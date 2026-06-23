„Tak to ukončíme.“ V ČT to bouchlo. Lipavský a Ševčík v sobě. Nyní dohra

Kdyby Česká televize dnes přestala existovat, byla by to škoda?
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Kdyby Česká televize dnes přestala existovat, byla by to škoda?
Zdeněk Hřib (Piráti) nesouhlasil s tvrzením vládní koalice, že 15% škrt v rozpočtu je pouhým tlakem na efektivitu veřejnoprávních médií. Podle Hřiba bude při tak razantním zásahu do rozpočtu nevyhnutelně docházet k omezení služeb, které pak převezmou komerční televize. Hřib tvrdil, že vedle sedící Radek Vondráček (ANO) svými slovy potvrdil, že vláda si přeje tento postup.
Moderátorka Tereza Řezníčková se zeptala Miroslava Ševčíka (za SPD), kde je s koncesionářskými poplatky problém, když si už dnes mohou sociálně slabší domácnosti požádat o výjimku a nemusí je platit. „Tady jde úplně o něco jiného,“ reagoval Ševčík. Když začal vysvětlovat, jak se podobná média financují jinde v Evropě, moderátorka mu skočila do řeči, což ho rozčílilo. Vytáhl mobil a začal číst zprávu, kterou údajně dostal po předchozím vystoupení v pořadu. Podle zprávy ho měli moderátoři desetkrát přerušit, ale jeho oponentku z pirátské strany ani jednou.
„Ale vždyť se chováte strašně, tak se nedivte. Začněte se chovat jako slušný člověk,“ zareagoval na Ševčíka v emocích Lipavský. „Nic neslušného jsem neřekl,“ ohradil se Ševčík. „Možná kdybyste nezačal stupidní básničkou,“ zapojil se do hádky Hřib.
„Jestli už panu Lipavskému vadí, že pan Ševčík gestikuluje, tak prosím vás… Tak se trochu uklidníme... Žádný vulgarismus jsem nezaregistroval, prostě říká něco, co se vám nelíbí,“ zastal se Ševčíka Radek Vondráček. „Tak víte co? Tak to ukončíme,“ zarazila hádku moderátorka Řezníčková.
„To, co tam pan Lipavský předváděl, bylo hrozně úsměvné. Ukazovalo to na jeho úroveň. Jakmile těmto politikům začnete předkládat argumenty, ukazujete jim články, čísla, nejsou schopni reagovat ničím jiným, než že vás obviní, že jste rusofil a že sloužíte cizím zájmům,“ řekl pro ParlamentníListy.cz k dění ve studiu Miroslav Ševčík, podle kterého cizím zájmům slouží naopak opoziční politici. Odsoudil působení Jana Lipavského v čele diplomacie a dodal, že dřívější výhrady Miloše Zemana vůči němu se ukázaly jako oprávněné.
Ševčík vidí za ostrou reakcí Lipavského v televizním studiu snahu bránit Českou televizi: „Dokládal jsem, co se dělo při jednom z dřívějších rozhovorů, které vedla paní Řezníčková. Bylo to někdy v půli května a jednoznačně se tam ukázalo, jak zasahovala do průběhu. Konec konců, v den, kdy se hovořilo o veřejnoprávnosti České televize, tedy v pondělí tohoto týdne, to ona sama doložila na svém chování a Lipavský to na svém chování doložil také.“ Poslanec za SPD upozornil, že 17 z 27 států Evropské unie financuje svá veřejnoprávní média prostřednictvím rozpočtového modelu či speciální mediální daně, nebo kombinací s reklamními příjmy.
„Chce snad někdo říct, že země jako Finsko a Švédsko nemají nezávislá média? Je to naprostý nesmysl. Jediný útok na veřejnoprávní média tu podnikla bývalá pětidemoliční koalice, když chtěla v minulém volebním období ovládnout veřejnoprávní média politicky a přes peníze. To se jim v podstatě podařilo, protože zvedli koncesionářské poplatky a prosadili zákon, který navýšil počty lidí v mediálních radách, aby je mohli obsadit svými lidmi, dokud měli většinu v Poslanecké sněmovně,“ dodal pro ParlamentníListy.cz Miroslav Ševčík.
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