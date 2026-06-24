Zajíčková (ODS): Vláda chce ze školství udělat skanzen

Zákaz mobilů ve školách? Vláda hnutí ANO chce ze školství udělat skanzen. Jejich plošný zákaz mobilů je čirý populismus, kterým se chtějí zavděčit nostalgii starších voličů. My ale nepřipravujeme děti na rok 1980, my je připravujeme na trh práce v éře inovací a umělé inteligence.
Zahraniční zkušenosti navíc jasně říkají: plošné zákazy duševní zdraví nezlepšují. Děti svůj čas na obrázovkách mobilů prostě jen doženou odpoledne doma.
Tupým zákazem nenaučíme děti s technologiemi bezpečně žít. Naše řešení za ODS - Občanská demokratická strana je jiné:
- Hračka do skříňky.
- Nástroj na lavici.
Dnes po dětech nechceme, aby si z domova nosily do přírodopisu vlastní mikroskop. Proč to děláme s počítači?
Standardem musí být, že škola poskytne každému dítěti vlastní bezpečný školní tablet. Sociální sítě na něm budou zablokované, ale kontakt s rodiči, učiteli, trénéry, nebo známky, rozvrh a moderní výuka zůstanou.
Tablety ve školách samozřejmě nenahradí klasické učebnice, čtení knih a psaní rukou. Viděli jsme, jak bezhlavá hyper-digitalizace selhala ve Švédsku. My chceme technologie používat účelně pro individualizovaný přístup ke vzdělávání – což bude v době AI naprostá nutnost k posílení ekonomiky.
Z učitelů se nesmí stát dozorci, kteří prohledávají dětem batohy. Vezměme dětem z rukou rušivé hračky, ale dejme jim místo toho bezpečné nástroje, které je naučí s technologiemi tvořit, analyzovat data a pracovat.
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