Vladimír Ustyanovič: Dotek medúzy

Je obecně známo číslo jeho inteligenčního kvocientu, a to se nechci pana prezidenta dotknout, ale jeho emoční kvocient, což znamená lidskou schopnost zacházet s emocemi a spolupracovat se sociálním okolím, je, předpokládám na základě jeho dlouho trvajících výroků, pod bodem mrazu. Připadá mi, že pan prezident v době povodní v roce 1997 asi žil na jiné planetě, přičemž v té době byl velitelem 6.brigády v Prostějově.

Vzhledem k jeho prezidentské funkci bych očekával, že vydá rozkaz pro příslušníky hradní stráže, jejichž počet čítá 936 osob a vyčlení maximálně možný počet vojáků z této brigády k likvidaci povodňových škod. Mohl by mu být příkladem prezident Zeman, který tento krok realizoval. Dále bych očekával, že vyčlení finanční prostředky nejen osobní, které budou konkrétně zacíleny na účet starostů v jím vybraných obcích, tak z případné nadace paní prezidentové, kde by se vybrala nemalá částka pro nejvíce postižená místa, ale také prostředky, které by bylo možno získat seškrtáním výdajů prezidentské kanceláře. Jako první obecně prospěšný čin by mohl zrušit zbytečnou funkci propagandisty plukovníka Foltýna. Jak se říká, kdo chce něco udělat najde způsoby a kdo nechce, najde důvody.

Proklamace o zvládnutí povodňové krize je vysoce trapná a připomíná mi prohlášení Angely Merkelové - my to zvládneme. Věřím, že to Pavel zvládne, ale samozřejmě cizíma rukama, ale nikoliv tak lidé, kteří se musí postarat sami o sebe a státní orgány neprojevují konkrétní iniciativu, nebo ji projevují s velkým zpožděním.

Nyní se vrátím k povodním v roce 1997. Jak jsem již dříve psal, byl jsem jejich přímým účastníkem a záchranné operace byly zahájeny v tentýž den, kdy povodně propukly ve svou hrůzovládu nad severní Moravou. Policejní speciální zásahová jednotka, jíž jsem byl členem, zahájila operace pro záchranu lidských životů za využití deseti vrtulníků policejní letky. Nasazení týmu, kterému jsem velel, bylo v České Vsi u města Jeseníku. Nemyslím si, že je pravdou, že občané v dané lokalitě byli hůře informováni, protože regionální televize Polar v součinnosti s krizovými štáby a starosty obcí dávala návod, jak mají lidé označit domy, kde potřebují evakuaci. Tím označením bylo vyvěšení bílého prostěradla, nebo podobného kusu látky, aby byly viděny shora, neboť tam byla jediná šance zachraňovat, a to metodou podvěsu pod vrtulníkem. Jiná situace byla v Troubkách, kde sice byla klidná voda, ale pravidla platila stejná.

Nyní se vrátím k nejdůležitější věci, kterou prezident Pavel určitě neúmyslně opomněl. V době povodní 1997 disponovala Armáda České republiky celkem 5. záchrannými pluky Civilní obrany, ve kterých sloužilo po 500 vojácích, kteří byli vybaveni ke všem typům záchranných akcí. V každém pluku drželo hotovost 60 vojáků, ženistů, hasičů a zdravotníků, včetně rotmistrů a důstojníků. K akci byli připraveni do 60. minut. Tyto pluky byly po roce 1997 různě redukovány, a přemisťovány, až byly nakonec zrušeny, aby se ušetřila 1 miliarda korun nutná každý rok na jejich udržování v tabulkových stavech (zdroj Pplk.v.v. Michal Svatoš). Musím položit otázku, proč? Další proč - proč naše armáda neplní úkoly, které jí vyplývají ze zákona o obraně teritoria České republiky? A proč se podobá indiánské armádě, která má s prominutím holé zadky, ale rádoby moderní techniku?

Musím smeknout před nasazením hasičů, policistů, a všech složek integrovaného záchranného systému. Vyjadřuji úctu ke všem skupinám občanů, kteří nezištně pomáhají.

Dále vznáším dotaz na prezidenta Pavla, zda ví, co je to nepřímá úměra. Jestliže ano, tak bych si rád nechal vysvětlit, jak může srovnávat torzo armádních prostředků pro záchranu životů, kdy nyní operovaly při povodních 4 armádní vrtulníky, s 5. záchrannými pluky civilní obrany v roce 1997. Tímto se chlubí ministryně války Černochová.

Prezidente Pavle, dobře víte, co znamená první bod Washingtonské smlouvy a rovněž víte, že pátý článek smlouvy NATO nás explicitně k ničemu nezavazuje, jak mnozí lži komentátoři v mainstreamových médiích prezentují. Úkolem prezidenta je chránit svůj národ před válkou. A ne ideologicky blábolit na téma "s Ukrajinou na věčné časy". Mohl byste se zapsat do české i československé historie jako Emanuel Moravec, který byl symbolem kolaborace za Protektorátu Čechy a Morava. Podle oficiálních zdrojů šlo na Ukrajinu z rozpočtu České republiky 124 miliard korun. Proto jsem přesvědčen, že už bychom měli s vojenskou podporou Ukrajiny skoncovat a zaměřit se pouze na humanitární dodávky do nejvíce postižených míst. Zahájit jednání o míru, která již nastartoval premiér Orbán. To by měla být povinnost všech hlav států. Pane prezidente, jak dobře víte, mezinárodní právo porušily z 90% Spojené státy. A nebuďte si tak jistý, že Ruská federace patřičně nezareaguje. Už jen vyvedení veškeré námořní flotily Ruska, včetně jejího jaderného potenciálu, může dávat nebezpečný signál, že při překročení určité linie Rusové udělí jadernou lekci "nejagresivnějšímu trpaslíkovi". Jak prohlásil kandidát na viceprezidenta D.J. Vance, stojí za mírovým plánem prezidenta Trumpa a nemíní podporovat nákupy luxusních Mercedesů pro zkorumpované úředníky Zelenského režimu (deník The Hill).

Petře Pavle, jeden moudrý spisovatel vyslovil myšlenku, že přesvědčit můžete jedině někoho, kdo se domnívá, že nechat se přesvědčit pro něj může být výhodné. A já se domnívám, že toto je Váš případ.