Zdeněk Zacpal: Mariánský sloup je vším jiným než sloupem smíření

Usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 29/87 ze dne 14. září 2017, ukládá v bodě III. 1. „Radě HMP 1. učinit všechny právní kroky vedoucí k rozvázání smluvních závazků a k odnětí souhlasu HMP s umístěním tzv. Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Termín: 31. 12. 2017.“ Dosud, to jest po tří čtvrtích roku, přes pravidelné interpelace občanů a přes následnou internetovou petici, tyto kroky učiněny nebyly. Proto občanům nezbylo než zorganizovat petici novou s 1050 podpisy za naplnění onoho usnesení, která se má projednávat ve čtvrtek, dne 14. června 2018 na 38. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy.

Ne všechny smlouvy se dají zrušit. Dá se však velice snadno zrušit Smlouva o budoucí smlouvě darovací. A dále se dá vypovědět Dohoda o provedení stavby, umožňující na parcele 1090, která je stále majetkem Prahy, realizovat záměr výstavby Mariánského sloupu. Pro názornost je najdete zde a zde.

My, občané, připomínáme, že plýtvat drahocenným časem nechceme a že bychom se vůbec nemuseli navzájem zdržovat, kdyby příslušní činitelé plnili to, co jim bylo uloženo. Činnost radního pro kulturu pana Wolfa (KDU-ČSL), sabotujícího ono Usnesení a propagující instalaci tzv. Mariánského sloupu, představuje střet zájmů. Navíc se dne 12. května 2018 svévolně podílel na nezákonném zabrání veřejného prostranství. Tímto politik, který má správně bdít nad dodržování norem a zákonnosti v zemi, sám dává příklad porušování pravidel. Nezákonnost se pak může stát nebezpečným precedentem a normou. Fašistické režimy v Itálii a v Rakousku se před 100 lety dostaly se k moci kvůli nefungování právního státu v malých a později ve velkých záležitostech.

Přikládáme též obrázek části starého Mariánského sloupu, dokládající, že sloup je vším jiným než sloupem smíření. Římskokatoličtí andělé s křížem v jedné ruce propichují mečem v ruce druhé ďábly, za něž byli považováni v oné době stavby sloupu soustavně usmrcovaní a trýznění evangelíci. Zamýšlená instalace této nenávistné skulptury je pokusem o ovládnutí veřejného prostoru jednou mocensko-ideologickou skupinou, je provokací, pomocí níž její příslušníci sondují, co si všechno mohou dovolit. Své případné vítězství považují za pouhou základnu k dalším požadavkům a k vynucování takových norem chování ve společnosti, které již mohou být nepřijatelné i pro ty, jimž pouhý „mariánský“ či spíše habsburský sloup ještě nevadí.

Čím lépe a dochvilněji plní zastupitelské orgány svou funkci, tím vzrůstá důvěra občanů v demokracii. Důvěru maří naopak svévolné jednání samozvaných skupin. Ideové změny náměstí mezilidské konflikty jitří. Naopak k snížení společenského napětí a ke smíření nejlépe přispěje ponechání náměstí v dosavadním stavu.

Za odpůrce obnovení tzv. Mariánského sloupu odeslal Zdeněk Zacpal

