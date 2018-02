Robert Troška: Zákaz střídání času, a co takhle zákaz blbostí z Bruselu, pane europoslanče?

Podle názoru pana profesora Svobody, známého obhájce tzv. uprchlických kvót měnit 2x za rok čas, jednou dopředu, podruhé zase dozadu je tuze náročné na psychiku i organismus. Pan europoslanec na obranu svých argumentů vyjel z „bruselské argumentační stáje“ na hřbetu nedávného výzkumu devíti evropských univerzit, podle nějž má 20 procent populace kvůli střídání času zdravotní problémy. A dokonce považte, prý podle dalších studií se střídání času projevuje zvýšenou konzumací alkoholu a větším kuřáctvím!

To jsou věci, takže pokud pijete a kouříte, od nynějška se můžete obrátit na argumentační pravdy, promiňte studie pana europoslance Svobody!

I scénáristé a autoři řešící alkoholismus ve svých srdcervoucích hrách mohou napříště zaktualizovat své dialogy podle objevných studií pana europoslance Svobody:

„Karle, vždyť piješ jak dobytek!“ „Ne, já za nic nemůžu. Za to může to proklaté střídání času!“ „Už je na to celá řada studií, naštěstí možná budeme my notorici zachráněni. Jen díky obětavému panu europoslanci!“ No, chce to ještě ty dialogy učesat a vygradovat, ale nový euronáboj to už díky panu europoslanci má.

A prý zvýšená sportovní aktivita v důsledku letního času není prokázána a úspory energie se nedostavily.

Takže pojďme popořádku, pokud si někdo stěžuje na to, že je posun o 1 hodinu jednou za půl roku psychicky náročný a má z toho zdravotní problémy, co mají říkat ti lidé, kteří pracují střídavě na noční, odpolední a ranní směny? Zkusil si již alespoň jednou v životě pan europoslanec střídavě noční a ranní, kdy dotyčný má posunutý celý biologický režim? (Mohu potvrdit z vlastní jen několikatýdenní zkušenosti). A dokonce celá řada z nich musí na rozdíl od europoslance Svobody živit celou svou rodinu!

A co ti, co letí z destinací s časovým posunem a dokonce několikrát za rok? A co teprve sportovci a hokejisté, ti v důsledku časového posunu naspí pramálo, musí ze sebe vydat výkon (na rozdíl od sedících europoslanců) a že by se turnaje kvůli nim o několik dnů posunuly nebo dokonce zakázaly???

Nová mantra pseudoodborníků: Studie a zase studie

Pan akademik europoslanec Svoboda se ve svém boji proti střídání času odvolává na studie, dokonce devět studií. Již pan Churchill, nejslavnější britský premiér prohlásil, že „statistiky jsou nejvyšší formou lži“. Dovolím si dodat nejen statistiky. Nad některými studiemi právě z univerzitního prostředí někdy může jen rozum stát, poněvadž záleží, koho se dotazujeme, jak se dotazujeme a také záleží na samotném vzorku respondentů.

Nemohu si pomoci, ale současný systém střídání času, kdy v zimních měsících se vychází vstříc lidem a malým dětem vstávajícím brzo ráno a následně letní čas zohledňující větší možnosti a prodloužení dne ve večerních hodinách se zdá být ideálním kompromisem.

Chápu, že pro pana Svobodu se jedná o sci-fi se svým šestimístným platem europoslance, ale dokáže pochopit, že v jarních i letních měsících je právě ta 1 hodina pro práce na zahradě dost klíčová? Každý z nás bohužel nemá na „černochy“, promiňte ukrajince nebo firmy, které vše udělají od A do Z.

Navíc v létě by podle návrhu pana europoslance začalo světlo již kolem čtvrté hodiny ranní, což také není to pravé ořechové.

A k úsporám energie? To byl totiž v minulosti hlavní argument pro zavedení střídání času. Jen jedna poznámka, i kdyby to byla jenom jedna jediná Tetrawatthodina, je to energie, na kterou jsme přispěli, aniž bychom museli hnout prstem.

Pokud se europoslanci zabývají a řeší neexistující problémy jako je střídání času, nemyslíte, že by tomuto druhu „europolitikus“ prospěl kontakt s normálními občany, kteří musí denně vstávat do práce, živit rodinu a řešit další běžné starosti?

Ale pro pana akademika Svobodu mám náplň a super téma:

Zákaz ranního řevu ptáků! Pane europoslanče, v jarních měsících přijde 5.hodina ranní a začnou řvát a řvát a řvou a co jsem se jim namluvil a navysvětloval, ale nic. To chce urychleně schválit směrnici č.24586/47EUsbírky na Zákaz ranního řvaní ptáků. Ta určitě pomůže. Ptáci na ní dají!

Jak zpívá Jarek Nohavica: „Vy to zařídíte, vy to všechno víte, vy mi pomůžete, pane prezidente.“ (v tomto případě změna na pane europoslanče)

Pozn.I když tento článek může vyznít jako obhajoba střídání časů, sám osobně bych nejraději uvítal stálý letní čas, ale prosazovat ho jako ten jediný nejlepší v duchu pana europoslance by nejspíš bylo sobecké ve vztahu k malým dětem a pracujícím, kteří v zimních měsících musí vstávat v časných ranních hodinách.

Převzato z blogu autora.

Psali jsme: Robert Troška: Ministr Ťok chce více radarů na dálnicích, více pokut. Od koho jiného než od řidičů Robert Troška: Běloch střílel na migranty? Okamžitě na hlavní stránku! Rozřezaná běloška migrantem? Pssst Robert Troška: Co nakonec rozhodlo o vítězství Miloše Zemana Robert Troška: Miloš Zeman není Churchill, Jiří Drahoš není Chamberlain

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV