Pavel Foltán: Ústavní soud = strašák ve službách opozice?

23.06.2026 11:15 | Glosa
autor: PV

Ústavní soud ČR během zhruba čtvrtstoletí zpětně nezvládl vyhodnocení vývoje své perspektivy s účelově politickým stigmatem syntetičnosti svého zrodu z dob Kesslerů, Wagnerových, aj. pohrobků havlismu-pravdoláskismu za onoho turbulentního času, kdy Lid a Národ nechtěl ani ten Senát, ani ten Ústavní soud (ÚS), ale než se nadál, byly tu náhle obě ty hliněné nohy toho postsametového postpřevratismu. Přičemž občanů, voličů a daňových poplatníků se na to nikdo neptal. Referendum? Tak to ani omylem! Cum befél. A fertik, velebnosti.

Pavel Foltán: Ústavní soud = strašák ve službách opozice?
Foto: archiv
Popisek: Pavel Foltán

Ten citlivý (shora zmíněný) moment šance na svůj vskutku demokratický přerod ten ÚS promeškal sám sobě v době Rychetského nástupu do ústavně-soudního čela. A od té doby už nejen vox populi, ale kdekdo (i v nezávislých = svobodných médiích) o tom ÚS mluví jako o quasi justičním spolku s mocensko-politickou ambicí stát se třetí komorou parlamentu. Není horší vizitky pro ÚS kdysi právního státu a není ani horší perspektivy pro vskutku demokratickou společnost v takovém státě. Bohužel – jen co je pravda. „Můžeme s tím nesouhlasit, můžeme o tom vést spory, ale …“ 

A tuplem bohužel – tenhle Ústavní soud sám sebe dostal do téhle tristní pozice, kdy ho kdekdo v politice (i kdekdo v quasi politice) bude chtít podle své libosti zneužít pro své kdovíjaké politické a podobné zájmy – obvykle více či méně stojící mimo Ústavu, případně mimo ústavní pořádek. A právě tenhle ÚS bude mít právě s tímhle stavem a jeho vývojem velmi pravděpodobně dost problémů. A nota bene v téhle sestavě, kdy většinu členů ÚS jmenoval právě Petr Pavel (z pozice výkonu funkce prezidenta ČR, což v řadě potenciálních sporů může být velkou slabinou jak pro ÚS, tak i pro Hrad).

A že už je to tzv. „na stole“ – k tomu stačí zmínit byť i jen jeden z aktuálních příkladů oněch rádoby bojových pokřiků opozice z jedné mediálně bulvární pavlače středního proudu: „Zrušení poplatků za ČT nejspíš skončí u Ústavního soudu … Když vláda zákon nakonec na sílu prosadí, tak počítám s tím, že se obrátíme na Ústavní soud. Předpokládáme, že to bude mimo jiné ve střetu s evropskou legislativou … Pokud zaříznou diskusi pevným hlasováním, tak samozřejmě také to může být předmětem podání k Ústavnímu soudu (Talíř, KDU-ČSL) … Budeme to obstruovat. Teď je čas na parlamentní bitvu“ (Baxa, ODS) … atd. atd. atd.

Kdyby měli reálně v ruce alespoň na betla, tak by nedělali bububu, jako Karborund a Omnimor před pekelným mariášem v Hrátkách s čertem. Jenomže ono je to v praxi o dost složitější, než jak si to do médií maluje ta opoziční neodbornost a nezkušenost.

Staří právní kozáci to slyší s taktickým přehledem a diplomatickým nadhledem, ač se v duchu baví a navenek mají „pokrfejs“ jak Frigo na mašině, zatímco lid a národ tam dole v kinosále už dávno řve smíchy. A stejně si (jako vždycky) nakonec vynutí, aby i tahle pohádka dopadla spravedlivě a dobro zvítězilo nad zlem. Ostatně, to se nedá zaonačit ani jakýmkoli sebevíc zpolitizovaným nálezem i toho nejústavnějšího soudu.

Sem tam by se možná dala učinit letmá právní poznámka… Jenže „my nesmíme ani naznačovat“ a i těm ústavním soudcům toho času ve funkci už asi taky není kdovíjak moc po srsti ten opoziční pokřik z těch pavlačí mediálního bulváru podivné pověsti.

Kris Kristoffersson chlap jako řemen a legenda US country music (ve Státech je to lidová hudba = muzika z lidu pro lidi) měl spoustu hitů a např. jeden „The Bigger the Fool, the Harder the Fall“, co jeden můj kamarád a kolega Wabi Daněk svého času zpíval v české verzi „Čím větší bloud, tím tvrdší pád“… A co na to ÚS & opozice? 

Psali jsme:

Pavel Foltán: ČT stávkující tlačící? Cui bono?!?
Pavel Foltán: Stávka na přání aneb „Čí jsou hory Kavčí?“
Pavel Foltán: Český europroblém aneb Jak se máte, Vondrovi?
Pavel Foltán: Posselt v Brně oživil národní obrození ČR

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Pavel , Ústavní soud , Foltán

Funkce

Podle vás Turek svým počtem funkcí nějak vybočuje? Podle mě je bohužel celá řada politiků, co myjí xxx funkcí. Proč tomu nezamezíte?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Pavel Foltán: Ústavní soud = strašák ve službách opozice?

11:15 Pavel Foltán: Ústavní soud = strašák ve službách opozice?

Ústavní soud ČR během zhruba čtvrtstoletí zpětně nezvládl vyhodnocení vývoje své perspektivy s účelo…