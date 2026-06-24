Polský činitel: Zelenskyj ponížil Tuska. Vzhlížet k vrahům není normální

24.06.2026 8:51 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Napětí mezi Polskem a Ukrajinou neopadá. vedoucí Kanceláře pro mezinárodní politiku Kanceláře prezidenta Polska Marcin Przydacz oznámil, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ponížil polského premiéra Donalda Tuska. Konstatoval také, že každý národ má nějakou historii, Poláci se prý zkrátka a dobře nemohou smířit s tím, že jejich sousedé vzhlížejí k vrahům žen a dětí. A to není vše.

Polský činitel: Zelenskyj ponížil Tuska. Vzhlížet k vrahům není normální
Foto: screen X
Popisek: Volodymyr Zelenskyj

Anketa

Prospělo prezidentství Donalda Trumpa světu?

16%
59%
8%
14%
3%
hlasovalo: 5030 lidí
Od chvíle, kdy ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj jedné z vojenských jednotek udělil vyznamenání spojené s Ukrajinskou povstaleckou armádou (UPA), se vztahy Ukrajiny a Polska zhoršily. Zatímco Ukrajinci vnímají stoupence Stěpana Bandery a příslušníky UPA jako hrdiny, kteří během druhé světové války bojovali jak proti nacistům, tak proti Sovětům, Poláci příslušníky UPA vnímají jako hrdlořezy, kteří sice možná bojovali za nezávislost Ukrajiny, jenže přitom neváhali masakrovat i polské rodiny. Včetně dětí.

A zdá se, že místo aby napětí mezi Kyjevem a Varšavou opadalo, spíše narůstá. Z prezidentské kanceláře ve Varšavě zaznělo, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ponížil polského premiéra Donalda Tuska a že by se něco takového nemělo dít. Konzervativní polský prezident Karol Nawrocki se nijak netají tím, že liberálně orientovanou vládu Donalda Tuska vnímá v řadě ohledů kriticky. Ale i z prezidentské kanceláře ve Varšavě teď zaznívá, že by nikdo neměl polského premiéra ponižovat. Ani ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Další slovní přestřelka mezi Polskem a Ukrajinou je spojená s chystanou konferencí v Gdaňsku, která proběhne 25. a 26. června. Konference o ekonomické obnově Ukrajiny, které se účastní ukrajinští podnikatelé, polští podnikatelé a podnikatelé z řady dalších zemí.

Ukrajinskou stranu bude na akci reprezentovat premiérka Julija Svyrydenková.

„Pozvánky na gdaňskou konferenci podepsali společně premiér Tusk a prezident Zelenskyj. Oba měli hostit a přijímat hosty. Ukrajinský prezident, přestože již hosty pozval, svou účast odvolal, čímž vystavil premiéra Tuska posměchu. Nepociťuji uspokojení z toho, že je premiér Polské republiky na mezinárodní scéně ponižován. Bohužel se to u tohoto premiéra neděje poprvé,“ napsal vedoucí Kanceláře pro mezinárodní politiku Kanceláře prezidenta Polska Marcin Przydacz.

 

 

Ten dal na sociální síti X také najevo, že každý národ má nějakou historii, ale Poláci se nechtějí smířit s tím, že sousedé vzhlížejí k vrahům žen a dětí.

„Každý má takovou historii, jakou má. Ale pokud někdo chce být hrdý na vrahy žen a dětí, nemůže být překvapený reakcí. V naší evropské civilizaci se nebudují pomníky genocidám. To, co dnes dělají úřady v Kyjevě, je krátkozraká strategie. Na tom nejvíc ztratí sama Ukrajina. Aby byla součástí sjednocené Evropy, musí se zbavit sovětské mentality zalité historickým šovinistickým nádechem a začít respektovat hodnoty evropské civilizace,“ zdůraznil Przydacz.

 

 

Anketa

Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?

15%
75%
6%
2%
2%
hlasovalo: 20133 lidí
Zdá se navíc, že prezident Volodymyr Zelenskyj se stáhl nejen z podnikatelské konference v Gdaňsku, ale prý vycouval také z možných rozhovorů s prezidentem Nawrockim, při kterých se oba prezidenti mohli pokusit napravit vztahy Ukrajiny a Varšavy.

„Tvrzení prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského, že prezident Karol Nawrocki s ním nechtěl mluvit, aby objasnil záležitost udělení jména ‚hrdinů‘ UPA vojenské jednotce, nejsou podložena fakty. Nejprve ukrajinská strana navrhla telefonický rozhovor obou prezidentů. Nakonec k němu nedošlo kvůli absenci reakce prezidenta Zelenského. Ze strany spolupracovníků prezidenta Ukrajiny se objevil i návrh na setkání obou prezidentů. Bylo dohodnuto datum a hodina. K němu nedošlo, protože od setkání ustoupil prezident Volodymyr Zelenskyj. To znamená, že ze strany ukrajinských úřadů nebyla ochota změnit název vojenské jednotky nesoucí jméno zločinců z řad UPA. Šlo výhradně o zdržování. Tolik fakta,“ uvedl na sociální síti X mluvčí polského prezidenta Polské republiky Rafał Leśkiewicz.

 

 

Psali jsme:

Polsko vs. Ukrajina. Situace je tak vážná, že vylezl i Porošenko
„Řeším to. Ale je to těžké.“ Dusno mezi Polskem a Ukrajinou trvá
Kdo smí jednat s Putinem? V EU vypukla ostrá zákulisní válka
Magyar na rovinu: O migraci a Ukrajině

 

Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://x.com

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Polsko , Ukrajina , válka , zahraničí , válka na Ukrajině , Zelenskyj , Nawrocki

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Díváte se na UPA podobně jako Poláci?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová byl položen dotaz

Migrační pakt

Vy tvrdíte, že jakýkoliv postih za nedodržování migračního paktu je vydíráním. Ale i když jsem proti povinným kótám, opravdu jde o vydírání, když ho naši politici schválili? Podle mě to byla chyba, kterou nevím, jestli se teď podaří ještě napravit.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Igor Chaun: Zchudlý a odnárodněný občan se nebouří. Znám plán EU

13:33 Igor Chaun: Zchudlý a odnárodněný občan se nebouří. Znám plán EU

Režisér Igor Chaun varuje před migračním paktem, který nedávno vstoupil v platnost. Podle něj není j…