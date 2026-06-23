VZP: Členství v Klubu pevného zdraví

23.06.2026 19:34 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Jaké výhody nabízí Klub pevného zdraví? Jsem jako pojištěnec VZP automaticky jeho členem?

VZP: Členství v Klubu pevného zdraví
Foto: VZP
Popisek: Všeobecná zdravotní pojišťovna

Klub pevného zdraví je benefitní program Všeobecné zdravotní pojišťovny, který podporuje pojištěnce v péči o zdraví a snaze o zdravý životní styl. Program nabízí řadu slev a bonusů na produkty a služby u smluvních partnerů po celé České republice. Zvýhodněné nabídky tak lze využít například při cestování s vybranými cestovními kancelářemi, na cestovní pojištění, které můžete uzavřít se slevou přímo online, při nákupu sportovního vybavení, v optikách, u poskytovatelů wellness a relaxačních služeb nebo při péči o zdraví. Přístup ke slevám a bonusům mají automaticky všichni pojištěnci VZP prostřednictvím svého uživatelského účtu v aplikaci Moje VZP. Bez aktivního účtu v aplikaci není možné zvýhodněné nabídky čerpat. Samotná registrace do Klubu pevného zdraví není potřebná.

Jaké slevy a výhody Klub nabízí?

Klub pevného zdraví spolupracuje s partnery po celé České republice. Nabídky jsou pravidelně aktualizovány a doplňovány o nová partnerství. Většina slev začíná na 20 %. Slevy u partnerů můžete vybírat podle několika tematických kategorií:

  • sport (např. cvičení, sportovní oblečení, plavání, fyzioterapie),
  • relax (např. cestování, online cestovní pojištění, wellness, lázně, estetické služby, masáže),
  • optiky (např. dioptrické brýle, sluneční brýle, kontaktní čočky),
  • zdraví (např. doplňky stravy, bezlepkové potraviny, dentální produkty, zdravá výživa).

Jak mohu začít využívat slev?

Slevy se uplatňují prostřednictvím voucherů, které si jednoduše vygenerujete. Po výběru partnera na webu ZDE a konkrétní slevy kliknete na možnost „vygenerovat voucher“. Následně budete přesměrováni k přihlášení do aplikace Moje VZP, kde se voucher zobrazí a můžete jej u partnera uplatnit. U každého partnera najdete na webu Klubu podrobné informace k tomu, jak slevu uplatnit a na co se konkrétně vztahuje. Pokud účet v aplikaci Moje VZP dosud nemáte, budete při generování voucheru mít možnost si jej založit.

Co mám dělat, pokud voucher nejde vygenerovat?

Nedaří-li se vám voucher zobrazit, nejdříve ověřte, že máte aktualizovanou aplikaci Moje VZP. Potíže může způsobit i dočasný technický výpadek, proto je vhodné akci po chvíli zopakovat. Přetrvávající problém je možné hlásit na e-mailu ekk@vzp.cz.

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Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

http://www.klubpevnehozdravi.cz

https://www.vzp.cz

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