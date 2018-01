Vilém Rössler: Miloš Zeman je nenahraditelný

Neznám nikoho jiného, kdo umí mluvit stejně jako on, bez papíru, k jakému koliv tématu a to nejen v rodné řeči.

Pan prezident chce naší zemi vrátit poctivost.Nekrade, není jako jeden z mála politiků namočen v nějaké korupční aféře a navíc ještě štědře dotuje potřebné. Co říci k jeho soupeřům....jsem sice přesdvědčen, že v prvním kole získá Miloš Zeman přes 50%, ale kdyby se tak nestalo, tak do druhého kola s nim postoupí Jiří Drahoš.

Co říci k tomuto člověku? Jiřího Drahoše podporuje Miroslav Kalousek a to už hovoří samo za sebe. Ale vážně....nechci mít za prezidenta člověka, který bude prezentovat názory Bruselu, nebo Angely Merkelové.Je to človkěk bez vlastního názoru a jediným jeho volebním programem je ANTIZEMAN.

Miloš Zeman se naproti tomu nebojí říci svůj názor, stát za nim a tvrdě ho prosazovat. Ve svém úředu udělal za pět let určitě spoustu chyb, ty bych ale připsal na vrub jeho některým poradcům, ale na druhou stranu vím, co od něho mohu očekávat, což o Jiřím Drahošovi určitě říci nemůžu.

Kdybych měl psát všechno proč by měl být Miloš Zeman znovu zvolen, asi by se to sem nevlezlo, ale závěrem napíši, že člověk, který by mohl Miloše Zemana nahradit se ještě nenarodil.