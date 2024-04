„Konec TOP 09!“ Po slovech Kalouska jsou tu následky

Bývalý ministr a předseda TOP 09 Miroslav Kalousek nevyloučil založení vlastní strany, respektive svůj návrat do politiky. Markéta Pekarová Adamová, která ho na nahradila na postu šéfky TOPky, okamžitě reagovala, že by to byla obrovská chyba. Co si myslí odborníci? „Konec TOP 09,“ konstatuje nekompromisně politolog Lukáš Valeš. Své přidává i komentátor Petr Holec.

Miroslav Kalousek delší čas nešetří kritikou vůči Fialově kabinetu, zejména pro rozpočtovou politiku. Před několika týdny v rozhovoru pro deník Právo prohlásil, že v evropských volbách sice odevzdá svůj hlas koalici SPOLU, ale učiní tak s velkým smutkem.

„Od té doby, co mi ji (politickou stranu, pozn.red.) založily Lidové noviny a pojmenovaly ji, jak by se nikdy nejmenovala, se nestalo nic. Platí, že je tu obrovský prostor pro alternativu. Přál bych si, aby tento prostor dokázala vyplnit koalice Spolu, ale musela by hodně přidat ve své hospodářské politice,“ sdělil Právu.

Na otázku, zda skutečně založení nového subjektu zvažuje, se omluvil, že nebude přemýšlet nahlas v rozhovoru. „Nejsem aktivní politik, ale nevylučuji, že se jím nebudu snažit znovu stát,“ doplnil Miroslav Kalousek.

V případě, že by se do aktivní politiky prostřednictvím vzniku nové strany skutečně pustil, by podle předsedkyně jeho stále domovské TOP 09 Markéty Pekarové Adamové udělal obrovskou chybu.

„Pokud to chce udělat, tak to udělá. Já mu v tom určitě nezabráním sebetvrdším vyjádřením. Myslím ale, že by to byla obrovská chyba od člověka, který v roce 2017 vyzýval ke spojení politických stran. Bylo by dosti licoměrné, kdyby tady už spojené strany, které spolu dobře fungují a spolupracují v rámci koalice, oslaboval zakládáním nového subjektu,“ řekla pro CNN Prima News Pekarová Adamová, která loni v prosinci zabránila tomu, aby se zakladatel a bývalý šéf TOP 09 mohl v červnu ucházet o přízeň voličů ve volbách do Evropského parlamentu.

Politolog Lukáš Valeš pro ParlamentníListy.cz hodnotí, co by založení nové „Kalouskovy“ strany udělalo s dnešní TOP 09. „Konec. To by byl konec TOP 09. Miroslav Kalousek už nejspíš rezignoval na možnost, že by se pokusil vzít si TOP 09 zpátky, i když mu samozřejmě do hlavy nevidím. Hlavní je to, že TOP 09 je nyní v takovém stavu, podobně jako lidovci, že jedinou šancí je pro ni spojení s ODS. Otázkou je, jak dlouho si zachová samostatnou značku, ale rozdíly mezi ODS a TOP 09 už prakticky neexistují. S výjimkou evropské agendy, ale i zde se ODS výrazným způsobem TOP 09 přibližuje. O mrtvých jen dobře,“ komentuje Valeš stranu vedenou Markétou Pekarovou Adamovou.

Komentátor Petr Holec se nediví, že nemá Miroslav Kalousek se současným vedením TOP 09 dobré vztahy. „Kalousek vidí, že TOP 09 už vůbec není jeho strana, je to úplně jiný subjekt než jaký zakládal. Pekarová Adamová z toho udělala stranu leninského typu, na které není konzervativního vůbec nic. Je to něco mezi Piráty, Zelenými a celým tím levicově-progresivistickým proudem,“ říká, podle něhož se logicky nemůže současný stav TOP 09 Miroslavu Kalouskovi líbit s ohledem na to, že tuto stranu založil, zajistil jí financování a v prvních letech i populární tvář Karla Schwarzenberga.

„Je veřejně známo, že si Kalousek přál za předsedu Tomáše Czernina, protože cítil, že jako šlechtic bude podobně konzervativní jako Schwarzenberg nebo on sám, ale na sjezdu to vyhrála městská svazačka, Pekarová Adamová,“ konstatuje Holec pro ParlamentníListy.cz.

Podle něho je zřejmé, že existuje část voličů, jejichž primárním tématem je snižování schodku státního rozpočtu a zadlužování. „Toto téma se povedlo Kalouskovi perfektně vytěžit v roce 2010, kdy šla TOP 09 poprvé do voleb. Později už se ten úspěch zopakovat nepodařilo a teď Kalousek cítí, že by to zopakovat mohl. Klidně by mohl utrhnout pár procent, což by pro TOP 09 bylo kritické a Pekarová by nemusela přežít. Víme přitom, jak miluje funkci šéfky sněmovny,“ dodal Petr Holec.

