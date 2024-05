Vladimír Ustyanovič: Volby nevolby do evropského parlamentu

reklama

Sledoval jsem téměř všechny debaty s kandidáty do Evropského parlamentu a dovolil bych si je rozdělit do několika kategorií bez toho, aniž bych se kteréhokoliv z nich chtěl dotknout.

Kategorie takzvaných duševních polonaháčů se rekrutuje ze zástupců ideologických fanatiků, kteří v rámci jimi prosazované ideologie nejsou schopní přijmout odlišný názor, ale tento názor berou jako útok proti státu. To jsme bohužel zažili ve třicátých letech, kdy byla zahájena fašizace Evropy. Dovolím se odkázat na autobiografii korvetního kapitána Burkharda Freiherr von Mullenheim-Rechberga, který přežil potopení největší německé válečné bitevní lodě Bismarck. Jen pro úplnost, ze dvou tisíc členů posádky se zachránilo sto námořníků. Nacistický režim dosáhl takové míry nesvobody, že některé nejen slovní výroky měly za následek uvěznění daných jedinců. A absolutní nekontrolovatelná moc nejmocnějších byla postavena nad zákon. Jak píše autor, lži ruku v ruce s propagandou se staly denním chlebem Němců. A z těchto okovů nacistické tyranie nešlo nijak vystoupit.

Nyní se vrátím k výše zmíněným debatám. Můžeme polemizovat s názory jednotlivých protagonistů. Jenom stručně vzpomenu některé zahraniční studie, které prezentoval profesor MUDr. František Koukolík. Například hulvátské a arogantní chování při politických debatách zaručí vyšší sledovanost, ale dlouhodobě ztrácí reprezentanti některých stran důvěru voličů. Nekompetentnost politiků, kteří byli zvoleni, je netrápí, protože vzdát se dobře placeného místa by je mohla donutit jen přicházející revoluce. Jak píše profesor Koukolík ve svých knihách, psychopati v politice jsou běžným jevem a posedlost mocí, kterou jsou omámeni jako drogou, je vytrhává mimo realitu běžného života. Jako příklad uvedli zahraniční výzkumníci Margaret Thatcherovou, George W. Bushe mladšího a Tonyho Blaira. Tyto znaky můžeme najít nejenom u českého establishmentu.

Nyní pojďme opět k debatám, respektive kategorii "co je lež a co je možná pravda". Dle prohlášení guvernéra Floridy Rona DeSantise bude slovní spojení "klimatická změna" vyškrtnuto z legislativy státu Florida, sdělil v debatě Jindřich Rajchl. Dále řekl, že kdybychom teď vypnuli celou Evropu, tak to na klima nemá vůbec žádný vliv. Emisní povolenky jsou krví Green Dealu, živí ho a vydělávají na nich německé, kanadské a americké penzijní fondy. Mohu jen dodat, že v Číně se každý týden otevírají čtyři nové uhelné elektrárny. Novodobá inkviziční snažení Evropské komise a zelených fanatiků, kteří se vybarvili do ruda, likvidují nejen průmysl, ale i zemědělství, pravděpodobně převzali teorii kambodžských Rudých Khmérů. Jsme pravděpodobně svědky největšího světového podvodu v dějinách lidstva s názvem klimatická změna. Postupně se odhalují některé střípky této "dohody".

Souhlasím s názorem Jindřicha Rajchla, že Ukrajině musíme pomáhat humanitárně, ale adresně, protože většina pomoci se rozkrade. Mohu potvrdit názor, že cesta Viktora Orbána je správná, postavil jaderné elektrárny s Rosatomem a nyní staví další. Čínský prezident navštívil Maďarsko, a to nejen při cestě z Francie. Při návštěvě premiéra Orbána v Číně byl předjednán kontrakt na výrobu čínských elektroaut, který je významnou investicí a posílení maďarské ekonomiky. Ztotožňuji se s názorem, že bychom měli jít vlastní cestou, jako Orbán v Maďarsku, a hájit zájmy České republiky.

Je pravdou, že z obracečů kabátů se mnohdy obrací také žaludek. Jak prohlásil generál prezident, měli bychom jednat o míru na Ukrajině i za určité územní ztráty Ukrajiny. To je opravdu reál politika, asi přišly nové noty z USA. Jak pravil Jindřich Rajchl, ukrajinské dobrodružství je u konce. Je lepší jednat deset let o příměří, než ztrácet lidské životy na obou stranách. Mohu opakovaně potvrdit, že nejen moji příbuzní a známí na Ukrajině se modlí za to, aby toto válečné běsnění skončilo.

A nyní k muniční iniciativě, což je absolutní nesmysl. Použití nábojů s obohaceným fosforem, které jsou zakázány Ženevskou konvencí, může naplnit statut válečného zločinu. Jak podotkl Jindřich Rajchl k muniční iniciativě, jestliže tě někdo v této věci bere za lídra, tak jsi mnohem větší hlupák, než by si kdo mohl myslet.

Kandidáti, kteří mě zaujali nikoliv svou erudicí, ale druhou, výše zmíněnou kategorií. Pan Trunečka, představitel ideologického fanatismu a Green Dealu, absolutně nepřipustí jiný názor podle hesla "zabiju koně a jdu pěšky". Jak psal slovenský politolog pan Baránek, progresivismus je fašismus s lidskou tváří. Já si dovolím podotknout, na základě posledních událostí, že progresivismus je fašismus s nelidskou tváří. Další jméno politického turisty, běloruského aktivisty Andreje Poleščuka, který putoval přes Piráty ke Svobodným, až zakotvil ve straně STAN Dozimetr. Společným jmenovatelem výše uvedených kandidátů je iniciovat sbírky na dodávky zbraní a nábojů na Ukrajinu, a tím podporovat válečný oheň na Donbasu.

Dovolím si doporučit protagonistům války, aby vytvořili pod svým vedením dobrovolnické oddíly a napochodovali na válčiště na Donbasu a okolí. Jak je totiž známo, Ukrajinci, žijící v České republice, nemají chuť umírat za režim Zelenského, který se nikoliv nepodobá totalitě. Víme, že 20. května končí loutkovému prezidentu Zelenskému prezidentský mandát.

Nynější politická scéna trpí absencí politické hygieny a vztahy mezi některými politiky mi připomínají vztahy kanibalů k okolnímu světu.

