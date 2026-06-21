Vladimír Ustyanovič: Potlach zvaný G7

21.06.2026 7:30 | Glosa
autor: PV

Komentář Vladimíra Ustyanoviče k summitu G7.

Vladimír Ustyanovič: Potlach zvaný G7
Foto: Twitter
Popisek: G7 France - logo

Podle Wikipedie je G7 sdružení největších ekonomicky vyspělých států světa. V dnešní propagandistické době, kdy je podle mého mínění lež pokropena svěcenou vodou pravdy, není NEJ jako NEJ. Rozumím tomu, že nejvýznamnější stát - Spojené státy americké - byly lídrem tohoto letošního červnového potlachu. Rovněž rozumím tomu, že se účastnilo Německo, které má trvale největší choutky na revanš Ruské federaci z důvodu porážky ve Velké vlastenecké válce. Přitom oboustranně s Ruskem celá desetiletí spolupracovalo. Fabulace o ruské agresi na Ukrajinu byla několikrát vyvrácena, a to i prezidentem Donaldem Trumpem a prezidentem Petrem Pavlem, že se Rusko muselo cítit ohroženo. Ohroženo nezákonným převratem na Ukrajině za podpory Spojených států a Západu, kdy byl svržen legálně zvolený ukrajinský prezident Janukovyč. A co mi teď není jasné, co tam dělal Volodymyr Zelenskyj za Ukrajinu. První NEJ, je to stát s největší korupcí. A další NEJ? Je to stát s největším počtem zlatých toalet. Je to stát, který není schopen samostatné existence, jinak by zbankrotoval. Byli jsme v minulosti ovlivňováni obludnou propagandou, že v Afghánistánu se bojuje za Prahu. A nyní jsme masírováni ještě hloupější propagandou, že Ukrajina bojuje za Evropu.

Jak probíhal summit reálně?

Americký prezident ani nevnímal, že tam je nějaký Zelenskyj, summit G7 skončil nulovou podporou Ukrajiny. Tuto totální prohru Zelenského a jeho kompliců Starmera, Macrona, Merze a Leyenové potvrdila i kyjevská média, když žalostně lkala, že Donald Trump před pár hodinami popřel všechna tvrzení Zelenského a jeho kompliců, že by na summitu G7 USA podpořily Ukrajinu proti Rusku.

Trump poděkoval Číně a Rusku za neutralitu a zdrženlivost v konfliktu mezi USA a Izraelem proti Íránu, čímž podle mého názoru explicitně vyjádřil neutralitu USA v konfliktu Ruska proti Ukrajině a případně proti EU. Respektive, Trump de facto potvrdil, že USA neobětují New York za Tallinn nebo Kyjev, nebo Prahu, nebo Berlín.

Zelenskyj původně požadoval po státech G7 52 miliard dolarů. Spojené státy to odmítly, Japonsko také, v návaznosti na rozhodnutí USA. 90 miliard, které slíbila šéfka Evropské komise Zelenskému, nestačí.

Nevím, co si mám myslet o vyjádření amerického viceprezidenta J. D. Vance, že 2. světová válka skončila jednáními, stejně jako všechny velké konflikty. Je historicky známo, že 2. světová válka skončila absolutní kapitulací Německa, kdy zavlála rudá vlajka nad Říšským sněmem a také absolutní kapitulací Japonska, když Američané svrhli jaderné bomby na Hirošimu a Nagasaki.

Z tohoto ukrajinského propagandistického salátu vychází závěr, že jediným, kdo je schopný vést reálnou zahraniční politiku je prezident Spojených států Donald Trump. Jako jediný má nástroj, aby na Ukrajině zavládl mír. A tím je přestat dodávat nacistickému režimu na Ukrajině, jak jej nazývá nejen bývalý poradce Zelenského Arestovyč, ale také další bývalí ukrajinští politici, žijící v exilu, zpravodajské informace a zbraně.

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Článek obsahuje štítky

G7 , Ustyanovič

Mgr. Libor Vondráček byl položen dotaz

Co s tím hodláte dělat?

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Svobodni-Tajne-nakupy-za-penize-danovych-poplatniku-792807 Souhlasím s vámi, ale má někdo šanci něco změnit? Je pravda, že si ta komise dělá pořád co chce a mám dojem, že nikdo nemá šanci to vlastně ovlivnit.

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