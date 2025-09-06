Vladimír Ustyanovič: Nad Reichstagem zavlála rudá vlajka a nad Kyjevem zavlaje bílá

Jak jsem dříve uvedl, podle definice Rady bezpečnosti OSN je nejtěžším zločinem zločin válečné agrese. To se netýká jenom přímo vojenského napadení státu jiným státem, ale rovněž se to týká napadení nebo zničení životně důležité infrastruktury jiného státu. Ukázkovým příkladem, o kterém se už dávno psalo, bylo zničení plynovodu Nord Stream Ukrajinou, což můžeme chápat jako akt státního terorismu. Mírová iniciativa prezidenta Trumpa se míjí účinkem, což dokazuje Trumpův zvláštní vyjednavač Steve Witkoff, který opustil v Paříži schůzku koalice sebevrahů dvacet minut po jejím začátku. Předpokládám, že bláboly prezidenta Macrona, který není schopen si udělat pořádky v rodině, když jej na veřejnosti fackuje manželka, nemohou být brány vážně ani mezi jeho generály, když tvrdí, že chce svá vojska nasadit na území Ukrajiny v podobě nějakých hermafroditoidních mírových sborů. Možná to bude také důsledek prohlášení prezidenta Putina, že jakékoliv jednotky NATO umístěné na území Ukrajiny budou pro Rusko legitimním cílem – zdroj ECHO24. Dovolím si zaspekulovat, že Trumpův vyjednavač zjistil, že má co dělat s partou IAD, jak tyto typy lidí nazval autor Černé labutě Nassim Nicholas Taleb. Znamená to intelektuálové, ale debilové, a asi proto se z jednání rychle poroučel.
Nevím, jak ještě jinak pojmenovat zločin válečné agrese, když Zelenského nacistický režim zaútočil na ropovod Družba, ze kterého čerpají ropu Maďarsko a Slovensko. Ukrajinské útoky drony na jadernou elektrárnu v Kursku, které způsobily obrovský požár, by světoví představitelé měli brát jako explozi rostoucího nacismu na Ukrajině a těmto fanatikům nedodat ani patronu, protože jsou schopni v rámci Zelenského džihádu proti Rusku způsobit jadernou katastrofu. Útok na jadernou elektrárnu je nejvyšší stupeň terorismu, jaký si můžeme představit, a jediné místo pro ty, kteří to nařídili, je ve svěrací kazajce. Mnozí si pamatujeme, nebo se možná pozapomnělo, jak tehdy Ukrajinci ostřelovali Záporožskou jadernou elektrárnu, kterou obsadila ruská armáda a kde došlo k několika požárům. Podle vyjádření Mezinárodní organizace pro jadernou energii (MAAE) jenom zázrakem nedošlo k jaderné katastrofě. Po tomto incidentu setrvali příslušníci MAAE na místě několik měsíců. Mám v živé paměti prohlášení šéfa ukrajinské rozvědky Kyryla Budanova k těmto útokům: „Raději zemřu v jaderné válce, než abychom něco nechali Rusům.“ Zdroj – web Ukrajinská pravda. Těmito zločinnými činy Zelenského režimu je implikováno, že Zelenskyj je zločinec, jeho režim je zločinný, a to nejenom ve vztahu ke svým občanům, a měl by stanout před mezinárodním soudním tribunálem.
Jaká je reakce operetní party, která se nazývá Severoatlantickou aliancí? Francouzský prezident Macron přibližně před čtyřmi lety prohlásil, že NATO je v klinické smrti. Výjimečně s ním musím souhlasit, protože většina představitelů NATO jsou úředníci a o skutečnou válku nikdy nezavadili, včetně našeho generálprezidenta. Členské státy NATO, tím myslím Maďarsko a Slovensko, byly napadeny ukrajinským agresorem, a zatím je ticho po pěšině. Podle článku 5 je pro členské státy závazek, nikoliv povinnost, dle svých možností pomoci napadenému státu. Takže žádné jeden za všechny a všichni za jednoho jako u tří mušketýrů, jak to bylo prezentováno v pořadu pro pamětníky Otázky Václava Moravce. Moravec tam vyskočil jako čert z tabatěrky, když mu jeden z opozičních politiků argumentoval, že to je nesmysl, pomoc nemusí být vojenská, je na vůli daného státu, například balené vody nebo deky. Toto rozebírá do detailů bývalý český diplomat Miroslav Polreich.
Výroku myšlenkového giganta generála Řehky, že Rusko zůstane hrozbou, nehledě na výsledek války na Ukrajině, opravdu nerozumím. Podle mého názoru bychom měli bojovat proti ukrajinskému nacionalismu stejně jako za druhé světové války proti německému nacismu a vůbec proti jakémukoliv nacionalismu na světě. Panu generálovi asi nedošlo, pravděpodobně pod nadvládou dominy, která byla posazena na ministerstvo obrany, že málokterý stát vidí v Rusku nebezpečí. Zároveň až 80 % ukrajinských občanů chce mír i za cenu ústupků Rusku. Mohu jmenovat například Spojené státy, Čínu, Srbsko, Maďarsko, Indii, Slovensko... Většina z těchto států s Ruskou federací obchodně kooperuje. Jenom poznámka pod čarou – Francie a Belgie odmítly zákaz EU o dovozu ruského LNG. Nový polský prezident Nawrocki stopnul Ukrajincům dávky a předplatné na Starlink.
Jako perličku bych si dovolil uvést prohlášení bývalého prezidenta Andrzeje Dudy, který je hrdinou až po boji. V polských médiích přiznal, že vláda od počátku věděla o raketě, která přiletěla z Ukrajiny, i když tvrdili, že tato raketa byla ruská. Také v prohlášení zaznělo, že Zelenskyj chtěl zatáhnout NATO do války s Ruskem. Proto docela chápu prezidenta Nawrockého, že chce mít silnou armádu a požádal prezidenta Trumpa, aby američtí vojáci zůstali na území Polska, což mu bylo přislíbeno s tím, že americký vojenský kontingent může být ještě navýšen. Mimo jiné prezident Nawrocki požaduje po Německu válečné reparace a tím, myslím, dává mezi řádky najevo, že Němci jsou ten historický problém. Nikoliv Rusové. Dle mého názoru a zkušeností je Polákům jistě jasné, že ač Rusy nemusí, tak větší nebezpečí skýtá nekontrolovatelná ukrajinská branná moc. Za prezidenta Kaczynského, až do letecké katastrofy ve Smolensku, spolu Polsko a Rusko vycházely jak obchodně, tak vztahově. S našimi 5000 vojáky, 12 stíhačkami a mnoha nepoužitelnými tanky jsme schopni zlikvidovat sami sebe a nepotřebujeme k tomu fobii z Ruska. Nechci být k panu generálovi Řehkovi osobní, ale citát Friedricha II. vystihuje myšlení vedení české armády. „Kdyby moji vojáci začali přemýšlet, nezůstal by v armádě ani jeden.“
