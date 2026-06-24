Trump vyzval Ukrajinu, aby přitvrdila v útocích

Myslíte si, že jsou ženy v České republice utlačované muži?
Anketa
Myslíte si, že jsou ženy v České republice utlačované muži?
Zelenskyj po setkání s generálním tajemníkem OECD Mathiasem Cormannem během jeho návštěvy Kyjeva v příspěvku na Telegramu uvedl, že premiérka Julia Svyrydenková předložila aktualizovanou žádost.
„Doufáme, že status kandidátské země získáme již letos na podzim. Další fází bude plán pro členství v OECD. O tom jsme diskutovali během našeho setkání,“ napsal Zelenskyj. Citovala ho agentura Reuters.
Minulý týden Zelenskyj zopakoval touhu Kyjeva po urychleném členství v EU. Ukrajina doufá, že zbývající vyjednávací bloky s EU otevře do 15. července, kdy Ukrajina oslaví Den státnosti, nechal se slyšet ukrajinský prezident.
Z USA ve stejné době zaznělo, že by Rusko mělo být poraženo. Bývalý ředitel CIA a někdejší ministr zahraničí v první administrativě Donalda Trumpa Mike Pompeo prohlásil, že „jediným přijatelným koncem této války je porážka Ruska. Je v našem hlubokém strategickém zájmu poskytnout Ukrajině podporu, kterou potřebuje k vítězství v této válce“.
The only acceptable end to this war is Russia's defeat. It's in our deep strategic interest to give Ukraine the support they need to win this war.https://t.co/Er33cVsSLK— Mike Pompeo (@mikepompeo) June 23, 2026
Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
Anketa
Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
Ačkoli američtí představitelé nepotvrdili, zda Trump výslovně podporuje ukrajinské údery uvnitř Ruska, uvedli, že prezident považuje sílu za klíčovou. „Prezident (Trump) věří v mír skrze sílu,“ řekl jeden americký úředník.
Ukrajinský prezident navrhl, aby Trump uspořádal summit ve Spojených státech, kterého by se zúčastnili Zelenskyj i Putin.
„(Zelenskyj) Trumpovi navrhl, aby Putina přivedl do Ameriky, a to by bylo perfektní,“ řekl vysoce postavený ukrajinský úředník. „Donaldovi se ten nápad líbil.“
Američtí představitelé obeznámení s diskusemi potvrdili listu Kyiv Independent, že Kyjev takový návrh učinil. Zároveň varovali, že se v „bezprostřední budoucnosti“ neočekává žádné takové setkání.
Diskuse se dotkly i jedné z naléhavých obav Kyjeva: protivzdušné obrany. O víkendu Zelenskyj uvedl, že Trump podporuje myšlenku, aby se Ukrajině umožnilo vyrábět rakety pro systém protivzdušné obrany Patriot na základě licence.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku
Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.