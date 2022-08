Vladimír Ustyanovič: Zločin, nebo sabotáž českých vzdušných sil?

reklama

Přes dvacet let jsem byl součástí ozbrojených sil České a Československé republiky. Ač jsem měl blízko k vzdušným silám, nedovolil bych si vyjadřovat se k jejich problematice. Proto jsem osobně shromáždil názory špičkových pilotů a leteckých inspektorů v této oblasti, přičemž mnozí z nich sloužili na vysokých až nejvyšších velitelských funkcích našeho letectva. Expertní vyjádření čerpám od těch nejzkušenějších, a nikoliv od různých Visingrů, kteří v životě neseděli v kokpitu letadla ani neviseli na padáku.

Když se někdy v roce 2010 přehnala nad Českem katastrofa v podobě náměstka, později úřednického ministra obrany MUDr. Bartáka, říkal jsem si, že horší už to být nemůže, ale vidím, jak hluboce jsem se mýlil. Špatná rozhodnutí střídají ještě horší, zejména v poslední době, a celkově vše směřuje k naprostému bankrotu obranného rozpočtu, který povede k neschopnosti bránit vlastní území. Můžeme si položit otázku, zda je to skrytý záměr, nebo dokonce cíl? Ten cíl, který byl nastartován za éry prezidenta Havla, a poté jeho pohůnka, ministra obrany Alexandra Vondry, který měl jedinou kvalifikaci na tuto funkci – disident.

Anketa Podporujete zavedení eura v ČR? (Ptáme se od 25. 7. 2022) Podporuji 2% Nepodporuji 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 30359 lidí

K napsání tohoto článku mě donutila pozice naší vlády, která zaujala postoj k nákupu nadzvukového proudového letounu, jenž by měl být páteří českých vzdušných sil po dobu déle než čtyřiceti let. Toto je ukázka absolutní arogance moci Fialovy vlády v čele s absolutně nekompetentní fiflenou, ministryní obrany Janou Černochovou. Tady máme důkaz, že tuto vládu buď postihl ekonomický blackout mozků, nebo za tím jsou jiné zájmy.

Výrok o výhodnosti pořízení letounů F-35A pro armádu České republiky považuji za nejskandálnější manipulaci v oboru obranných akvizic za posledních pětadvacet let. Proč?

Jak už bylo mnohdy napsáno, můžeme pokračovat v provozování stávajících letounů JAS-39 Gripen, nebo nakoupit jiné. Nabízí se starší technologie F-16 nebo F-19 ze Spojených států, nebo novější F-35 opět ze Spojených států, či Rafale z Francie. Ve všech z uvedených případů to znamená současně s pokračujícím provozem Gripenů do roku 2027 vybudovat při souběžném provozu a nákladech paralelní svět pro nový stroj s mnohasetmilionovými dolarovými náklady a koncem dekády odepsat náklady na provoz Gripenů. Tady se dostáváme do schizofrenní situace. Víme, že schizofrenie je těžká nemoc, a je na čtenáři, aby si odpověděl, kdo je tím nemocným a kdo na tom vydělá. Personál, piloti i technici se budou muset přeškolit na nový systém, to trvá mnoho let a stojí spoustu peněz. Uvědomme si, že jednodušší je výcvik ve Švédsku, než létat do Spojených států. S nadsázkou můžu dodat, že do Švédska mohou naši piloti dojet i vlakem.

Teď pár čísel k zamyšlení. Ze všech dosud zveřejněných cenových podkladů vyplývá, že pořizovací cena letounu F-35A v základní a nejjednodušší variantě včetně infrastruktury je mezi 120 až 150 miliony dolarů za letoun. Při pořízení 24 strojů to znamená investici v řádu 80 miliard korun. A to jsme ještě nekoupili munici a další nezbytně nutné vybavení pro využití všech schopností letounu. Provozní náklady za letovou hodinu F-35 jsou dvoj- až trojnásobně vyšší než u jiných srovnatelných typů. Nemohu opomenout naše jižní sousedy v Rakousku, kterým žíznivý dvoumotorový letoun Eurofighter Typhoon zlikvidoval během jednoho roku vzdušné síly, zejména obranný rozpočet, podobně jako v Německu.

Není od věci také připomenout, že hluková zátěž F-35 je tak velká, že Holanďané musí cvičit s tímto typem pouze nad mořem. Věřím, že Fialova vláda to vyřeší tak, že vytvoří letový koridor nad Máchovým jezerem. Racionální ekonomicky uvažující vlády volí Gripen. Zamyslíme-li se v čase, tak nejbližší dodávka F-35 by byla přednostně dodána Česku v roce 2040 za předpokladu velmi rychlého uzavření smlouvy. Z toho všeho vyplývá, že Česko bude díky této kolaborantské vládě odzbrojeno a zažijeme druhý Mnichov, protože budeme bez ochrany vzdušného prostoru a protagonisté, kteří tento obchod spunktovali, si budou užívat v Kalifornii zaslouženou rentu. Samozřejmě v skrytu duše doufám, že k tomuto obchodu nedojde.

Znepokojující parametr je ten, že letouny F-35 mohou nést jaderné zbraně. Jsou to stroje pro útočnou válku, což cíl naší armády vylučuje. Úkol českého letectva je úplně jiný, i když chápu, že taková Pekarová, Langšádlová, potažmo bezdětná Černochová při jejich inteligenčnímu deficitu by rády rozpoutaly jaderný konflikt kdekoliv na světě. Možná by k tomu mohly přizvat Tchajwance Vystrčila, který by se k nim určitě rád přidal, aby se jakýmkoliv způsobem zapsali do historie.

Psali jsme: Vladimír Ustyanovič: Jak se nestát prezidentem Vladimír Ustyanovič: Demokracie nebo destruktokracie Vladimír Ustyanovič: Policajt, ten tvrdý chleba má Vladimír Ustyanovič: Markéta Pekarová se minula povoláním

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.