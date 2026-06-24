Rozvoral (SPD): Díky krokům vlády s účastí SPD klesá inflace!

Článek byl převzat z Profilu Radek Rozvoral - Díky krokům vlády s účastí SPD klesá inflace!
Vážení přátelé,
díky krokům vlády s účastí SPD klesá inflace. Cena elektřiny meziročně klesla o 11,5 %, mléka o 17 % či brambor o 19,9 %. Podporujeme zakládání rodin s dětmi. Připravujeme výhodnější daňové odpočty ze zaplacených hypotečních úroků pro mladé pracující lidi ve věku do 36 let. Stávkující zaměstnanci České televize zneužívají právo na stávku k prosazování vlastní politické agendy. Financování České televize a Českého rozhlasu ze státního rozpočtu umožní kontrolu jejich hospodaření Nejvyšším kontrolním úřadem. Prosazujeme transparentní a vyvážené fungování veřejnoprávních médií.
1. Díky krokům vlády s účastí SPD klesá inflace. Cena elektřiny meziročně klesla o 11,5 %, mléka o 17 % či brambor o 19,9 %.
Inflace v České republice v květnu klesla dle Českého statistického úřadu na 2,1 % (podle harmonizované metodiky měření statistického úřadu Eurostat dokonce na 1,8 %), a je tak aktuálně druhá nejnižší v rámci členských států Evropské unie. Významně vyšší míru inflace mají státy, které používají společnou evropskou měnu euro. Za nízkou a klesající inflaci v České republice stojí zejména kroky nové české vlády s účastí hnutí SPD: v prvé řadě snížení regulované složky cen elektřiny a zastropování cen benzínu a nafty. Cena elektřiny pak meziročně klesla o 11,5 % a cena zemního plynu o 5,5 %. Významně klesly i ceny potravin, které jsou meziročně nižší v průměru o 2 % s tím, že cena mléka klesla meziročně o 17 %, másla o 23,3 % a cena brambor o 19,9 %, což je do velké míry zásluha systematické práce ministerstva zemědělství pod vedením ministra Šebestyána, který ve vládě reprezentuje hnutí SPD. Aktuální data o inflaci potvrzují správnost a účelnost hospodářské politiky české vlády.
2. Podporujeme zakládání rodin s dětmi. Připravujeme výhodnější daňové odpočty ze zaplacených hypotečních úroků pro mladé pracující lidi ve věku do 36 let.
Vláda s účastí hnutí SPD připravuje zásadní změny ve státní podpoře hypoték, které by měly platit od roku 2028. Mladí pracující lidé ve věku do 36 let získají výrazně výhodnější daňové odpočty ze zaplacených hypotečních úroků. Konkrétní plán a podobu těchto změn představíme do konce června. Cílem těchto opatření, které vycházejí z návrhů hnutí SPD, je zvýšení dostupnosti vlastního bydlení pro mladé pracující lidi a rodiny a rovněž i podpora porodnosti. Těmito kroky plníme své předvolební sliby i programové prohlášení vlády, ve kterém je podpora cenově dostupného bydlení jednou z jeho hlavních priorit.
3. Stávkující zaměstnanci České televize zneužívají právo na stávku k prosazování vlastní politické agendy.
Výstražnou stávku zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu spočívající ve zpožďování vysílání některých pořadů a v omezování obsahu webů, teletextu, digitálních služeb či sociálních sítí pokládáme za jednostranné politické gesto, nikoli za legitimní protest na ochranu zaměstnaneckých či sociálních práv. Plně respektujeme právo zaměstnanců stávkovat v případech, kdy jsou omezována jejich práva garantovaná zákoníkem práce, anebo pokud nedostávají za svou práci mzdu. Protest formou stávky a omezování vysílání veřejnoprávních médií, které si povinně platí všichni občané, proti návrhu zákona na změnu způsobu financování veřejnoprávních médií, považujeme za zneužití institutu práva na stávku k prosazování vlastní zájmové a politické agendy.
4. Financování České televize a Českého rozhlasu ze státního rozpočtu umožní kontrolu jejich hospodaření Nejvyšším kontrolním úřadem. Prosazujeme transparentní a vyvážené fungování veřejnoprávních médií.
Koaliční vláda hnutí SPD, ANO a Motoristů minulý týden odsouhlasila návrh zákona na zrušení povinných koncesionářských poplatků za Českou televizi a Český rozhlas a převod jejich financování pod státní rozpočet. Současná podoba financování veřejnoprávních médií prostřednictvím povinných poplatků je neodůvodněná, ve většině zemí EU neexistuje a nesmyslně zvyšuje daňové zatížení občanů a zaměstnavatelů. Financování České televize a Českého rozhlasu prostřednictvím státního rozpočtu rovněž umožní kontrolu hospodaření těchto institucí Nejvyšším kontrolním úřadem, což je v případě subjektů žijících z peněz daňových poplatníků naprosto nezbytné. Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje transparentní model fungování a kontroly médií veřejné služby, která ve svém vysílání nemanipulují obsah zpravodajství a publicistiky ve prospěch vybraných politických sil.
Radek Rozvoral
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