Vladimír Ustyanovič: Fialovo Pyrrhovo vítězství, nebo debakl?

Pod pojmem partie si představuji souboj alespoň dvou soupeřů, jako v šachové partii, nebo mezi více soupeři, podobně jako v pokeru, ale partie „sám se sebou", která má charakter monologu, byla i pro zkušenou moderátorku Terezii Tománkovou nadlidským úkolem. Mimo jiné, tímto stylem je proslavená ČT, neboť jejich redaktoři rádi servilně nahrávají jimi vybranému jedinci, kterým je většinou Petr Fiala. Dovolím si vybrat některé zásadní části. Panu premiérovi nejde ani jednoduchá matematika a navíc se vyjadřuje jazykem dezoláta, z čehož vyplývá zlidovělý název strany ODS – Organizovaná Dezolace Státu.

Nyní k hlavním číslům. Fiala ztratil polovinu mandátů. To znamená, že ztráta ODS je 50%. Opomnělo se, že s podporou strany ANO kandidoval Miroslav Vlček za Sociální demokracii, takže ANO získalo nikoliv 12, ale 13 mandátů. Když má pan premiér rád ta čísla, tak si dovolím podotknout, že strana ANO při volbách do senátu narostla o 200%. Další zajímavý příklad, matematicky zvaný přímá úměra: Petr Fiala sděluje, že zvítězili, ale ODS přišla o 4,5 milionů korun, což je mínusová položka, zatímco strana ANO získala 6,3 milionu korun, což je plusová položka. Reportér CNN Prima Thomas Kulidakis explicitně prohlásil, že premiér Fiala je mimo realitu, což navazuje na jeho nonsensy, jako by byl mluvčí strany (S)TOP 09 za kterou hovořil. Další výrok, který je již staršího data, může signalizovat, že Fiala se stává, nebo dokonce se už stal, bezpečnostním rizikem pro českou ekonomiku. Cituji: „ano, nevyvíjí se to dobře, což dokazuje, že jsme na správné cestě“ (Petr Fiala březen 2024).

Nezajímavá byla debata na TV Nova, zato byly zajímavé názory lidí, kterých se náhodně ptali reportéři. Jeden z dotázaných prohlásil, že pracuje jako psychoterapeut a vyjádřil se jak k premiéru Fialovi, tak ministru Bartošovi, že by oba měli navštívit psychoterapeutickou ordinaci. Podle ekonoma Pavla Bartoně, stojí zpackaná digitalizace nás, daňové poplatníky, 750 milionů korun denně. Jsou to rovněž souvislosti jak se zastavenou výstavbou, tak s propadem časových lhůt u čerpání z různých fondů a podobně.

Bohužel, když hlupák udělá chybu, vždy vysvětluje, že to byla jeho povinnost, proto je na tom ČR tak, jak je. V roce 2021 byl spunktován státní puč proti prezidentu Zemanovi, který názorně popisuje se všemi detaily v knize Spiknutí. Cílem tohoto puče bylo odstavit prezidenta Zemana z výkonu funkce pro jeho zdravotní nezpůsobilost. V tomto puči, si myslím, měli namočené ruce jak zpravodajská služba BIS, tak nejvyšší ústavní činitelé včetně Petra Fialy prostřednictvím předsedy senátu a člena ODS Miloše Vystrčila. Na základě výroku, že Fiala, jak bylo výše uvedeno jak v komentářích, tak ve výrocích, bych si dovolil doporučit všem opozičním stranám, aby navrhly zbavit Fialu funkce premiéra pro nezpůsobilost ji zastávat. Výše uvedené vyplývá rovněž z neschopnosti řídit zahraniční politiku, neboť ho nepřijali ani v Nigérii. Jeho odtržení od reality vyplývá z jeho jásotu nad skutečností, že se do senátu dostal Břetislav Rychlík, údajně bývalý trockista a zelený fanatik.

Zachraň se kdo můžeš před těmito diletanty a můžeme jenom vzpomínat na doby reálného socialismu, kdy jsme byli průmyslovou velmocí se světovým uznáním výrobků včetně nejlepšího zbrojního průmyslu, který nám svět záviděl.