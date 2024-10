Vladimír Ustyanovič: Pane prezidente Petře Pavle, děláte to dobře!

Mezi armádními zpravodajskými důstojníky kolovala přibližně v roce 1985 zpráva, že generálu Veselému přišel na hlavičkovém papíře Severoatlantické aliance neboli NATO dopis od jemu na úrovni postaveného velitele s následujícím textem, cituji: "Franto, děláš to dobře!"

Tato zpráva, která se šířila v různých modifikacích rychlostí blesku, žila svým životem dalších x let. Mohu už jen spekulovat, že za tím byl žert některého z vojenských přidělenců, respektive někoho z vojenské rozvědky, který věděl, jak to na Západním vojenském okruhu funguje. Také to mohla být fáma, kterou vysocí vojenští představitelé dávali k dobru. Generál Veselý byl prototypem sociopata, vojensky řečeno absolutní guma. Jenom poznámka, jako dělnický kádr byl KSČ navelen do armády po roční přípravce jako důstojník a rovnou v hodnosti kapitána. Takzvaná rychlokvaška, nikoliv nepodobná dvouletému marketingovému kvašení generála Petra Pavla na funkci prezidenta.

Nyní se vrátím k meritu věci, a tím je úloha první dámy. Myslel jsem, že mě prezident Pavel už nepřekvapí, protože se známe už několik desítek let. Ale opak se stal pravdou. To, co předvádí Petr Pavel za poslední rok, bych očekával od persony simplex, nikoliv od nejvyššího ústavního činitele. Pane prezidente, být v této zemi první dámou bylo od roku 1918 dodnes ctí, za kterou žádný z prezidentů, jejich manželek či partnerek nežádal ani korunu. První dáma neslouží této zemi, má bezplatně veškerý potřebný servis, řidiče, ochranku a bydlení.

Co se týká paní Pavlové, jediné, co se jí povedlo, byla ostuda při setkání prvních dam a pánů v Kyjevě, kde to vypadalo, že paní Pavlová má nařízeno držet bobříka mlčení. Poté promluvila jazykem, který se jen vzdáleně přiblížil anglickému, což byl státní trapas. A jsem přesvědčen, že za tyto trapasy by neměli platit čeští daňoví poplatníci ani korunu. Ptám se, proč Pavel nepočká s novelou zákona o výpalném pro paní prezidentovou na příští vládu? Proč by si paní prezidentová jeho cestou nemohla platit zdravotní a sociální pojištění, které si musí platit i drobní živnostníci, kterým se ani nezdá o příjmech rodiny Pavlových?

Dále pokládám akademickou otázku: Zapřisáhlý nepřítel zločinného komunistického režimu, ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, snížil důchody komunistickým prominentům. Vztahuje se tento zákon i na bývalé vojenské činitele, jako na politruky, neboli zástupce velitele pro věci politické?

Je zřejmé, že náhrada pro paní prezidentovou nejde z položky náhrad prezidenta republiky, jak tvrdil v přímém přenosu prezident Petr Pavel. Kdo lže? Komu není pravda svatá, kdo se chce obohatit na úkor českých daňových poplatníků? Mohu silně pochybovat, že by Kancelář prezidenta republiky udělala něco bez jeho vědomí. Prezident určitě nelže, prezident se může pouze mýlit, nebo se mýlím já?

Mohu pouze spekulovat, že daňový poplatník byl interpretací prezidenta Pavla k náhradám pro paní Pavlovou uveden v omyl. Nemyslím si, že prezident neví, co říká. Jeho interpretace vypadá jako výmluva žáka páté třídy základní školy a dává širokou možnost k různým výkladům a spekulacím včetně právních. Prezident Pavel se jako voják plazil ve sněhu i v blátě, skákal padákem, což, doufám, zoceluje charakter, tak bych si přál, aby výše zmíněnou novelu zákona jako zastánce řádu a pořádku na Hradě vetoval.

Jak jsem uvedl, Petra Pavla znám dlouhá léta, tak bych navrhnul, aby mu šéf prezidentské kanceláře dal do erbovního znaku pro jeho funkční období heslo - Hamižnost nade vše. Je mi Petra Pavla líto, protože všechny záležitosti, související s výkonem prezidentské funkce, se musí učit za pochodu, proto pominu kritiku, zda na to má, nebo nemá.

Dovolím si citovat nejslavnějšího německého kancléře Otto von Bismarcka: "Jenom idiot se učí z vlastních zkušeností."