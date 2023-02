Vladimír Dlouhý: Investice firem se můžou stát významným faktorem oživení hospodářského růstu

reklama

Začíná růst počet firem, které plánují v první polovině letošního roku investovat jak do úspor energií, tak i do strojů a zařízení a rozvoje svých zaměstnanců. I v minulém pololetí podniky investovaly více, než původně avizovaly. Růst investic byl ve skutečnosti o 4,6 p. b. vyšší, než jaký byl jejich původní plán. Vyplývá to ze šetření Komorový barometr, který s půlroční periodicitou realizuje Hospodářská komora. Anketa Kvitujete postup vlády Petra Fialy ve věci války na Ukrajině? Ano 2% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 4163 lidí

„To naznačuje, že mezi firmami dochází ke zlepšování podnikatelského sentimentu, například díky příznivějšímu vývoji v zahraničních exportních teritoriích a rostoucí jistotě u vývoje cen energií. Pokud by se očekávání firem následně také promítla do jejich reálného investičního rozhodování, investice firem se můžou stát významným faktorem oživení hospodářského růstu ještě v tomto roce,“ poznamenal prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Podle dat Hospodářské komory investovat v tomto pololetí hodlají téměř tři čtvrtiny firem. Nejčastěji plánují investovat do energetických úspor, jde o dvě pětiny firem. Více než čtvrtina podniků se zaměří na zefektivnění své činnosti změnou výrobních technologií. Čtvrtina firem plánuje investovat do rozvoje svých pracovníků, stejně tak jako do automatizace, digitalizace a robotizace.

Největšími investory by se měly stát střední a velké firmy. Velké firmy se nejvíce ze všech velikostních skupin podniků zaměří na energetické úspory, zefektivnění výrobních technologií a také na automatizaci, digitalizaci a robotizaci.

Zejména ve zpracovatelském průmyslu, ve kterém ve srovnání s ostatními odvětvími ve druhém pololetí roku 2022 zaznamenaly firmy růst investic častěji, jsou investice do strojů a zařízení reakcí na snahu snížit výrobní náklady. Realizovány jsou ale zpravidla tehdy, pokud podniky očekávají příznivější hospodářskou situaci. Pořízení nových výkonnějších strojů a zařízení má pro firmy velký význam, představují technologický pokrok, který jim umožňuje zvyšovat produkci a produktivitu práce.

Takto zaměřené investice mají podle Hospodářské komory ale také potenciál akcelerovat hospodářský růst. „Pokud se nezhorší geopolitické klima a pokud bude aplikována aspoň trochu rozumná měnová a fiskální politika, recese české ekonomiky by měla zůstat krátká a mělká,“ doplnil Vladimír Dlouhý.

V únoru je to již třetí příznivá zpráva z ekonomiky. Hospodářská komora na začátku února oznámila, že mezi malými a středními podniky zavládl mírný optimismus. Po výrazném poklesu se podnikatelská nálada, která se v druhé polovině loňského roku vůbec poprvé za řadu let propadla i pod celounijní průměr, opět zlepšila. Zachytil to Index podnikatelské nálady malých a středních podniků. O několik dní později Hospodářská komora zveřejnila data, podle kterých se navzdory drahým energiím a rostoucím nákladům drtivá většina podniků nechystá propouštět zaměstnance.

Analýza údajů ze šetření se promítne i do národohospodářské prognózy, kterou Hospodářská komora zveřejní společně s Českou spořitelnou v následujících dnech. Data se promítnou v předpokládané struktuře HDP, budou mít vliv speciálně na roli tvorby hrubého fixního kapitálu v roce 2023.

Do šetření Komorový barometr se zapojilo 419 respondentů, zástupci mikro, malých, středních, ale i velkých firem působících v různých odvětvích ekonomiky napříč všemi kraji České republiky.

Psali jsme: Vladimír Dlouhý: Nezaměstnanost by mohla zůstat nízká i v dalších měsících Vladimír Dlouhý: Pro podnikatele má největší význam úloha prezidenta v aktivní ekonomické diplomacii Vladimír Dlouhý: Mzdy si mají vyjednávat zaměstnanci a zaměstnavatelé, nemá být určována úředně Vladimír Dlouhý: Mladá nastupující generace v mezinárodním srovnání obstojí

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.