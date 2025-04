Nemám důvod nevěřit německé televizi Deutsche Welle, ale v případě, že je to fakt, tak nacističtí pohrobci vymývají ideologicky dětem mozky. Stejně jak to bylo před pádem třetí říše, kdy němečtí nacisté nasazovali patnáctileté děti do přímých bojů. Ne všichni rodiče s tím souhlasí a říkají, že děti by měly být dětmi a měly by být ve škole. Opravdu chceme podporovat tyto zrůdnosti? Připomenu nedávnou zprávu z médií, že Kursk byl osvobozený od okupantů. Asi mám špatné zeměpisné znalosti, neboť Kursk byl vždy ruský, jediné, co mi z toho vyplývá, že okupanty byli Ukrajinci.

Nezměrné úsilí americké strany o mírovou dohodu, se kterou souhlasí prezident Putin, nabourává nacistická ideologie ukrajinského režimu, proti kterému v minulé válce bojovali naši předkové. 26. dubna 1945 proběhlo osvobozování Ostravy v rámci takzvané Ostravské operace, což připomněli ostravští významní představitelé včetně hejtmana Moravskoslezského kraje při 80. výročí osvobození, ale asi pozapomněli, že se Ostrava neosvobodila sama a že ji osvobodila Rudá armáda. Další nechutný přístup, který se týká Němců - ruský velvyslanec v Německu Sergej Nečajev účastnil vzpomínkových akcí ke konci války proti vůli německé vlády. Je pozitivní, že Nečajeva obklopili novináři, místní občané a představitelé města Torgau a umožnili jeho příjezd i přes vřískot ukrajinského velvyslance (zdroj agentura DPA). Na rozdíl od představitelů výše uvedené samosprávy budoucí německý kancléř Merz prohlásil, že Německo nevyšle nikoho na oslavu konce války do Moskvy. Někde jsem zaznamenal pseudokomentář ruského prezidenta Vladimíra Putina, že pochod zajatců letos Rusové stejně neplánují.

Opakovaně musím vzpomenout na vyjádření prezidenta Trumpa, že Ukrajina si za válku může sama, díky vynucování si vstupu do NATO. Trump obvinil Zelenského, že škodí mírovým rozhovorům (zdroj agentura Axios). Bývalý hlavní poradce Zelenského Arestovič na svém YT kanále varoval Zelenského, že pokud nepřijme Trumpův návrh, tak za rok bude odevzdávat ne čtyři regiony, ale rovnou osm. K Zelenskému se vyjádřil v rozhovoru se soudcem Napolitanem Trumpův poradce plukovník Macgregor. "Kdyby Zelenský projevil ochotu k nějakému kompromisu, tak by ho už před 2,5 roky radikální nacionalisté, přeloženo do češtiny, nacisté, kteří ho obklopují, zabili." Tak si to myslí Macgregor. Zajímavé je také vyjádření plukovníka Macgregora, že k této válce by nedošlo, kdybychom nepodporovali Ukrajince a režim, který jsme pomohli v roce 2014 dostat k moci, aby zaútočil na Rusko. Souhlasím s Macgregorem, což jsem avizoval v jiném příspěvku, že Amerika by měla stáhnout veškerou podporu Ukrajině a tím myslím opravdu veškerou. Dovoluji si podotknout, že Krym nikdy nebyl součástí Ukrajiny. Zase hloupá propaganda. Věřím, že americká strana využije všech nástrojů a pák, aby donutila Kyjev přijmout její mírové podmínky.

Musím se pozastavit nad nedělní partií Terezie Tománkové, kde byli účastníky Radek Vondráček a Jan Aspen Farský. Přišlo mi, že Jan Farský plnohodnotně zastoupil propagandistu Foltýna. Po desátém opakování slova AGRESOR bych rád panu Farskému objasnil pojem agresor. Agresorem byly Spojené státy ve válce v Íráku. Agresorem byly Spojené státy ve válce v Sýrii, pod vedením Baracka Husseina Obamy. Další agrese pod jeho vedením a zároveň okupace Afghánistánu bez svolení RB OSN. K této okupaci se váže kriminální kauza našich vojáků, kteří společně s Američany ubili afghánského bojovníka, jenž předtím zastřelil českého vojáka, psovoda. Mohu se ptát, co dělali naši vojáci v cizí zemi. Není to podobný případ, jako když okupovala vojska Varšavské smlouvy bývalé Československo? Nemyslím si, že by tam přinášeli svobodu, protože tato svoboda se podobá okupaci Československa, kterou mohu nazvat ať se to líbí nebo ne, relativně nekrvavou. Jen pro připomínku, Afgánci bránili svoji zem všemi možnými způsoby a prostředky.

Výroky prezidenta Zelenského, že Putin brzy umře mi připomínají člověka, který je zaslepený pomstou a pozapomněl, že ten, kdo žije pro mstu by měl vykopat dva hroby (francouzské přísloví).