Jiří Halík: Může být demagog ombudsmanem, nebo ombudsman demagogem?

Ombudsman (oficiálně veřejný ochránce práv) chrání osoby před jednáním úřadů a dalších institucí, pokud je toto jednání v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu, nebo jsou úřady nečinné. Ombudsman také chrání lidi před diskriminací, provádí návštěvy zařízení, kde jsou lidé omezeni na svobodě, a snaží se bránit špatnému zacházení a rovněž monitoruje práva lidí s postižením.
Paní ombudsmanko a pane dětský ombudsmane,
Na základě výše uvedeného mám na Vás dotazy.
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Je jednání demokraticky zvolené vlády v rozporu s právem ČR? V čem?
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Neodpovídá jednání vlády a koaličních poslanců principům demokratického státu? V čem?
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Je zde diskriminace lidí? Pokud těch, kteří chtějí zachovat koncesionářské poplatky je diskriminace jejich zrušení, potom je i diskriminace nyní těch, kteří nechtějí koncesionářské poplatky a chtějí změnu veřejnoprávnosti médií.
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V čem jsou úřady nečinné?
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Je jedna nebo druhá skupina omezena na svobodě? V čem?
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Je špatně zacházeno s jednou, nebo druhou skupinou? V čem?
Očekávám odpovědi.
A zase to Brno. Nebo už spíše Brrrrrno. Paní ombudsmanka nám tam vystudovala a žije. Z Brna poslední dobou pro ostatní občany a část normálních Brňanů nic dobrého nepřichází.
Tímto podpořením stávky zaměstnanců ČT a ČRo ze strany nové ombudsmanky nemá stát úřad ombudsmana, ale další aktivistickou buňku.
Vedení úřadu se proměnilo na aktivistické vedení klubu přátel veřejnoprávních médií.
„Všichni muži a ženy úřadu ombudsmana na palubu“, zvolala ombudsmanka.
„Naše veřejnoprávní média si rozvracet nedáme.“
„Rozkaz zněl jasně: Veřejnoprávní poplatky musí být zachovány. Žádné NKÚ, To by tak ještě scházelo!“ „Není čas zjišťovat, kdo je kdo!“ „No proto.“
„A proto“, zavelela z pozice své síly JUDr. Kostolánská
„Dnešní dress code byl jasný: černá.“
„Připojili jsme se k symbolické podpoře veřejnoprávních médií. Poskytovat důvěryhodné informace a sloužit veřejnosti je jejich důležitý úkol. Stejně tak podmínky, které médiím umožňují tuto roli nezávisle a dlouhodobě plnit,“ uvedla kancelář ombudsmana.
„Kdo nejde se mnou, jde proti mně“. „Každý svého štěstí strůjce, ůjce, ce a e.
(Pardon pane Werichu.)
Kancelář veřejného ochránce práv k tomu zveřejnila na sociálních sítích fotografii zaměstnanců před sídlem úřadu a vysvětlila důvody svého kroku.
Dnešek je smrtí ombudsmanství v České republice. Jak vypadá fotografie?
Všichni zaměstnanci před úřad ombudsmana.
„Dnešní dress code byl jasný: černá.“
JUDr. Kostolánská nám chcete tvrdit, že všichni vaši zaměstnanci mají naprosto stejný názor v otázce veřejnoprávních médií?
Moderní podepisování anticharty.
Jeden šik byl za vlády KSČ.
Vy jste horší než komunisté na 1. máje. Ti nás hnali dobrovolně, nuceně, do průvodu. Kdo nešel, měl u kádrováka černou tečku ve spise.
Ale ani ti komunisté nás nenutili mít dress code rudé barvy.
Všichni nemohou mít stejný názor. Ale mají strach. Strach z totalitní praktiky soudružky ombudsmanky. Kdo nejde se mnou, jde proti mně. Ti, co mají jiný názor, se bojí o svoje místo. Vy praktikujete metody StB. A za tím si stojím.
Odstupte. Pokud ne, vyzývám vládu, ať vás nechá odvolat. Za zneužití pravomoci veřejného činitele a využití strachu z názoru, jako donucovacího prostředky.
Ne pro váš názor, na ten máte plné právo.
Chcete snad tvrdit, že zaměstnanci vás prosili, aby se mohli takto vyfotit na podporu veřejnoprávních médií?
JUDr. Kostolanská.
V roce 1980 absolvovala studium práv na Právnické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, po studiu pracovala jako právnička v jihomoravském krajském národním výboru.
V té době se dostali na práva jen děti prominentů, správně ideově ukotvených rodičů, nebo těch, kdo byli ochotni dát úplatek, třeba klíčky od nového auta.
A za tím si také stojím a mohu to dokázat.
A vy před námi dokonale tajíte svoji minulost. PROČ?
PS: Pro ty demonstrující co tvrdí, že chtějí platit poplatky. Mám jednu ohromující skvělou zprávu. Ani nyní, ani po převedení financování veřejnoprávních médií, vám nikdo ze zákona nebere možnost platit dál nějaké poplatky. Dokonce ani jejich výši. Chcete 1 Kč, nebo 1 milion? Žádný problém. Legálně, vše dle zákona. Dokonce můžete být i sponzorem pořadu.
A můžete mít hymnu dobrovolných plátců poplatků.
Hola hoši na palubu
třeba pluli jsme v záhubu
prapor náš neutone, nikdy ne!
I kdybychom padli všici
vstanou noví bojovníci,
prapor rudý zavlaje……
Foto se svolením Kanceláře veřejného ochránce práv
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