Tomáš Pokorný: Volby do Evropského parlamentu aneb Praha proti krajům

Uběhlo jen několik málo hodin od vyhlášení výsledků voleb do Evropského parlamentu. Vládnoucí koalice a mnozí její nespokojení voliči na sociálních sítích zuří a neštítí se označovat své politické oponenty nálepkou proruských trollů či hůře ruských kolaborantů a agentů. Nemuselo by nás to nijak překvapit, protože zejména koalice SPOLU používá tuto nebezpečnou rétoriku proti politickým stranám již od vypuknutí války na Ukrajině.

Paradoxní však je, že v současné době můžete být do škatulky „proruský troll/trotl, ruský agent či kolaborant“ lehce zařazeni i poté, co se k tématu rusko-ukrajinského konfliktu odmítnete vyjádřit s tím, že to pro vás v nynější chvíli není podstatné.

Proč však začínám článek o volbách do Evropského parlamentu rusko-ukrajinským konfliktem? Tyto volby ukázaly dvojí. Za prvé, dezinformační kampaň, kterou vedly všechny strany nynější vládnoucí koalice, zejména pak koalice SPOLU, proti svým politickým oponentům, se minula účinkem. Vládnoucí strany často pro členy opozičních stran i jejich voliče používaly označení, která by se dala parafrázovat ve smyslu „opoziční strany volí jen proruští balíci z venkova, kteří se umí sotva podepsat.“

Za druhé, volby ukázaly, že Praha a zbytek České republiky jsou dva naprosto odlišné světy. V Praze volby jednoznačně vyhrála koalice SPOLU, v ostatních krajích naopak hnutí ANO. Různí pražští "intelektuálové" a političtí komentátoři začali tento výsledek vykládat tak, že jediná Praha volila rozumem a že v jediné Praze zvítězily demokratické strany, na rozdíl od ostatních krajů, které jsou plné "proruských vesnických balíků."

Co si však mnozí pražští pseudointelektuálové a „demokratičtí“ aktivisté neuvědomují, je fakt, že Praha je pouze hlavním městem a jedním ze 14 samosprávných krajů. Dezinformační kampaň proti politickým oponentům, na které se tito lidé podíleli, měla za cíl nejenom uškodit voličům v krajích, ale rovněž běžným Pražanům, ze kterých se brzy, následkem neustále se zvyšujících nákladů na bydlení, stane ohrožený druh.

Nakonec bych podotkl pouze jedno: „O výsledcích voleb rozhoduje Česká republika, nikoliv Praha.“

Tomáš Pokorný BPP



