Cituji přepis rozhovoru s Petrem Pavlem:
„To, k čemu došlo na Ukrajině, byl vlastně státní převrat proti legitimně zvolenému prezidentovi. Ten státní převrat byl iniciován Západem, především tedy Spojenými státy, CIA a jejich přisluhovači. A to, co udělalo Rusko, bylo jenom nutným krokem k tomu, aby ve svém bezprostředním okolí udrželo pořádek a nenechalo Ukrajinu sklouznout do kolapsu.
Je potřeba vidět i to, že Západ na Ukrajině možná příliš akcentoval některé věci, které nebyl ochoten a schopen tak rychle splnit. Že tady vzbudil naděje a očekávání, že Ukrajina bude rychle přijata do NATO. Summit aliance v roce 2008 v Bukurešti dokonce naprosto jednoznačně řekl, že Ukrajina a Gruzie budou přijaty za členy NATO. Neřekl sice kdy, ale řekl, že budou.
Což na Ukrajině vzbudilo dojem, že už jsou víceméně součástí západního společenství, že se o ně západní společenství postará. A když potom prezident Putin reagoval tak, jak reagoval, z jeho pohledu naprosto legitimně a, řekl bych, s respektem k jejich bezpečnostním zájmům.
Protože samotná představa, že by se Ukrajina stala rychle členem NATO a Krym, který má pro Rusko obrovský význam z pohledu historického, kulturního, ale především bezpečnostního, měl najednou být místem, na němž se budou střídat lodě pod vlajkou NATO, je pro Rusy naprosto nepřijatelná situace. A jestli ruské vedení cítilo evidentní hrozbu, tak na ni takovýmhle způsobem reagovalo.“
Ukrajina byla v roce 1991 prohlášena za neutrální stát. Jak si nyní vysvětlit tento názorový veletoč Petra Pavla? Nejpravděpodobnější se mi jeví, že protokolář Kolář doufal, že jeho obchodní aktivity v Rusku, které byly popsány na mnoha stozích papíru, budou pokračovat.
Jen připomenu, že Petr Kolář byl v letech 2010 až 2012 velvyslancem v Rusku. Je těžké pochybovat o tom, že obchody se „širokou ruskou duší“, které zaznamenala česká média, byly pro Koláře ztrátové.
Nevím, jakým přínosem pro Českou republiku bylo jeho působení v Moskvě, na rozdíl od českého velvyslance v Moskvě, bývalého prvního československého kosmonauta Vladimíra Remka, jehož výsledky ekonomické diplomacie přinesly České republice miliardové hodnoty.
Musím si položit otázku, kdy se z tehdejšího rusofila Petra Pavla stal rusofob. Dlouhodobě zastává protičeské zájmy. Nemohu uvést jediný příklad, kdy by Pavel reprezentoval zájmy České republiky a českých občanů a nepomlouval českou vládu, která dostala silný mandát od svých voličů, jako stará drbna.
Jeho protivládní projevy v Estonsku a Lotyšsku znevažují institut prezidenta a stávají se trapnými a směšnými. Jsem přesvědčen, že jako prezident je neužitečný, a navíc ho jeho série udání a neférovost v jednání, jak doufám, vylučují z budoucí prezidentské kandidatury.
Jednoduchá statistika: V roce 2028 dosáhne Petr Pavel věku 67 let. Na konci případného dalšího pětiletého mandátu mu bude 72 let.
Jak znám Pavla, jeho životní krédo podle mého názoru zní: „Dej Bože lehko.“ Bude si chtít v klidu užít důchod a především ze sebe nebude chtít stále dělat pimprlátko, kterému velí jeho sponzoři.
Jeho prezidentská kampaň představovala parodii, když zesměšňoval prezidenta Zemana při plavbě na gumovém člunu. Bylo to mimo jiné vnímáno jako chudoduché zesměšňování hlavy státu.
Tak si myslím, že prezidentování Petra Pavla a jeho první dámy „Marty“ odpovídá jeho prázdnosti a jako každý marketingový produkt skončí v zapomnění.
Tomu odpovídá také skutečnost, že ho vláda nevzala na summit NATO, neboť podle mého názoru by tam nikdo nebral škodnou hájící své zájmy, přičemž mohu jen spekulovat, zájmy kterého státu.
Dne 13. června se konal pietní akt k 84. výročí vyhlazení obce Lidice. Pavel měl zřejmě jiný, důležitější program. Dne 13. června se jako divák účastnil čtyřiadvacetihodinového automobilového závodu Le Mans. To by určitě nenapadlo ani ruského prezidenta Vladimira Putina.
Prezident Pavel by si měl uvědomit, že nikdo nepřekročí svůj stín. V případě, že je jeho cílem pomsta svému rivalovi v prezidentských volbách Andreji Babišovi, měl by vnímat skutečnost, jak praví francouzské přísloví: „Kdo myslí na pomstu, měl by vykopat dva hroby.“
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Ukrajina (válka na Ukrajině)
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