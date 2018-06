Roman Ramach: Neúspěch učitelů

Odborná veřejnost prožívá šok nad výsledky státních maturit. My, veřejnost, prožíváme šok nad drzostí učitelů, kteří využívají svého vyděračského potenciálu (stávky na začátku školního roku) a neustále chtějí větší a větší mzdy. Pokud bychom my, co platíme daně a živíme učitele, cestou těchto daní pracovali tak jako učitelé, tj. že by nám klesla produktivita práce o 17,3 procenta, a měli bychom tu drzost chtít větší platy, byli bychom na dlažbě.

Vážené dámy učitelky a učitelé, laskavě se zamyslete, začněte pořádně pracovat, prokažte výsledky své práce, a potom žádejte zvýšení. Momentálně si nezasloužíte ani výši stávajících mezd.

Roman Ramach

Ostrava

Psali jsme: Roman Ramach: Popírání historických faktů Roman Ramach: Normální je nelhat Roman Ramach: Rozdělená společnost - sen Pražské kavárny Roman Ramach: Hloupost "vzdělaných"

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV