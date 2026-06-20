KSČM: Protest nesmí být útokem na demokratické rozhodnutí

21.06.2026 7:07 | Monitoring
autor: PV

KSČM respektuje výstražnou stávku, chystanou Iniciativou Veřejnoprávně ve spolupráci s odbory České televize a Českého rozhlasu.

KSČM: Protest nesmí být útokem na demokratické rozhodnutí
Foto: KSČM
Popisek: KSČM - logo

Pro komunisty je však nepřijatelné, že se do protestů proti změně financování České televize zapojují moderátoři, redaktoři, producenti či manažeři, kteří se prezentují jako elita instituce a tvrdí, že chrání „jejich televizi“. Tato aktivita se navíc obrací proti výsledku parlamentních voleb a proti demokratickému rozhodnutí změnit model financování.

Česká televize dlouhodobě neplní závazky veřejné služby vyplývající ze Zákona o České televizi a Kodexu ČT, zejména v oblasti zpravodajství a publicistiky. V řadě případů neposkytla nestranné a nezávislé informace, komentáře ani zpravodajství. Zvlášť znepokojivé je, že v dětském vysílání kanálu Déčko jsou opakovaně využíváni dětské postavy či aktéři k politickým sdělením nebo zkreslené prezentaci historických událostí.

Pokud má někdo morální právo stávkovat – a to za lepší finanční ohodnocení – jsou to zaměstnanci České televize v tzv. podpůrných profesích, jako jsou maskérky, kostymérky, technický a pomocný personál či kurýři. Tito lidé pracují za částky blízké minimální mzdě. U veřejnoprávního média je taková situace ostudná a dlouhodobě neudržitelná.

KSČM požaduje maximální transparentnost o platových poměrech redaktorů a moderátorů odměňovaných z veřejných financí.

Komunistická strana Čech a Moravy

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Česká televize , ČT , demokracie , KSČM , stávka

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