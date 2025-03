Vladimír Ustyanovič: Zákony černobílých šachových polí

Další temnou stránkou byla genocida rusky mluvících dětí na Donbase. Jak jsem již dříve psal, měly tu smůlu, že mluvily rusky. Nechápu jednu věc, kde se vzala ta nenávist k Rusům. Celá desetiletí celý svět obchodoval s Ruskou federací a nikomu to nevadilo. Vždyť nynější český prezident Petr Pavel hlásal, podle tehdejší doktríny, že Sovětský svaz je záruka světového míru. Nyní by tento bývalý špionský učeň, který nezažil žádnou válku, válčil proti Rusku.

Fenomén jménem Donald Trump a jeho administrativa vyhlásila jako prioritu konec války na Ukrajině. Mají zájem zasednout k mírovým jednáním spolu s Vladimírem Putinem a dalšími osobnostmi, které považují zbytečné válčení v nevyhratelné válce za patologický stav. Příjezd Vladimíra Zelenského do Bílého domu k podpisu smlouvy a jednání s prezidentem Trumpem a víceprezidentem J. D. Vancem bylo prvních čtyřicet minut údajně věcné. Tomuto bývalému komikovi byly asi upřeny zásady slušného chování, aby věděl, jak se má chovat k nejmocnějšímu muži planety a k jeho viceprezidentovi. Jak ve svém podcastu Inovace republiky prezentoval Petr Kratochvíl, mimo jiné americký občan, do Bílého domu přijel Zelenský v mikině a v teplákách. A jaký je výsledek Zelenského jednání? Spojené státy zastavily dodávky zbraní na Ukrajinu. Dále dočasně zastavily po dobu tří měsíců finanční pomoc, dokud nebude proveden finanční audit.

Co je ale takzvaná katastrofa pro Ukrajinu? Že Spojené státy přestaly sdílet zpravodajské informace s ukrajinskou stranou. Předpokládám, že následně vypnou družicový systém Starlink a tímto vynuceným tahem, řečeno šachovou terminologií, donutí Vladimíra Zelenského jednat o mírových podmínkách. Na rozdíl od některých našich válečníků se viceprezident Spojených států J. D. Vance vyslovuje proti jakémukoliv zabíjení, protože je válečným veteránem z války v Iráku. A na základě vlastních zkušeností má J. D. Vance k obětem válek – ať už se jedná o vojáky, či civilní oběti – docela jiný vztah než evropští politici, kteří o válkách jenom mudrovali, jako by měli patent na rozum, dokud jim americký viceprezident nenaservíroval syrovou skutečnost. Německý organizátor mírové konference v Mnichově se rozplakal a ostatní kolegové ho chudáka utěšovali. Takové máme tvrďáky, kteří by v nadsázce vytáhli do války proti Rusku.

Rovněž ministr obrany USA Pete Heghseth, válečný veterán z Íráku se vyjádřil, že Zelenskému nemůže důvěřovat, a to ve vztahu k události, kdy Ukrajinci vystřelili raketu na polské území, kde zahynuli dva zemědělci. Zelenský tvrdil, že to byla ruská raketa. Propagandistické výroky zaznívají také od českých politiků, že Rusové, nebýt Ukrajinců, jsou schopni zabrat pobaltské země a doputovat do Prahy. Nechci používat neslušná slova, ale tuto propagandistickou rétoriku může použít jenom idiot. Kdyby ruská armáda podle vojenského analytika Martina Kollera chtěla ovládnout celou Ukrajinu, plus přilehlé državy, musela by mít deset milionů mužů a žen ve zbrani. Není mi jasné, co by v České republice nebo v pobaltských státech dělali. Museli by je všechny živit, žádné nerostné zdroje, žádné suroviny. S prominutím, k tak pitomé propagandě by se nepropůjčil ani Joseph Goebbels. Žonglování s pojmem agresor je podobné výroku humanitární bombardování. Poměr mezi agresí Spojených států a Ruskou federací, potažmo Sovětským svazem vykazuje vysokou kvantitu ve prospěch Spojených států.

Mohu spekulovat, jak to dopadne. Komunikace mezi zpravodajskými službami je vyšší forma diplomacie, což vždy fungovalo mezi Spojenými státy a Ruskou federací, potažmo Sovětským svazem. Jako příklad mohu uvést teroristický útok na Bostonský maraton, kde informace o pachatelích předala ruská vnější rozvědka přímo CIA (zdroj, Miroslav Polreich). Nenávist k režimu Zelenského prezentovaly děti na školní besídce v Kyjevě. V hrané scénce zlikvidovaly lovce lidí, nutícího násilím odvést mladé lidi do armády. To už není diktátorský režim, to už je nastupující fašismus (zdroj, ABJ). Bývalý analytik CIA Larry Johnson prohlásil na síti X, že ukrajinský Zelenský zapomněl na první pravidlo krizového řízení - když jsi v díře, přestaň kopat!

Cituji prohlášení ředitelky NSA Tulsi Gabbardové nejen o Zelenského nelegitimnosti: "Zelenský zakázal další opoziční stranu, která zpochybnila jeho legitimitu jako prezidenta a využil ministerstvo spravedlnosti ke konfiskaci jejího majetku." To mi připomíná podobné hnědé metody Německa třicátých let. "V roce 2022 začal Zelenský vypínat televizní kanály spojené s jeho politickými oponenty". Tulsi Gabbardová zpochybňuje pozastavení platnosti ústavy a zrušení voleb, toto zdůvodnění mohou použít i americká média, protože Spojené státy jsou nepřímo ve válce s Ruskem a s Čínou (zdroj, Bloomberg).

U Zelenského vidím, že účel světí prostředky a jsem přesvědčen, že Spojené státy donutí vynucenými tahy Zelenského k míru, včetně vypořádání územních vztahů s Ruskem a majetkových vztahů se Spojenými státy. V případě, že by ukrajinští občané cítili vlasteneckou povinnost vypořádat se s takzvaným nepřítelem, tak by jich tři miliony neutekly do Ruska (zdroj OSN) a deset milionů by nebylo rozprostřeno po celé Evropě. Nerad bych, aby ukrajinští občané, žijící na území Ukrajiny vzali spravedlnost do svých rukou, zejména ve vztahu k mým příbuzným a rovněž bych rád připomněl známý protiválečný citát spisovatele Ernesta Hemingwaye. Jak sdělil dnes 6.3. 2025 ministr obrany Spojených států Pete Heghseth, je to zamrzlý konflikt, který se musí vyřešit u jednacího stolu. Jsem přesvědčen, že špatný mír je lepší než dobrá válka.

Výrok amerického prezidenta Trumpa na americké stanici CNN je k zamyšlení. Proč tedy nechce Donald Trump na mírových jednáních zástupce Evropské unie? Protože jejich představitelé potřebují válčit, potřebují dlouhodobý konflikt, aby zakryli svou neschopnost a své nakradené peníze. EU řadí Trump k zemím třetího světa, ten je na tom ovšem o něco lépe, jim nikdo nic nediktuje.

Na závěr bych sdělil až maniakálním zastáncům eurounijního systému, že bohatství nevzniká z dotací, ale z práce.