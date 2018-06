Svatopluk Otava: Humoristický deník existuje! Je jím Fórum 24

Inteligence na sestupu, podstatná je ideologie

Tak třeba včera pan šéfredaktor Šafr detailně rozebíral analytické klesání důvěry občanů různých zemí EU (hlavně ČR) v úspěšnost tohoto projektu. Pozvaným do Partie TV Prima (kam pan Šafr se svým viděním zavítal) byl exprezident Václav Klaus. Těžko tohoto pána lze nazývat levicově smýšlejícím, o to tíž je snad možné ho podezřívat z náchylnosti ke zpochybňování vůdčí role elit ve vývoji lidstva, potažmo civilizace.

Ukazuje se však, že zatímco Václav Klaus měří poslání k politickému zastupování parlamentní demokracie inteligencí, schopností vnímat a předjímat, pan Šafr se spokojí s ideologickou pevností a nesmiřitelností.

Šafr vs. Klaus? Zasmějte se…

Je opravdu k zasmání, když kdokoli zpochybňuje cosi, co je vidět. Vidět příkladně je, že EU, do níž ČR kdysi vstupovala, za pochodu mění pravidla a čím dál tím víc dává najevo, že jde pouze o právnický trik, jak oloupit a dovést východoevropské země do nadvlády západoevropského pojetí „hodnot“ a „našeho způsobu života“.

Toto Václav Klaus nikdy neřekl, ale prognosticky zapochyboval při nátlakové akci zvané Lisabonská smlouva, že přistupující země budou mít možnost zohledňovat vlastní pohled na vlastní implementaci demokratických způsobů rozhodování při budoucím rozvoji EU. Na vlastní přístup k eventuální invazi cizích ekonomických nájezdníků, které motivují jak vojenské, tak ekonomické skutečnosti k vybrakování evropských špajzek.

Václav Klaus v „Partii“ oprávněně zdrchal stupidní referendum členů ČSSD k případné účasti politických podvodníků ve vládě, (jakoby na tom záleželo..?), docela správně nepochopil cílené vyřazování Ruska z ekonomických vazeb na evropské země a přesně pojmenovával jeden alibismus naší politické scény za druhým.

Za to jej pan Šafr na svých stránkách pojmenoval svou oblíbenou frází o postupující demenci, která se v jeho názorovém pojetí rozkládá i na Václava Klause mladšího, též prezidenta Zemana, zkrátka kohokoli, kdo nesdílí velkolepý myšlenkový svět pana Šafra. Škoda, že do tohoto klubu špatných autor těchto řádek nemá šanci proniknout. Měřené IQ Svatopluka Otavy se totiž pohybuje slabě nad 130, kdežto IQ panem Šafrem ostouzených „dementů“ je od 150 výše.

I zběhlý kněží spolehlivě pobaví

Je vždy povzbuzující, počíst na stránkách každodenního „Dikobrazu“ vše, až do konce. Ani pan zběhlý kněz Jandourek nikdy nezklame. V tomtéž čísle se totiž zabýval pravidelnou analýzou Petra Žantovského o pučistické scéně kavárenské komunity bůhvíodkud placené, která testovacími pseudodemonstracemi postupně sonduje, kam až lze zajít a zvrátit výsledek demokratických voleb.

Ve svých výkladech pan Jandourek docela poctivě cituje všechny podstatné postřehy pana Žantovského s důrazem pozor!!!, dostal vyznamenání od prezidenta Zemana!, aby pak velmi, velmi naivně uzavřel tirádní klábosení tím, že je vlastně nijak neuzavřel. No, měl by dostat aspoň nějakou pozornost od média, jemuž takto vlastně dělal dobrovolnou reklamu, totiž od Parlamentních listů, kde i pan Žantovský pravidelně své analýzy zveřejňuje.

To klapne. Nenažraní kněžíci jsou stabilně nenažraní, (velmi správně to pan prezident Zeman glosoval při jednom z hovorů s panem Soukupem), je jim v podstatě jedno, odkud desátek obdrží.

Parlamentní listy by tentokrát měly finančně ohodnotit oba protagonisty Fóra 24. Pana Šafra za objevné definování termínu demence, pana Jandourka za zveřejnění čisté pravdy. No – jen se to zdá neuvěřitelné - ale je to tak. Čtenářům PL lze jen doporučit nalistovaní posledních stránek Dikobrazu… ehm, …pardon... - Fóra 24.

Svatopluk Otava

