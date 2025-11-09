Vladimír Ustyanovič: Lidovecké theatrum mundi

Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?
Anketa
Další odpudivý výrok, který pronesl Marián Jurečka, jenž se nechvalně proslavil tím, že tančil do 4 hodin do rána po střelbě na půdě Filozofické fakulty, prohlásil, že ,,emisní povolenky potřebujeme, aby lidé neumírali na rakovinu“. Podobné lživé výroky by měly být trestným činem, protože nejen že uvádí lidi v omyl, ale také se vysmívá lidem, které tato nemoc zasáhla. Nikomu nic zlého nepřeji, ale rád bych vzkázal tomuto duševnímu mrzákovi, že karma je zdarma. Paní Černochová měla asi strach, že by sněmovna byla ochuzena o její moudro a proto prohlásila, že se jí zdá, že Tomio Okamura je primitiv. Asi chtěla pobavit přítomné, protože její takzvaný vysokoškolský titul z určité absurdní školy, která si myslím byla už dávno zrušena, odpovídá s největší pravděpodobností prodejkyni titulu na Mendelově univerzitě.
Dovolím si vznést dotaz na prezidentskou kancelář a to, jak musí být chudý premiér, aby byl jmenován do funkce? Vracíme se do reálného socialismu, že všichni budeme mít stejně, neboť ač jsem laik, není mi znám zákon, který by přesně definoval střet zájmu. Pokud mne paměť neklame, tak už zesnuvší bývalý italský premiér Silvio Berlusconi byl nejen úspěšným premiérem, ale rovněž mediálním magnátem, který vlastnil jak tisk, tak i italskou televizi. Dále, co například americký prezident Donald Trump, který je multimilionář a rovněž velice úspěšný státník. Jedním ze společných jmenovatelů pro bohaté státníky je, že nepotřebují krást a to se týká taky budoucího premiéra Andreje Babiše.
Ať se to našim zastáncům progresivismu neboli nastupujícího fašismu líbí nebo ne, česká zahraniční politika je v troskách. Jen pro informaci, Čína prodloužila bezvízový styk se členskými zeměmi Evropské unie do konce roku 2026 se dvěma výjimkami, Litvou a ČR. Tento stav má na svědomí zejména Tchajwanec Vystrčil a slonice v porcelánu zahraniční politiky, naštěstí už bývalá šéfka dolní komory Markéta Pekarová Adamová. Maďarský premiér Viktor Orbán předvedl při setkání s Donaldem Trumpem, jak se dělá obchodní politika. Vyjednal si roční výjimku z amerického cla na dovoz ropy. To je konkrétní výsledek a Češi by se měli učit od těch nejlepších. Ne jako náš světový lídr Petr Fiala, kterého přijal senilní prezident Biden jenž ani nevěděl, s kým mluví. Fiala se dostal do Bílého domu bočním vchodem, asi prostorem pro zásobování, kde se vozí brambory a ČR za tento mítink zaplatila výpalné, které znamenalo nákup letadel F-35 Lockheed Martin.
Je dobře známo, že NSA zahájila všeobecné sledování nejen všech Američanů, což je v rozporu s ústavou USA, ale i soukromých a státních poskytovatelů služeb. Takže je docela možné a dokonce vysoce pravděpodobné, že pohrobci Bidenovy administrativy vyfabrikovali Turkovy posty. Stačí si přečíst knihu Trvalý záznam od Edwarda Snowdena. Na závěr bych si dovolil doporučit, aby české orgány činné v trestním řízení intenzivně řešily Bitcoinovou kauzu, nebo se může stát, že bude vydán evropský zatykač na bývalého státního úředníka, jehož zvláštní libůstkou je barvení vlasů.
autor: PV