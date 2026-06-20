KSČM: Protest nesmí být útokem na demokratické rozhodnutí

Pro komunisty je však nepřijatelné, že se do protestů proti změně financování České televize zapojují moderátoři, redaktoři, producenti či manažeři, kteří se prezentují jako elita instituce a tvrdí, že chrání „jejich televizi“. Tato aktivita se navíc obrací proti výsledku parlamentních voleb a proti demokratickému rozhodnutí změnit model financování.
Česká televize dlouhodobě neplní závazky veřejné služby vyplývající ze Zákona o České televizi a Kodexu ČT, zejména v oblasti zpravodajství a publicistiky. V řadě případů neposkytla nestranné a nezávislé informace, komentáře ani zpravodajství. Zvlášť znepokojivé je, že v dětském vysílání kanálu Déčko jsou opakovaně využíváni dětské postavy či aktéři k politickým sdělením nebo zkreslené prezentaci historických událostí.
Pokud má někdo morální právo stávkovat – a to za lepší finanční ohodnocení – jsou to zaměstnanci České televize v tzv. podpůrných profesích, jako jsou maskérky, kostymérky, technický a pomocný personál či kurýři. Tito lidé pracují za částky blízké minimální mzdě. U veřejnoprávního média je taková situace ostudná a dlouhodobě neudržitelná.
KSČM požaduje maximální transparentnost o platových poměrech redaktorů a moderátorů odměňovaných z veřejných financí.
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