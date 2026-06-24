Polský činitel: Zelenskyj ponížil Tuska. Vzhlížet k vrahům není normální

Prospělo prezidentství Donalda Trumpa světu?
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Prospělo prezidentství Donalda Trumpa světu?
A zdá se, že místo aby napětí mezi Kyjevem a Varšavou opadalo, spíše narůstá. Z prezidentské kanceláře ve Varšavě zaznělo, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ponížil polského premiéra Donalda Tuska a že by se něco takového nemělo dít. Konzervativní polský prezident Karol Nawrocki se nijak netají tím, že liberálně orientovanou vládu Donalda Tuska vnímá v řadě ohledů kriticky. Ale i z prezidentské kanceláře ve Varšavě teď zaznívá, že by nikdo neměl polského premiéra ponižovat. Ani ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Další slovní přestřelka mezi Polskem a Ukrajinou je spojená s chystanou konferencí v Gdaňsku, která proběhne 25. a 26. června. Konference o ekonomické obnově Ukrajiny, které se účastní ukrajinští podnikatelé, polští podnikatelé a podnikatelé z řady dalších zemí.
Ukrajinskou stranu bude na akci reprezentovat premiérka Julija Svyrydenková.
„Pozvánky na gdaňskou konferenci podepsali společně premiér Tusk a prezident Zelenskyj. Oba měli hostit a přijímat hosty. Ukrajinský prezident, přestože již hosty pozval, svou účast odvolal, čímž vystavil premiéra Tuska posměchu. Nepociťuji uspokojení z toho, že je premiér Polské republiky na mezinárodní scéně ponižován. Bohužel se to u tohoto premiéra neděje poprvé,“ napsal vedoucí Kanceláře pro mezinárodní politiku Kanceláře prezidenta Polska Marcin Przydacz.
Zaproszenia na Konferencję do Gdańska były wspólnie podpisane przez premiera Tuska i prezydenta Zelenskiego.— Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) June 23, 2026
Obaj mieli więc być gospodarzami i przyjmować gości. Prezydent Ukrainy, mimo zaproszenia już gości, rezygnuje z udziału i wystawia tym samym premiera Tuska na…
Ten dal na sociální síti X také najevo, že každý národ má nějakou historii, ale Poláci se nechtějí smířit s tím, že sousedé vzhlížejí k vrahům žen a dětí.
„Každý má takovou historii, jakou má. Ale pokud někdo chce být hrdý na vrahy žen a dětí, nemůže být překvapený reakcí. V naší evropské civilizaci se nebudují pomníky genocidám. To, co dnes dělají úřady v Kyjevě, je krátkozraká strategie. Na tom nejvíc ztratí sama Ukrajina. Aby byla součástí sjednocené Evropy, musí se zbavit sovětské mentality zalité historickým šovinistickým nádechem a začít respektovat hodnoty evropské civilizace,“ zdůraznil Przydacz.
Z uwagi na nieprawdy publikowane w ostatnim czasie, warto przypomnieć kilka faktów.— Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) June 21, 2026
Decyzja o nadaniu Orderu Orła Białego Prezydent RP Andrzej Duda podjął 11 kwietnia 2022 r., w kilka tygodniu po rozpoczęciu przez Rosjan wojny przeciw Ukrainie. Kijów się obronił, Ukraińcy…
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„Tvrzení prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského, že prezident Karol Nawrocki s ním nechtěl mluvit, aby objasnil záležitost udělení jména ‚hrdinů‘ UPA vojenské jednotce, nejsou podložena fakty. Nejprve ukrajinská strana navrhla telefonický rozhovor obou prezidentů. Nakonec k němu nedošlo kvůli absenci reakce prezidenta Zelenského. Ze strany spolupracovníků prezidenta Ukrajiny se objevil i návrh na setkání obou prezidentů. Bylo dohodnuto datum a hodina. K němu nedošlo, protože od setkání ustoupil prezident Volodymyr Zelenskyj. To znamená, že ze strany ukrajinských úřadů nebyla ochota změnit název vojenské jednotky nesoucí jméno zločinců z řad UPA. Šlo výhradně o zdržování. Tolik fakta,“ uvedl na sociální síti X mluvčí polského prezidenta Polské republiky Rafał Leśkiewicz.
Twierdzenia Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, że Prezydent RP Karol Nawrocki nie chciał z nim rozmawiać, by wyjaśnić sprawę nadania jednostce wojskowej imienia „bohaterów” UPA nie znajdują pokrycia w faktach.— Rafał Leśkiewicz (@LeskiewiczRafa) June 22, 2026
Najpierw strona ukraińska proponowała rozmowę telefoniczną obu…
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Ukrajina (válka na Ukrajině)
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Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.