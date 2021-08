Hrušínský, Němcová, pozor. Minové pole. Zdeněk Zbořil je přišel poučit

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA Dál se budou vyprávět příběhy a psát legendy. „Vždycky tomu tak bylo, je a bude.“ Politolog Zdeněk Zbořil komentuje výročí 53 let od vstupu vojsk Varšavské smlouvy na území Československa. Vyjadřuje se k aktuální předvolební kampani, která nabírá obrátky. A že právě sledujeme boj o budoucnost premiéra Andreje Babiše? „Někdo si myslí, že je za tím vším kandidatura na prezidenta, ale to je věštba hodná bezradných mediálních šmoků, kteří najednou nemají o čem mluvit a psát,“ komentuje Zbořil. Na závěr došlo i na Afghánistán. „Za císaře pána c. a. k. monarchie by se už dávno dostavil nějaký ordonanc k nejvyššímu veliteli, dal mu revolver s jedním nábojem,“ říká politolog.

„Jsem rád, že už se mi ztrácejí vzpomínky na to, co jsem v roce 1968 (a několik let před tím) zažil jako student, co jsem viděl v srpnu a na podzim 1968 v Praze, co jsem dělal ve dnech pohřbu Jana Palacha a co jsem viděl v Perlové ul. v Praze 1 v srpnu 1969,“ komentuje politolog Zdeněk Zbořil 53. výročí od okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. „A protože si přece jen ještě něco z té doby pamatuji, nemusím číst a poslouchat své přátelé a známé, kteří tu v té době nebyli, jak mně popisují a vysvětlují, co jsem vlastně prožil. Protože vím, že za nějakou dobu se objeví zase jiní, kteří budou vyprávět jiné příběhy o příbězích, psát legendy o legendách, a nutit je těm, o nichž si dnes myslí, že nic nevědí, a že tomu musí porozumět tak, jak si oni přejí. Ale napadá mne, že tomu tak vždy bylo, je a bude,“ dodává.

Ředitel Divadla na Jezerce Jan Hrušínský u příležitosti výročí 21. srpna 1968 vynadal voličům Miloše Zemana, Andreje Babiše (ANO), SPD, komunistů i Trikolóry. A srovnal nacisty s komunisty. „Okupant jako okupant. Nácek nebo komunista. Kde se děje nějaká špína a svinstvo, tam jsou vždycky i Rusové. Vy všichni, kteří volíte Zemana, Babiše, Filipa, komouše a estébáky, udavače, lháře a zloděje, všechny ty polonacistické Trikolóry, SPD a Přísahy – styďte se. Dnes je 21. srpna…“ napsal v den výročí.

„Pan Hrušínský si zřejmě opravdu myslí, že všemu rozumí, když jde o české a československé dějiny minulého století i doby dnešní. Říkat mu, že to bylo trochu jinak, je marnost nad marnost. Dnes už se nemůže zeptat svého pana otce, jaké to bylo, a jak se mu hrálo v padesátých letech nejen ve filmech té i pozdější doby, jak on a jeho kolegové prezentovali ve filmu a v Národním divadle Zápotockého prezidentské drama Vstanou noví bojovníci,“ komentuje Zbořil. „Dokonce i jeho děd, Rudolf Hrušínský st. by mu jistě dokázal vysvětlit, jak to chodilo za protektorátu u divadla a jaký byl rozdíl mezi nacisty a komunisty.

Jen bych mu nepřál, aby musel prožít něco podobného, ačkoliv při „způsobech dnešní politiky“ to nemusí být nemožné,“ dodal.

„Leninova němčina byla lepší než ruština“

Proti jeho slovům se důrazně ohradil mimo jiné také Jindřich Rajchl, kandidát Trikolóry, Soukromníků a Svobodných. Sdělil Hrušínskému, že nikoli Rusové, ale Němci byli podle něj u každého svinstva moderních dějin. „V Německu vznikl marxismus. V Německu byl proškolen, zaplacen a do Ruska vyslán agent Vladimír Iljič Uljanov, který přijal přezdívku Lenin, jenž provedl v carském Rusku bolševický převrat, jenž negativně ovlivnil celoevropské dění na dalších 70 let. Německo bylo hlavním iniciátorem první i druhé světové války. V Německu vznikl nacismus. A Německo momentálně určuje naprosto mylný historický kurz Evropské unie směrem k bruselskému superstátu, jenž neodvratně tuto instituci dřív nebo později zničí,“ reagoval.

„Pan Rajchl snad mohl panu Hrušínskému ještě připomenout, že Karel Marx a Bedřich Engels mluvili německy a Leninova němčina, stejně jako němčina hned několika jeho soudruhů, byla lepší než ruština. Anebo, co to bylo „konečné řešení židovské otázky.“ Ale vlastně proč? Jak také dobře víme – komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí. A tak bych mu mimo jiné i přál, aby mu nikdy nešlo o život. Ani to není žádná velká legrace,“ podotýká Zbořil.

V souvislosti s výročím promluvila i senátorka Miroslava Němcová a nebrala si servítky. Nejdřív citovala prvního místopředsedu Poslanecké sněmovny Vojtěcha Filipa, když řekl, že „diktatura EU a NATO je srovnatelná se sovětskou. „Brežněv nás nechal normálně žít.“ A tak se Němcová zamyslela nad tím, jestli to znamená „zavírat, mučit, věšet odpůrce“ atd. „Já se proti tomu musím ohradit, protože tento výčet mi připomíná všechny teroristy dnešního světa, kteří mají úplně stejný cíl,“ konstatovala.

„Nejsem si jistý, zda někdo spočítal, kolik se ‚za Brežněva‘ v Československu ‚pověsilo‘ lidí, ale dovolím si tvrdit, že jistě ne tolik, jako bylo odsouzeno k trestu smrti a popraveno lidí v zemích našich dnešních sousedů a spojenců,“ říká politolog. „Pokud bych si mohl dovolit poradit paní senátorce, pak ať se raději nepouští na minové pole světových dějin a nepočítá ty mrtvé. Není to nic, čím by se mohli chlubit Evropané z východu, západu, severu a jihu.

Nevím, za jakých okolností pan poslanec Filip svá podivná slova pronesl, ale možná, že jsou jen vytržená z kontextu a v ODS zase jen hledají jakým druhem nenávisti přispět do své předvolební kampaně,“ dodal.

Průzkumy? Nenechávejme se unést mediálními překvapeními

STEM přišel pro některé se šokujícím průzkumem, kde by ANO už překročilo hranici 31 procent, a to před koalicí Spolu, tvořenou ODS, KDU-ČSL a TOP 09, s 21,7 procenta a koalicí Pirátů a STAN s 18,7 procenta.

„Mohu opakovat jen to, co jsem řekl minulý týden, Nenechávejme se unášet mediálními překvapeními. Zejména v letních měsících je to ošidné. Počkejme na další, abychom mohli odhadnout alespoň nějaký trend a nejásali nebo nepodléhali infarktům každý měsíc z jiných důvodů,“ uvedl politolog.

Na CNN Prima News bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek poznamenal, že Babišovi teď jde o hodně. „Pokud bude mít možnost sestavit tu většinovou vládu, tak ji sestaví, nepustí to z ruky, protože ví, že mu jde o kejhák,“ uvedl. „Andrej Babiš jede na tygru, hraje o svoji svobodu a ekonomickou budoucnost,“ dodal.

„Pokud jsem přečetl všechna důležitá prohlášení Andreje Babiše, chce vyhrát volby, sestavit vládu a potom snad dokonce odejít z politiky. Někdo si myslí, že je za tím vším kandidatura na prezidenta, ale to je věštba hodná bezradných mediálních šmoků, kteří najednou nemají o čem mluvit a psát. A že jede na tygru? Kdo by o tom mohl vědět více než pan exministr Kalousek?“ podotýká Zbořil.

Na Moravě naráží premiér na odpůrce. V posledních dnech ho doprovázeli s transparenty snad na každém kroku. Jenže, uškodí tohle ANO nebo spíš pomůže? „Vsadil bych spíš na to, že to nejen Andreji Babišovi, ale i ANO 2011, pomůže. Už příliš dlouho jsou nadávky a pomluvy od obou monotónní a únavné a jejich autoři až příliš brutální a nepříliš duchaplní, že už to snad omrzelo i voliče ODS. A konec konců, volí se tajně a ve volebních místnostech, nikoliv na náměstích,“ podotýká Zbořil.

SPD odstartovala svůj Český jarmark o víkendu v Olomouci a pak ve Zlíně, následovat budou další krajská města. Na místě si lidé mohli koupit pivo za patnáct korun, potraviny za až třetinové ceny. K tomu lídři vysvětlovali program a hrála hymna SPD.

„Kampaň SPD sice může být vzrušující a dokonce i nápaditá, ale hrozí jí ‚francouzská infekce‘. I kdyby strana dosáhla na neočekávané výsledky, dokáže se podílet na sestavení koaliční vlády? S kým, za jakých okolností a za jak velkou cenu změny svého politického programu?“ připomíná politolog.

Afghánistán. Za císaře pána by se už dávno dostavil nějaký ordonanc…

Politolog se v dnešním Rozjezdu věnuje i aktuálním informacím o konfliktu v Afghánistánu, který může mít zásadní dopady. „Jak říkají u Cimrmanů – Das ist nur die erste Phase! 22 tun zlata je pryč, o zbytky se bude muset někdo dělit, věroučné i etno-kmenové konflikty teprve začínají a bližší i vzdálenější zahraničí je připraveno nezanedbat možnosti svých intervencí,“ popisuje Zbořil. „Velká Británie mluví jazykem páté anglo-afghánské války a občanská společnost nebo demokracie, kvůli kterým se v zemi bojovalo skoro dvacet let, je v nedohlednu,“ dodal.

Experti, kteří komentovali každý výstřel v nějaké zapomenuté vesnici v horách, mlčí, nebo alespoň mění svůj slovník, a muži v zeleném dělají, že za všechno může někdo jiný. „Za císaře pána c. a. k. monarchie by se už dávno dostavil nějaký ordonanc k nejvyššímu veliteli, dal mu revolver s jedním nábojem a upozornil ho, že jistě dobře ví, co má dělat. Ale pravda je, že dnes, také cituji klasika, ti naši pánové už nejsou tak hákliví,“ říká Zbořil.

Evropské státy se začínají připravovat na hrozbu silné migrace z Afghánistánu a na některých hranicích Evropské unie již začínají urychleně stavět bariéry proti ilegálním migrantům. Varšava rozhodla na pomoc hraniční stráži povolat tisícovku vojáků a urychleně se snaží na nejproblémovější úseky natáhnout ostnatý drát.

„Snad budeme ještě rozhodovat mezi dráty a ploty na správných nebo nesprávných hranicích, ale jedna pravda je věčná – při převratech, válkách a i příležitostných pohybech obyvatelstva vznikají nové zpravodajské struktury, zakládají se nové vztahy a instalují se (v dnešní době stále rafinovanější) pavoučí sítě, o jejichž použití a zneužití nemají přehled ani hlavy těch největších států a velmocí. To, že k tomu poslouží i drátěné ploty na hranicích zemí, které je před třiceti lety slavně likvidovali, je asi jen kouzlo nechtěného, ale nikoliv nereálného,“ komentuje Zbořil.

Pražský primátor Zdeněk Hřib čelí kritice za to, že chce nabídnout městské byty afghánským spolupracovníkům české armády, kteří uprchli před Tálibánem. „Až Andrej Babiš doveze uprchlíky z Afghánistánu, můžeme takto pomoci,“ prohlásil Hřib s tím, že již dříve nabídl městské byty třeba několika běloruským disidentům.

„Pan primátor dělá politiku politické strany pirátské, kterou zastupuje, tak proč se tomu někdo dnes diví? Lidé si ho zvolili, a i když není vždy jasné proč, mohou se rozhodnout hlasovat hned při příštích volbách. Pan primátor jistě má v záloze ještě jiná překvapení a možná budou potřební ještě jiní ‚kvótovaní‘ tlumočníci než ti afghánští,“ uzavírá dnešní Rozjezd Zdeněk Zbořil.



