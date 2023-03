Vladimír Ustyanovič: Pistolník

Přesně v polovině 80. let byl u československé lidové armády jediný elitní výsadkový pluk hloubkového průzkumu, který byl nazván 22. výsadkovým plukem. Mimo jiné měl úkoly diverzní a průzkumné, jehož příslušníci by byli nasazeni předběžně tři měsíce před zahájením války.

reklama

V té době sloužil ve funkci velitele roty speciálních zbraní kapitán.. nebudu jmenovat. Tento velitel měl přezdívku Pistolník, ač maličkého vzrůstu, tak výrazného bojového ducha. Jedním z jeho prohlášení bylo „v případě, že do 10 let nebude válka, tak jsem tady zbytečný." Měl fixní představu, že po něm jdou agenti západní rozvědky, což mělo za následek, že byl ve dne i noci ozbrojen, zejména svou osobní zbraní. Nadřízení jej s nadhledem tolerovali z několika důvodů. Anketa Kvitujete postup vlády Petra Fialy ve věci války na Ukrajině? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 32758 lidí

Vrátím se k meritu věci a tím je konflikt na Ukrajině. Nebudu opakovat výroky historiků a diplomatů a proč začal, ale zopakuji dva zásadní názory a to prezidenta Bidena, že Ukrajinci nepotřebuj stíhačky F16, který pronesl na návštěvě Polska a dále našeho bývalého ministra zahraničí Jana Kavana a předsedy valného shromáždění OSN, který prohlásil včetně s dalšími významnými politiky, že konflikt na Ukrajině se musí vybojovat u diplomatického stolu. Návrh na mírové řešení, které představila Čínská lidová republika, vychází ze skutečné tzv. reál politiky. Mírová řešení vedou k oboustrannému kompromisu. První byl bývalý ministr zahraničí Henry Kissinger, ve druhém byl světoznámý podnikatel Elon Musk, oba návrhy měly podobnou územní koncepci. Jenom poznámka, Kissingerovi se povedlo rozdělit blok Sovětský svaz – Čína a Bidenovi se podařilo vytvořit blok Rusko – Čína.

Nyní se vraťme k diletantismu vedení české armády. Výroky náčelníka generálního štábu Řehky mi připadají jako výroky už výše zmíněného Pistolníka. Chápu to tak, že NATO je obranný pakt, tak proč bychom my měli v ČR bojovat s Ruskem na území Ukrajiny. Ukrajina není členem NATO a Rusko také ne. Ať se to líbí nebo ne našim válečníkům, tak to není naše válka. V případě, že by NATO vstoupilo do války mezi Ruskem a Ukrajinou, bude to z jeho vlastní vůle a bude se jednat o útočný akt a nemůže být aktivován článek pět Washingtonské smlouvy. Znova apeluji na jednání o míru a nedodávat zbraně do míst konfliktu ať je to kdekoliv na světě. Čerpáno z analýzy JUDr. Rajchla.

Souhlasím s humanitární pomocí v místech, kde probíhají vojenské operace, ale jsem absolutně proti dodávkám zbraní na Ukrajinu. Domnívám se, stejně jako mnoho občanů, že Fialova vláda ne že nedělá pro občany, ale přímo jedná proti jejich zájmu. Jak pravil expremiér Babiš, snížit valorizaci důchodů podle zákona, který je platný už 14 let, je krádež za bílého dne. Prezident Zeman toto nazval podvodem na voličích. S tímto názorem mohu plně souhlasit a rovněž mohu doporučit kde uspořit. Zrušit nákup stíhaček F35 za 100 miliard Kč, dále k nim nutná infrastruktura na letištích cca 25 miliard Kč. Zrušit financování politických neziskovek, které jsou vlivovým nástrojem zahraničních mocností, snížit počet poradců na ministerstvech na polovinu, zrušit politické náměstky, kteří jsou bez odpovědnosti. V krizi by se měla přijmout krizová opatření, jako například snížení platu poslanců, ministrů a senátorů na polovinu. Zastropovat ceny energií u výrobců, jako ve Francii a Španělsku a tím dosáhli inflace 7% a 5%. Toto je jedno z mála protiinflačních opatřeních, ale naši Fialové vládě vysoká inflace vyhovuje, protože tečou peníze do státního rozpočtu jako ještě nikdy dřív.

Domnívám se, že sankce proti Ruské federaci jsou jeden velký blud. Podle studie univerzity St. Gallen ve Švýcarsku, necelých 9% firem ze zemí G7 na tamním trhu před válkou zemi prokazatelně opustilo. Zdroj Seznam novinky. Sankce se netýkají potravinářského průmyslu. Například firma Ritter, německého výrobce čokolády se podle týdeníku Der Stern stal ruský trh druhým nejvýznamnějším. Jiné firmy se ukryly do řetězců přejmenovaných poboček.

Vrátím se k hypotetickému podvodu na důchodcích neboli krádeží za bílého dne, jak to nazval předseda Babiš. Podíl všech státních důchodů ve Francii činí 13,5% HDP. Průměr důchodu v EU je přes 12,6% HDP. Po revalorizaci důchod stoupl v ČR o 8,5% HDP. V roce 2050-2060 důchod 13-14% HDP v ČR jako ve Francii. Pro pana Fialu bych dodal, že jemu se zvýšil plat o 30 tisíc a taky v rámci solidarity, proč nejsou zahrnuty do snížené valorizace také církve?

Pan Fiala, když se splete, tak mluví pravdu. Zářným příkladem jeho další mystifikace, kdy se nechal vyfotit před tanky T-72, které se v Česku modernizují pro Ukrajinu údajně za americko-holandské peníze, věnovalo Ukrajině Maroko. Ministr zahraničí Maroka Nasser Bourita se proti tomuto tvrzení ostře ohradil, že je to lež a Maroko ani jedné straně žádné zbraně nedodává a dodávat ani nebude. Vyvstává tak otázka, odkud se tyto tanky vzaly a kdo to skutečně platí?

Šok a drzost mladých Ukrajinců. Docela nepříjemně překvapili české občany. Zaprvé si zorganizovali tzv. Bandera párty a zadruhé k výročí napadení ruskými vojsky se objevily vlajky Ukrajinské povstalecké armády UPA v rukách mladých Ukrajinců. Rovněž tato vlajka byla vidět na FB profilu ministra vnitra Rakušana. Nebudu komentovat činnosti válečného zločince Stepana Bandery, ale naši předkové ví dobře, co to je UPA. Pro osvěžení paměti, v únoru 1943 zahájily jednotky UPA etnické čištění Volyně bestiálním vražděním tamních Poláků. Odhaduje se, že bylo povražděno přes 100 000 polských civilistů včetně žen a dětí. Když si někoho pozveme domů, abychom se o něj starali lépe než o vlastní, tak by měli dodržovat pravidla, která tady platí. V případě, že se jim tady nelíbí, tak mohou jít zpátky odkud přišli tam, kde je bezpečno. Nemyslím si, že by Rusové měli zájem obsadit Ukrajinu. Jenom čistě z ekonomických důvodů, je to jedna z nejzkorumpovanějších zemí na světě a málokterá velmoc by si mohla dovolit tuto zemi dotovat ze svých prostředků na úkor svých obyvatel.

Závěr. Nevyzpytatelná česká vláda. Intelektuálně poddimenzováni členové české vlády vysvětlují nevysvětlitelné způsobem ještě nevysvětlitelnějším. Ignotum per ignotus.

Psali jsme: Vladimír Ustyanovič: Inter arma silent leges neboli Když mluví zbraně, mlčí zákony Vladimír Ustyanovič: Mladí vpřed a staří na svá místa Vladimír Ustyanovič: Podivnosti prezidentské volby aneb tah černým pěšcem Vladimír Ustyanovič: Zrady a podrazy nejen po Česku

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama