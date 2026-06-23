VZP: Členství v Klubu pevného zdraví

Klub pevného zdraví je benefitní program Všeobecné zdravotní pojišťovny, který podporuje pojištěnce v péči o zdraví a snaze o zdravý životní styl. Program nabízí řadu slev a bonusů na produkty a služby u smluvních partnerů po celé České republice. Zvýhodněné nabídky tak lze využít například při cestování s vybranými cestovními kancelářemi, na cestovní pojištění, které můžete uzavřít se slevou přímo online, při nákupu sportovního vybavení, v optikách, u poskytovatelů wellness a relaxačních služeb nebo při péči o zdraví. Přístup ke slevám a bonusům mají automaticky všichni pojištěnci VZP prostřednictvím svého uživatelského účtu v aplikaci Moje VZP. Bez aktivního účtu v aplikaci není možné zvýhodněné nabídky čerpat. Samotná registrace do Klubu pevného zdraví není potřebná.
Jaké slevy a výhody Klub nabízí?
Klub pevného zdraví spolupracuje s partnery po celé České republice. Nabídky jsou pravidelně aktualizovány a doplňovány o nová partnerství. Většina slev začíná na 20 %. Slevy u partnerů můžete vybírat podle několika tematických kategorií:
- sport (např. cvičení, sportovní oblečení, plavání, fyzioterapie),
- relax (např. cestování, online cestovní pojištění, wellness, lázně, estetické služby, masáže),
- optiky (např. dioptrické brýle, sluneční brýle, kontaktní čočky),
- zdraví (např. doplňky stravy, bezlepkové potraviny, dentální produkty, zdravá výživa).
Jak mohu začít využívat slev?
Slevy se uplatňují prostřednictvím voucherů, které si jednoduše vygenerujete. Po výběru partnera na webu ZDE a konkrétní slevy kliknete na možnost „vygenerovat voucher“. Následně budete přesměrováni k přihlášení do aplikace Moje VZP, kde se voucher zobrazí a můžete jej u partnera uplatnit. U každého partnera najdete na webu Klubu podrobné informace k tomu, jak slevu uplatnit a na co se konkrétně vztahuje. Pokud účet v aplikaci Moje VZP dosud nemáte, budete při generování voucheru mít možnost si jej založit.
Co mám dělat, pokud voucher nejde vygenerovat?
Nedaří-li se vám voucher zobrazit, nejdříve ověřte, že máte aktualizovanou aplikaci Moje VZP. Potíže může způsobit i dočasný technický výpadek, proto je vhodné akci po chvíli zopakovat. Přetrvávající problém je možné hlásit na e-mailu ekk@vzp.cz.
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