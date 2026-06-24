Trump vyzval Ukrajinu, aby přitvrdila v útocích

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24.06.2026 7:07 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Ukrajinský prezident oznámil, že Ukrajina usiluje nejen o členství v EU, v NATO, ale také v OECD. A členskou zemí EU se chce stát takřka bleskovou rychlostí. Ve stejné době z USA zaznělo, že „jediným přijatelným koncem této války je porážka Ruska. Je v našem hlubokém strategickém zájmu poskytnout Ukrajině podporu, kterou potřebuje k vítězství v této válce.“ Padl také nápad, který se prý „Donaldovi líbil“.

Trump vyzval Ukrajinu, aby přitvrdila v útocích
Foto: Repro Youtube
Popisek: Americký prezident Donald Trump

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Prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý uvedl, že Ukrajina předložila revidovanou žádost o vstup do Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) v době, kdy Kyjev usiluje o užší integraci se západními institucemi. Ukrajina spolupracuje s OECD na reformách a standardech správy a řízení již několik let a nyní usiluje o status kandidátské země jako krok k plnému členství.

Zelenskyj po setkání s generálním tajemníkem OECD Mathiasem Cormannem během jeho návštěvy Kyjeva v příspěvku na Telegramu uvedl, že premiérka Julia Svyrydenková předložila aktualizovanou žádost.

„Doufáme, že status kandidátské země získáme již letos na podzim. Další fází bude plán pro členství v OECD. O tom jsme diskutovali během našeho setkání,“ napsal Zelenskyj. Citovala ho agentura Reuters.

Minulý týden Zelenskyj zopakoval touhu Kyjeva po urychleném členství v EU. Ukrajina doufá, že zbývající vyjednávací bloky s EU otevře do 15. července, kdy Ukrajina oslaví Den státnosti, nechal se slyšet ukrajinský prezident.

Z USA ve stejné době zaznělo, že by Rusko mělo být poraženo. Bývalý ředitel CIA a někdejší ministr zahraničí v první administrativě Donalda Trumpa Mike Pompeo prohlásil, že „jediným přijatelným koncem této války je porážka Ruska. Je v našem hlubokém strategickém zájmu poskytnout Ukrajině podporu, kterou potřebuje k vítězství v této válce“.

 

 

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Server Kyiv Independent upozornil, že myšlence porazit Rusko je nakloněn i stávající nájemník Bílého domu ve svém druhém volebním období Donald Trump. Ten údajně vyzval Volodymyra Zelenského, aby byl v organizaci protiruských akcí odvážnější.

Ačkoli američtí představitelé nepotvrdili, zda Trump výslovně podporuje ukrajinské údery uvnitř Ruska, uvedli, že prezident považuje sílu za klíčovou. „Prezident (Trump) věří v mír skrze sílu,“ řekl jeden americký úředník.

Ukrajinský prezident navrhl, aby Trump uspořádal summit ve Spojených státech, kterého by se zúčastnili Zelenskyj i Putin.

„(Zelenskyj) Trumpovi navrhl, aby Putina přivedl do Ameriky, a to by bylo perfektní,“ řekl vysoce postavený ukrajinský úředník. „Donaldovi se ten nápad líbil.“

Američtí představitelé obeznámení s diskusemi potvrdili listu Kyiv Independent, že Kyjev takový návrh učinil. Zároveň varovali, že se v „bezprostřední budoucnosti“ neočekává žádné takové setkání.

Diskuse se dotkly i jedné z naléhavých obav Kyjeva: protivzdušné obrany. O víkendu Zelenskyj uvedl, že Trump podporuje myšlenku, aby se Ukrajině umožnilo vyrábět rakety pro systém protivzdušné obrany Patriot na základě licence.

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Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://kyivindependent.com

https://t.co

https://www.reuters.com

https://x.com

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EU , NATO , OECD , Rusko , Ukrajina , USA , válka , zahraničí , CIA , x , Reuters , Trump , Pompeo , válka na Ukrajině , Zelenskyj , Kyiv Indeoendent

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Ukrajina (válka na Ukrajině)

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Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

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