Stanislav Zapletal: Chudák Péťa Fialů aneb příchod kovboje

Tedy řeknu Vám, že to současný premiér, zatím bez vojska, nemá lehké. Postavit se do čela vlády složené jen z těch, co dokázali v minulém volebním období jen špinit to, s čím Babišova vláda přišla, když většině z nich chybí sebemenší průprava k tomu, aby vykonávali funkci ministra - to dokáže jen nesmírně odvážný člověk.

Pravda, těch nejproblematičtějších dam se zbavil tak, že jimi ozdobil vedení Sněmovny. Ale u těch ostatních to musel řešit tak, že jim ministerské posty nabídl.

Že tak brzy vybouchne jediný, kdo snad měl na funkci ministra jakousi zkušenost, tedy Michalik, to jsem opravdu nečekal. Vybouchl dřív, než si ho k sobě mohl pozvat na pohovor prezident. A nyní došlo k něčemu, co by se mohlo na českém politickém nebi uvádět jako úkaz. Na funkci ministra průmyslu se dere finančník z rakouské Erste Bank, s bohatou zkušeností z ukrajinského prostředí. První zprávy ho charakterizují jakožto určitého kovboje, kterážto vlastnost je při práci na dokonale zkorumpované Ukrajině, které kvůli tomu už nechce nikdo půjčovat - naprosto nutná. (Na Ukrajině jsem rovněž působil, nechybělo mnoho a dodával jsem rudu z Krivoj Rogu do rakouské železárny, která by mi platila kvalitnějším plechem, než jsme tehdy měli my. A v kyjevských novinách na mě vyšel celostránkový oslavný článek, jak budu zachraňovat div ne celou Ukrajinu. Pochopitelně článek zaplacený jedním kyjevským podnikatelem). Takže pokud usoudila rakouská Erste Bank, že tento její člověk by byl na místě ministra průmyslu v české republice vhodný, naznačila nám, jak nás vidí.

Nicméně se na tohoto ministra těším. Prý uvedl, že by rád z naší republiky udělal středoevropského tygra. A těším se na něj i proto, že pan Havlíček v opozici bude mít zajímavého partnera pro diskuse a tím si bude udržovat mozek v obrátkách, když ten udržovaný mozek bude třeba potřebovat, až si jednou zase sedne na místo, kde vystřídá toho zmíněného kovboje.

Nicméně bych si přál být i muškou zlatou, až dotyčný bankovní kovboj bude jednat na vládě jako růže mezi politickým, ve většině odborně nekvalifikovaným trním. A až bude pan Fiala krotit toho kovboje, aby mu nepřerostl přes hlavu. Neboť kovboji z Ukrajiny to nedá, jak předpokládám. A ostatně - on mezi to trní vlastně patří i pan Fiala, když uvážíme jeho skutečnou kvalifikaci: prý na češtinu a tzv. politologii. Neboť vím od absolventa Harvardu, že prý někteří světoví politologové říkají o své profesi s úsměvem, že je to pavěda.

Takže - až do chvíle, než byl oznámen příchod kovboje vypadala vládní působnost pro mě unyle. Nyní doufám nikoli jen v oživení v sále, ale i na našem pošmourném politickém nebi. Domnívám se, že i rozhovory kovboje s panem Středulou budou zajímavé, neboť o bankéřích je známo, že rádi berou, ale neradi dávají.

Kovboji z Ukrajiny si tedy dovolím popřát hodně úspěchů. Jen ať si dá pozor, aby jeho tygrovi čiperní pražští machři neostříhali drápy, neuřízli ocas, nezatupírovali uši a nepřipravili ho o zuby i o kožich dřív, než se bude moci představit v celé své evropské kráse. Aby u nás pokračoval zvěřinec spíše s hyenami než s tygry, jako tomu bylo na některých místech u nás doposud.

Stanislav Zapletal

