Štěpán Křeček: Padělky cigaret za tři miliardy ročně

Inkasují z ní nejméně 3,28 miliardy korun ročně. Vyplývá to z nedávné Studie zveřejněné na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze. „Tři miliardy jsou velmi konzervativní odhad, protože tato částka zahrnuje pouze prokazatelné padělky. Skutečná velikost černého trhu kolem cigaret bude ještě výrazně vyšší,“ upozorňuje autor studie a hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.
Studie pracuje s unikátním průzkumem odhozených krabiček, což je metoda používaná po celém vyspělém světě. Z odpadkových košů na veřejně dostupných místech se sbírají prázdné krabičky cigaret, u kterých se pak na základě unikátních značek na originálních krabičkách vyhodnocuje, kolik v oběhu koluje padělků. Napříč Českou republikou průzkum analyzuje 10 000 prázdných odhozených krabiček.
Dle údajů Celní správy ČR se v Česku vloni prodalo 557 milionů kusů zdaněných, tedy originálních krabiček cigaret. Podíl padělků na celkové spotřebě cigaret pak podle průzkumu dosáhl 6,5 procenta. Přepočteno na celkovou velikost trhu to znamená, že se v Česku vykouří zhruba 38,5 milionu padělaných krabiček cigaret ročně. Při obvyklé ceně padělků 85 korun na neformálním trhu to dělá 3,28 miliardy korun, které Češi zaplatili organizovaným zločineckým skupinám zabývajícím se prodejem cigaretových padělků.
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„Do skutečné velikosti nelegálního trhu s cigaretami je třeba započítat také pašování originálních cigaret z levnějších zemí jako jsou Polsko, Bělorusko či Vietnam. U těchto cigaret však nelze jednoznačně prokázat, kolik z nich si kuřáci dovezli pro osobní spotřebu, a co prošlo pašeráckou skupinou. Z tohoto důvodu lze jen velmi obtížně odhadovat skutečné výdělky organizovaného zločinu. To ale není případ padělků. U nich jednoznačně platí, že jejich výroba, distribuce a prodej je z podstaty věci vždy mimo zákon,“ vysvětluje Štěpán Křeček.
Ročně prodaných 38,5 milionu padělaných cigaret zároveň ukazuje na jejich velmi širokou dostupnost. Pokud by padělky bylo možné koupit na 1 000 místech v České republice, pak každá taková neformální trafika utrží za padělky přes čtvrt milionu korun měsíčně.
„Počet prodaných padělků rychle narůstá a lze očekávat, že situace se bude v následujících letech ještě zhoršovat. Je však nutné ocenit přístup Celní správy ČR, která provádí účinné akce přímo v terénu. Například včera celníci informovali o úspěšném zásahu proti nelegální tiskárně na padělané obaly cigaret. Tato dílna byla schopna vytisknout 21 milionů padělaných obalů,“ dodává Štěpán Křeček.
Studie: Spotřební daň z nikotinových výrobků v ČR a na evropské úrovni se v prvé řadě zabývala vztahem mezi výší sazeb daně na nikotin a skutečným příjmem státního rozpočtu. Její závěry potvrzují, že i přes výrazná navýšení sazeb daně od roku 2020 skutečné inkaso stagnuje či dokonce mírně klesá. Studie za hlavní důvody označuje ztrátu cenové konkurenceschopnosti oproti okolním zemím a z ní vyplývající výpadek nákupů českých cigaret kuřáky z Německa a z Rakouska. Naopak dochází k přesunu části českých spotřebitelů na polský trh. Studie však rovněž rozebírá efekt prudkého nárůstu černého trhu s cigaretami. Spotřební daň a DPH činí zhruba 80 procent z prodejní ceny cigaret a představuje tak zcela zásadní složku ceny. Ze závěrů Studie pak vyplývá, že pokud by stát provedl poměrně jednoduché parametrické úpravy sazeb, mohlo by inkaso spotřební daně vzrůst přibližně o 20 miliard korun ročně.
Studie je dostupná na webu Vysoké školy ekonomické v Praze ZDE.
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