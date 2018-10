ČT propaguje nový deník za peníze koncesionářů. Mlčí už ale o tom, kdo za ním stojí. Erik Best má tyto informace

Česká televize podporuje chystaný mediální projekt Nový deník a divákům zatajila, kdo připravované noviny vlastní. Poukazuje na to politický analytik Erik Best, který pro ParlamentníListy.cz detailněji rozberal, co od dalšího zpravodajského pokusu na českém mediálním trhu očekávat.

Nový deník. Pod tímto názvem začne na českém webu a později nejspíš též v tištěné podobě existovat nové médium. Na svém facebookovém profilu se nedávno Erik Best pozastavil nad tím, kdo deník vlastní a proč o tom nemluvila Česká televize, když nový projekt ve svém vysílání propagovala.

Best na sociální sítě napsal přesně toto: “Když Česká televize tak propaguje ten nový deník za peníze koncesionářů, mohla by aspoň jim něco říct o miliardáři Jaroslavu Horákovi, který ho vlastní.”

Jak následně upřesnil pro ParlamentníListy.cz, nejde o první případ, kdy by veřejnoprávní televize jednala takto. “Není to poprvé, kdy se Česká televize rozhodla, že bude podporovat Nový deník. Dobře, ale myslím, že pro diváky je zajímavé, aby věděli, kdo za tím projektem stojí, jaké jsou účely a záměry. Nechci tím vůbec naznačovat, že pan Horák je jakkoli podezřelý. Jde ale o neznámého člověka a podle obchodního rejstříku spolu s manželkou o jediného vlastníka tohoto deníku. Jaké jsou jeho záměry, jeho podnikatelské úspěchy a neúspěchy? Jaký má pohled na svět? Když se podíváme na jiné majitele médií, jako pány Babiše, Valentu, Lukačoviče nebo Bakalu, tam víme, ale v případě Nového deníku to nevíme. Ten má navíc de facto polooficální podporu českého státu, když ho propaguje Česká televize. A diváci o majiteli tohoto projektu nevědí vůbec nic,” zdůrazňuje Erik Best.

“Česká televize si vytipuje, koho bude podporovat a dělá to různými způsoby. Třeba tím, koho pozve do studia, koho nezve, koho kritizuje, když je ve studiu nebo jsou kladeny zavádějící otázky a takové věci. V případě Nového deníku jsem to myslel tak, že když ho propagují, bylo by dobré říci, kdo za tím stojí. Je to prezentováno něco jako čtenářské noviny, kdy se prostřednictvím nabízení předplatného ještě před tím, než začne vycházet, vybírají peníze. Přitom majitel těch novin je prokazatelný miliardář. To poněkud mění celý příběh,” míní Best.

Co můžeme od nového média očekávat, lze odtušit ze složení redakce. Jde třeba o Jana Moláčka, Jakuba Zelenku či Jakuba Prchala, kteří dosud pracovali pro Bakalův server Aktuálně.cz a s deníkem spolupracuje také publicista a politický geograf Michael Romancov.

“Jako čtenář samozřejmě vítám dobrou žurnalistiku. Když propagují tento deník a tvrdí, že bude ideologicky nepředpojatý, jenom si přeji, aby tomu tak bylo a přeji jim úspěch. Mohou to tak skutečně myslet. Dnes je třeba v Americe vidět, že Demokraté úplně vyhranění proti Trumpovi začínají ztrácet a lidé je tolik neberou vážně. Nemají už silnou pozici. Zatímco ti, kteří se chovají rozumněji, mají lepší pozici a tak to začíná být s žurnalistikou. Ten, který je zcela na jedné či druhé straně a postrádá objektivitu, nebude mít čtenáře. Pokud by Nový deník měl být jen pokračováním Bakalových médií nebo České televize, jednalo by se o bublinu a nové čtenáře by neoslovil. Jako čtenář si přeji, aby existoval nový objektivní deník, kde nemusím zpochybňovat zdroje, cíle nebo motivaci. Zda to tak bude v tomto případě, uvidíme,” pokračuje politický analytik.

Hodně bude podle jeho slov záležet na schopnostech šéfredaktora, kterým je Pavel Tomášek. Před lety stál u založení Aktuálně.cz. “Mám pocit, že je dobrým novinářem a pokud bude moci redakci ukočírovat, nechci tento projekt dopředu odepisovat a říkat, že to bude jen Economia v novém složení. Doufám, že nebude. Nový deník má možnost začít od začátku a stanovit jiné podmínky a pravidla a může být úspěšný,” doufá.

Nakolik může uspět, když jeho fungování bude založeno na placeném obsahu a to i na webu, je otázkou. “Placená služba v České republice má jiné postavení než na Slovensku. Navíc nevím, do jaké míry půjde o návaznost na Slovensko. Jediný vlastník českého projektu je pan Horák s manželkou, který není, pokud vím, ten, kdo řídí na Slovensku Denník N. Takže to vzbuzuje dotazy. Bude konečným a ovládajícím vlastníkem pan Horák? Když jde o pana Babiše, všichni předpokládají, že i když dal média do svěřenského fondu, stále je ovládá. Já ten názor sdílím. Lidé, kteří jsou součástí a pracují v Novém deníku, přitom za tohle Babiše kritizují a nyní budou prakticky ve stejné situaci. Zakladatel a majitel je miliardář, nevíme o něm vůbec nic a přitom nám podávají, že ten projekt má návaznost na podobné médium na Slovensku. Kde je záruka, že tam nějaká návaznost ve směřování, hodnotách atd. existuje? Pro mě to je velká neznámá, což ale, opakuji, nemusí být špatně. Výsledek může být velice pozitivní a přeji novému médiu úspěch,” uzavírá pro ParlamentníListy.cz Erik Best.

autor: Radim Panenka