Zdeněk Jemelík: Pokus o obnovu zlínského bizarního procesu pokračuje

06.10.2025 11:24 | Komentář

V květnu 2025 jsem vydal dva články o řízení u zlínské pobočky Krajského soudu Brno k žádosti trojice obžalovaných o povolení obnovy procesu.

Foto: Archiv Z. Jemelíka
Popisek: Zdeněk Jemelík

Kako laik považuji proces za nespravedlivý a svým způsobem bizarní. Přeji proto žadatelům úspěch. Z původní sestavy odsouzených zůstali bratři Jan a Ladislav Lebánkové a Radek Rajnoha. Řízení vede senát předsedy Radomíra Koudely, který se k žadatelům a jejich obhájcům chová vstřícně. Má to ale meze, výslechy vede řízně a pokusy o „rozkecávání“ potlačuje. Přísedící jsou sledováním výpovědí viditelně zaujatí, což u našich soudů není pravidlem.

Případní čtenáři by mohli znát jména bratrů Lebánkových z mých článků o kauze „Jesenice“. Oba procesy spojují jména jich dvou a Romana Šulyoka, původního hlavního obžalovaného ve zlínském soudním řízení, vedeném kvůli výrobě padělků cigaret Marlboro.

Roman Šulyok vstoupil do děje, když hledal prostory pro uskladnění technologie z jeho zrušené výrobny cigaret v Malhosticích. Stroje chtěl údajně znova zprovoznit, a pak vyvézt do zahraničí. Střechu nad hlavou pro uskutečnění jeho záměru mu poskytli ve svých skladech Lebánkové. Zásah celníků a policie 26. srpna 2012 zmařil jeho plány. Odškodnění za utrpěné ztráty hledal v brutálním vydírání Lebánků v Jesenici. Kdyby mu Lebánkové odmítli pomoc, asi by se s ním nikdy nepotkali. „Pro dobrotu na žebrotu.“

Soud se zabýval nevzrušivými výslechy svědků. Témata byla celkem nezáživná: taje daňového řízení při výrobě cigaret a zákulisí obchodování s tabákem. Vystoupila zástupkyně daňové správy a celník, který kdysi vedl spis Celní správy ke kauze Tabáček. Do výslechů se vedle předsedy senátu zapojili žadatelé o povolení obnovy a jejich obhájci, na ukojení zvědavosti o daňové problematice jim stačila půlhodina. Celníka vyslýchali hodinu.

Při sledování tohoto řízení si připadám jako v Jiříkově vidění. Během praxe justičního potížisty jsem se zúčastnil několika pokusů o obnovu procesu a zatím vždy k zamítnutí žádosti soud dospěl hned při prvním jednání. Proběhlo druhé, jednání bylo odročeno na neurčito a náměty žadatelů a jejich obhájců na důkazy, jimiž by se soud měl zabývat, nejsou zdaleka vyčerpány.

Netroufám si odhadnout další vývoj ani míru naděje na povolení obnovy. Pouze doufám, že se dožiji jak povolení obnovy, tak nápravy původního bizarního procesu.

