Vladimír Ustyanovič: Lhář

Petře Pavle, Tvá prohlášení jedno za druhým směřovala k tomu, že se nebudeš angažovat v politice. Dále jsi prohlašoval, že určitě nebudeš kandidovat na prezidenta České republiky, že jsi voják a že to přenecháváš politikům. Dále jsi tvrdil, že jsi byl pouze výsadkář, plazil ses v bahně a že s vojenskou rozvědkou jsi neměl nic společného.
V roce 2015 v Kunčicích pod Ondřejníkem při oslavě mých narozenin parta recesistů měla oblečená trika s podobiznou Vladimíra Putina. Této oslavy ses účastnil včetně společného fotografování. Na sociální síti Facebook přímí účastníci pan Jindřich Šrubař a Josef Jurák potvrdili autentičnost těchto fotografií.
Toto potvrzení proběhlo na Šrubařově FB zhruba před jedním měsícem. Popření těchto fotografií je pouze lží Tvého PR týmu. Nechci Tě nazývat lhářem vzhledem k Tvé vysoké ústavní funkci, ale nazvu Tě nejvýznamnějším dějinným vykladačem nepravd, co Česká republika kdy měla.
Petře Pavle, Rusko není agresor. Tak se vyjádřil Robert Kennedy jr., ministr zdravotnictví USA, před několika dny. A toto prezentují nejvyšší autority Spojených států včetně jejich prezidenta. Každý si to může dohledat. Generál Keith Kellogg, který měl podle zdrojů z Bílého domu udržovat Ukrajince v takzvané krabici, nazval Zelenského "pořádným zkurvysynem".
Bude Martin Kupka lepším předsedou ODS než Petr Fiala?
Anketa
Bude Martin Kupka lepším předsedou ODS než Petr Fiala?
Tvá cesta do Lvova a později do Kyjeva překročila podle mého názoru pomyslný Rubikon. Na lvovském hřbitově, který jsi navštívil, vlají červenočerné vlajky ukrajinských nacistů. Ptám se, přijel ses podívat na výsledky Tvé a Fialovy muniční iniciativy? Pro připomínku, Volyňský masakr způsobily Polákům tyto ukronacistické zrůdy, vraždící pod touto standartou, a měly na svědomí zhruba dvě stě tisíc civilistů včetně žen a malých dětí, zavražděných těmi nejkrutějšími způsoby, jaké si málokterá civilizovaná bytost dovede představit.
Nechápu a je velkou ostudou, že jsi přijal od představitele teroristického režimu a nelegitimního prezidenta vysoké ukrajinské státní vyznamenání. Tvé zahulákání společně se Zelenským "sláva Ukrajini", což je pozdrav ukrajinských nacistů, už překročilo všechny meze. Jsem bytostně přesvědčen, že kdyby Ti připnul na Tvůj skvělý oblek vyznamenání zesnulý Reinhard Heydrich, tak zapomeneš, odkud jsi vyšel, vyšponuješ se a ukážeš pravou rukou, jak vysoko dovede skákat pes (to je samozřejmě bonmot).
Petře Pavle, bývalý poradce Zelenského Arestovič ve svém rozhovoru na kanálu Telegram řekl, že ukrajinští nacisté zakázali rusky mluvícím obyvatelům mluvit mateřským jazykem. Říká, že nemluvit jazykem své matky je důsledek občanské války.
Petře Pavle, jmenoval jsi velvyslancem ve Velké Británii Václava Bartušku, podle mého názoru je to vysoce odpudivá osoba, která prohlásila na adresu rusky mluvících obyvatel: "Pokud se jim postavíte rychle čelem, jako to udělali třeba v Oděse, kde je prostě upálili, nebo v Dněpropetrovsku, kde je prostě zabili a pohřbili u silnice, tak máte klid, když to neuděláte, tak máte válku." Bartuška by měl být neprodleně odvolán z pozice velvyslance.
Soudný člověk, který si váží života, nemůže podporovat nacistický a teroristický režim na Ukrajině. Německý federální soud uznal Ukrajinu jako oficiální teroristický stát.
Na sociálních sítích proběhla možná spekulace, že PP mlátil svoji první manželku Hanu, jak sdělila její kamarádka. Nevím, znám Pavla jako příjemného spolubojovníka, ale jak se říká, na každém šprochu, pravdy trochu.
Petře Pavle, asi Ti není známo, že kolektivní vina, mířící na jednotlivce, skupiny obyvatel, národnostní menšiny, je nejzrůdnější postup k likvidaci oponentů. Tím byl pověstný komunistický režim, kterému jsi věrně sloužil, ale kdyby nepadl, tak bys mu sloužil dodnes včetně zpravodajců a vojáků speciálních jednotek, kterých jsem byl součástí. Nikdy se mě nikdo neptal, zda jsem souhlasil se vstupem vojsk Varšavské smlouvy. Předpokládám, že to musela být iniciativa iniciativního...
Myslím si, že se docela trápíš ve své funkci, nebo máš tak hroší kůži, že je Ti úplně jedno, co bude s Českou republikou. Výročí úmrtí Jana Palacha mimo jiné uctívají od roku 1971 Italové. A tato zbytečná smrt se udála díky lidem s křivou páteří, zastávajícím ideologii, která měla na Tebe vliv a jejíž správnost Ti vysvětlil Tvůj otec.
Říkáš, že Filip Turek nemůže být z morálních důvodů ministrem. A co Ty a Tvá morálka, když se fotíš pod vlajkami banderovských zločinců u hrobů padlých ukrajinských vojáků? Co by Ti na to řekly ukrajinské matky, které nenávidí Zelenského zkorumpovaný režim? Připomíná mi to slova písničkáře Karla Kryla, kdy "vrah o morálce káže". Při Tvé aroganci Ti nedošlo, že díky Tvým marketérům, možná záměrně, bude Filip Turek s největší pravděpodobností příští český prezident.
Z bývalých členů Tvé ochranky pronikly zprávy, že Tvá rudá gejša má řízení Hradu pevně v rukou. Petře Pavle, jediné, co Ti mohu doporučit, abdikuj. Uleví se všem. Je to pouze můj názor, nikomu ho nevnucuji, myslím si ale, že většině občanů ČR kromě liberálních fašistů to prospěje.
Kryptokomunisté chtějí mít kapitalistické platy, ale nikoliv kapitalistické pracovní nasazení.
Závěr. Donald Trump dokázal, že mezinárodní právo neplatí, což je již známo několik desítek let. Jediné, co platí, je síla armády.
Zdroje: ABJ, FOX News, Giorgia Meloni, Keith Kellogg, síť X
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.