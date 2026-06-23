MŽP: Nové vedení představilo zaměstnancům priority resortu

Za vedení resortu se diskuse zúčastnili ministr Igor Červený, vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek, státní tajemník Martin Kocanda a náměstek člena vlády pověřený řízením odboru kabinetu ministra Pavel Vlček.
Hlavním cílem setkání bylo představit nový tým a nastavit přímou komunikaci napříč celým úřadem. Ve svém vystoupení Filip Turek jasně pojmenoval směr, kterým se chce ministerstvo v ochraně životního prostředí ubírat. „Nikdo z nás nepopírá klimatické změny ani potřebu na ně reagovat. Klíčem je však pragmatická připravenost a racionalita. Naší hlavní dlouhodobou strategií musí být ochrana vody a krajiny, nikoli bezhlavá dekarbonizace za každou cenu. Pokud pouze utlumíme domácí průmysl a výrobu přesuneme do zemí, jako je Čína nebo Indie, globálním emisím tím nepomůžeme, pouze oslabíme vlastní ekonomiku. Chceme se tomuto pokrytectví vyhnout a přistupovat k ochraně životního prostředí s chladnou hlavou,“ uvedl vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek.
Na jeho slova navázal ministr Igor Červený, který vyzdvihl expertizu Filipa Turka v oblasti Green Dealu a potvrdil, že spolu úzce spolupracují také na meziresortní úrovni. „Agenda Ministerstva životního prostředí se za posledních 35 let výrazně rozrostla a dotýká se dnes téměř všech oblastí života. O to důležitější je, abychom rozhodovali racionálně, vnímali všechny souvislosti a dokázali spolupracovat s ostatními resorty. Odbornost lidí na ministerstvu je přitom pro naše rozhodování zásadní,“ zdůraznil ministr životního prostředí Igor Červený.
Igor Červený i Filip Turek zároveň zaměstnance ujistili, že dveře vedení jsou pro všechny kdykoli otevřené a že se mohou bez obav obracet se svými dotazy i podněty přímo na jeho členy. Vedení resortu závěr setkání odlehčilo zmínkou, že ke zlepšení pracovních podmínek, každodenního komfortu i vztahů napříč úřadem má přispět „do roka a do dne“ plánované otevření nové kantýny. Cílem je vytvořit v budově ministerstva zázemí, ve kterém se budou zaměstnanci cítit příjemněji a které přispěje k tomu, aby se jim na úřadě lépe pracovalo.
Setkání vyslalo jasný signál, že Ministerstvo životního prostředí chce pod novým vedením stavět na otevřené komunikaci, respektu k odbornosti zaměstnanců a realistické ochraně životního prostředí, která zohledňuje potřeby občanů, trhu i průmyslu.
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