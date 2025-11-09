Vladimír Ustyanovič: Lidovecké theatrum mundi

09.11.2025 11:51 | Glosa

Glosa Vladimíra Ustyanoviče k dění kolem volby nového předsedy Poslanecké sněmovny.

Vladimír Ustyanovič: Lidovecké theatrum mundi
Foto: Hans Štembera
Popisek: Poslanec Hayato Okamura

 Proběhnuvší volba předsedy poslanecké sněmovny byla provázena mnoha nechutnými proslovy, ale ten nejnechutnější pronesl z mého hlediska bratr Tomia Okamury, Hayato Okamura. Tento jedinec v době, kdy nebyl poslancem, působil jako průvodce japonských turistů po Praze a příležitostný tlumočník do japonštiny. V té době mu jeho mladší bratr Tomio pomáhal finančně udržet Hayatovy děti na školách. Hayato Okamura se zachoval jako správný novodobý lidovec. Nebudu rozebírat jeho nechutný projev který pronesl při volbě předsedy dolní komory parlamentu. Nenávistný projev vůči svému bratrovi bych přiřadil k formátu takzvaných nových lidovců a tím bych rád upřesnil, že noví lidovci nejsou to samé co věřící. Takzvané nové lidovce vnímám jako takzvané nové Rusy. Jediné, v co věří jsou peníze a moc peněz. Jedno z přikázání desatera zní ,,nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému“. Tímto nenávistným projevem ublížil Hayato svému mladšímu bratrovi. Jako vnější pozorovatel to vnímám tak, že Hayato po Tomiovi kamenem a on po něm chlebem. Nevím, nakolik byl starší bratr Hayato naveden, nebo co mu bylo slíbeno, ale jedno vím jistě a to, že tento člověk bude mít na čele po zbytek svého života Kainovo znamení.

Další odpudivý výrok, který pronesl Marián Jurečka, jenž se nechvalně proslavil tím, že tančil do 4 hodin do rána po střelbě na půdě Filozofické fakulty, prohlásil, že ,,emisní povolenky potřebujeme, aby lidé neumírali na rakovinu“. Podobné lživé výroky by měly být trestným činem, protože nejen že uvádí lidi v omyl, ale také se vysmívá lidem, které tato nemoc zasáhla. Nikomu nic zlého nepřeji, ale rád bych vzkázal tomuto duševnímu mrzákovi, že karma je zdarma. Paní Černochová měla asi strach, že by sněmovna byla ochuzena o její moudro a proto prohlásila, že se jí zdá, že Tomio Okamura je primitiv. Asi chtěla pobavit přítomné, protože její takzvaný vysokoškolský titul z určité absurdní školy, která si myslím byla už dávno zrušena, odpovídá s největší pravděpodobností prodejkyni titulu na Mendelově univerzitě.

Dovolím si vznést dotaz na prezidentskou kancelář a to, jak musí být chudý premiér, aby byl jmenován do funkce? Vracíme se do reálného socialismu, že všichni budeme mít stejně, neboť ač jsem laik, není mi znám zákon, který by přesně definoval střet zájmu. Pokud mne paměť neklame, tak už zesnuvší bývalý italský premiér Silvio Berlusconi byl nejen úspěšným premiérem, ale rovněž mediálním magnátem, který vlastnil jak tisk, tak i italskou televizi. Dále, co například americký prezident Donald Trump, který je multimilionář a rovněž velice úspěšný státník. Jedním ze společných jmenovatelů pro bohaté státníky je, že nepotřebují krást a to se týká taky budoucího premiéra Andreje Babiše.

 Ať se to našim zastáncům progresivismu neboli nastupujícího fašismu líbí nebo ne, česká zahraniční politika je v troskách. Jen pro informaci, Čína prodloužila bezvízový styk se členskými zeměmi Evropské unie do konce roku 2026 se dvěma výjimkami, Litvou a ČR. Tento stav má na svědomí zejména Tchajwanec Vystrčil a slonice v porcelánu zahraniční politiky, naštěstí už bývalá šéfka dolní komory Markéta Pekarová Adamová. Maďarský premiér Viktor Orbán předvedl při setkání s Donaldem Trumpem, jak se dělá obchodní politika. Vyjednal si roční výjimku z amerického cla na dovoz ropy. To je konkrétní výsledek a Češi by se měli učit od těch nejlepších. Ne jako náš světový lídr Petr Fiala, kterého přijal senilní prezident Biden jenž ani nevěděl, s kým mluví. Fiala se dostal do Bílého domu bočním vchodem, asi prostorem pro zásobování, kde se vozí brambory a ČR za tento mítink zaplatila výpalné, které znamenalo nákup letadel F-35 Lockheed Martin.

Je dobře známo, že NSA zahájila všeobecné sledování nejen všech Američanů, což je v rozporu s ústavou USA, ale i soukromých a státních poskytovatelů služeb. Takže je docela možné a dokonce vysoce pravděpodobné, že pohrobci Bidenovy administrativy vyfabrikovali Turkovy posty. Stačí si přečíst knihu Trvalý záznam od Edwarda Snowdena. Na závěr bych si dovolil doporučit, aby české orgány činné v trestním řízení intenzivně řešily Bitcoinovou kauzu, nebo se může stát, že bude vydán evropský zatykač na bývalého státního úředníka, jehož zvláštní libůstkou je barvení vlasů.

Zdroje: iDnes, CNN, X, EchoCZ, Trvalý záznam.

Psali jsme:

„Taková individua.“ Pirátka Demetrashvili narazila. Šlo o Turka, Okamuru a další
„Plivl bych jim do tváře.“ Nenávist po smrti kardinála Duky překročila vše
Rajchl vyhlásil válku Oganesjanovi. Přepadli mu dceru
„Přece to tam nebude dalších 50 let.“ V ČT tahanice o vlajku Ukrajiny

autor: PV

