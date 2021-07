Je to kampaň. Ředitel Dvořák se může smát. O Haně Lipovské, benzínu, sirkách a pohřbu s Bobošíkovou

reklama

Hana Lipovská obětovala Českou televizi svým vlastním ambicím

Veřejná služba poskytovaná „naší vaší“ veřejnoprávní Českou televizí má mnohdy k nestrannosti a vyváženosti stejně daleko jako opilec potácející se z hospody k rovnováze. To je velice intenzivní pocit dlouhé řady lidí, kteří jen bezmocně zírají na špatně kamuflovaný novinářský aktivismus, který z televizních obrazovek předvádají lidé jako Václav Moravec nebo Nora Fridrichová. Anketa Roman Janoušek se přibelhal do vězení. Myslíte, že je na tom zdravotně opravdu tak zle? Ano, má podlomené zdraví 3% Ne, simuluje 92% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 12352 lidí

Světýlkem naděje bylo zvolení nových členů Rady České televize loni na jaře. Tehdy do rady nastoupili bývalý novinář Roman Bradáč, ekonom Pavel Kysilka, zlatý hoch z Nagana Jiří Šlégr a o něco později ekonomka Hana Lipovská, moderátor Luboš Xaver Veselý a novinář Pavel Matocha.

Právě posledně tři jmenovaní – Lipovská, Xaver a Matocha – od počátku vyvolávali husí kůži na tělech pražských kavárníků. A právě Lipovská se po svém zvolení stala nejostřejší kritičkou generálního ředitele Dvořáka.

Česká televize musí sloužit divákům

Spor mezi nimi už asi dávno přerostl do osobní roviny, ale hlavně začal překrývat skutečnou podstatu věci. Tou přece je fungování České televize a to, jakým způsobem a v jaké kvalitě nabízí své služby svým zákazníkům. To je cíl toho tažení.

Je přece úplně jedno, jestli ředitelem bude Petr, nebo Pavel, pokud televize bude kašlat na své diváky a bude se je snažit od kolébky po hrob indoktrinovat progresivistickou propagandou o tom, jak je Evropská unie skvělá nebo jak jsou naše životy ohrožené klimatickou krizí (dříve známou pod názvem klimatická změna a ještě předtím jako globální oteplování). A v tomhle ohledu nastal za poslední rok jen minimální, ne-li vůbec žádný posun k lepšímu.

Haně Lipovské je potřeba přiznat, že za ní v radě byla a je vidět práce. Ona se však rozhodla na tu svoji práci vylít kanystr benzínu, škrtnout sirkou a vše podpálit. Jak jinak lze totiž vnímat její ohlášenou kandidaturu za Volný blok?

Lipovská přestala být důvěryhodná

Proč? Ukažme si to názorně. Na té stejné tiskové konferenci, kde Lipovská ohlašovala svoji kandidaturu, oznámila také, že podala trestní oznámení na ředitele ČT Petra Dvořáka, majitele mediální agentury Médea Jaromíra Soukupa a dva členy dozorčí komise Rady ČT.

Neumím posoudit, jestli se dotyční provinili tím, z čeho je Lipovská viní. Pominu i to, že je stěží pochopitelné, když něco takového členka Rady České televize řeší mimo Radu České televize, což je přece přesně ten orgán, který by se těmito záležitostmi měl zabývat.

Podstatné totiž je, že celé to oznámení nevypadá vůbec důvěryhodně. Hana Lipovská může říkat, co chce, ale prostě to vypadá, že si na tom jede svoji vlastní volební kampaň. A tak na to celé trestní oznámení bude nahlíženo.

Samotná Lipovská říká: „Jedná se o jednu z kauz, kterou nelze politizovat ani zahalit do roušky úvah o svobodě slova, je to ryze hospodářský problém.“ To ale sama dělá. Vždyť na té tiskovce měla za hlavou plakát svojí strany, Volného bloku.

Čím se provinil generální ředitel Dvořák?

Ta obvinění přitom mohou být skutečně závažná. Generání ředitel je však bude moci jednoduše odbýt tím, že řekne, že je to jen volební kampaň slečny Lipovské. Můžeme se přít do nekonečna, jestli má veřejnoprávní televize vůbec existovat, jak má vypadat jeíj veřejná kontrola i jak má být obsazována její rada.

Současná právní úprava ale předpokládá, že v radě nebudou sedět přímo politici. A právě političkou se rozhodnutím kandidovat stala i Hana Lipovská. A je zřejmé, že si i ona sama uvědomuje, že celá věc není úplně košer.

Může sedět v radě a zároveň kandidovat?

Do voleb prý v radě nebude hlasovat ani navrhovat žádná usnesení. To prosím říká ta stejná Lipovská, která tak často a tak ráda zdůrazňuje, že za práci v radě berou její členové 25 tisíc měsíčně, a měli by se jí proto věnovat.

Přece hlasovat a navrhovat usnesení je naprostým jádrem té práce. To je to hlavní. Těm lidem veřejnost neplatí 25 tisíc za to, aby si jednou za měsíc nebo za dva zajeli na Kavčí hory na kafe a na chlebíčky.

Pokud tedy Hana Lipovská skutečně nebude na radě hlasovat ani navrhovat usnesení, nebude v radě pracovat naplno, a neměla by tedy v duchu i svojí logiky být naplno placena. A úplně nejlíp by udělala, kdyby na své členství v radě rezignovala. Protože veškerá její vyjádření a veškeré její aktivity budou nahlíženy prizmatem volební kampaně. Její přítomností se jednání rady, a tím i fungování České televize ještě více zpolitizují, a to ničemu nepomůže.

O co Lipovské jde?

Dovedl bych pochopit, pokud by snad Hana Lipovská svou práci v radě vyměnila za naplnění svých politických ambicí, ale k ničemu takovému patrně nedojde. Její vyhlídky na úspěch jsou naprosto minimální.

Volný blok se pohybuje hluboko pod pětiprocentní uzavírací klauzulí. A i pokud by ji snad nějakou náhodou překonal, mandát z toho v Pardubickém kraji, kde Lipovská kandiduje, nebude.

Lipovská opakovaně prohlásila, že doufá, že se nestane užitečným idiotem. Přesně k tomu však směřuje. A kdyby snad nevěřila průzkumům veřejného mínění ani racionálním argumentům, mohla a měla by si to ověřit empiricky. Do politiky totiž vstupuje po boku Jany Bobošíkové.

A na tu můžeme mít různé názory. Oprosťme se však od nich a podívejme se na fakta dosavadního politického působení Bobošíkové. 2004 uspěla ve volbách do Evropského parlamentu na kandidátce vedené Vladimírem Železným. A od té doby jedna blamáž za druhou.

Infobox Michal Bok (*1988) (*1988) Na Univerzitě Karlově vystudovaný politolog. Milovník historie, dobrého jídla, cestování a zahradničení. Dlouhodobě žije v zahraničí. Píše pod pseudonymem, protože nechce svého zaměstavatele vystavit tlaku politicky korektních aktivistů.

Stáhne Bobošíková Lipovskou ke dnu?

2008 neúspěšná kandidatura na prezidentku. 2009 neúspěšná kandidatura do Evropského parlamentu. 2010 neúspěšná kandidatura do Poslanecké sněmovny, na primátorku Prahy i první neúspěšná kandidatura do Senátu. 2011 druhá neúspěšná kandidatura do Senátu. 2013 druhá neúspěšná kandidatura na prezidentku a druhá neúspěšná kandidatura do Poslanecké sněmovny. Moc doufám, že jsem na nějakou neúspěšnou kandidaturu náhodou nezapomněl, je toho opravdu hodně.

Říká se, že když neumíš vyhrávat, tak se nauč prohrávat a Jana Bobošíková se to naučila tak dobře, že kandiduje skoro pokaždé.

Jako by snad v těch věčných prohrách našla nějaké masochistické potěšení. Lipovská je však o poznání mladší, letos jí bude 31, a na rozdíl od Bobošíkové, která na tom už snad ani nemůže být hůře, naprosto zbytečně riskuje, že poškodí svoji značku a pohřbí nejen svoji práci v Radě České televize, ale i své politické ambice.

Psali jsme: A co ta Jourová? Takhle se chová přítel Orbána? Babiš dostal za uši Kdykoli Piráti řekli, co si myslí, skončilo to špatně. Fiala odstrčen. Babiš je pořád král, říká politolog Ekoteroristé. Konec normálního života, bída, zabavení majetků. Michal Bok vysílá varování „Kdy se s Čechy sešla von der Leyenová? Co o ní víme? Nic. Nula.“ Odborník vyhrotil Orbánovy teze k EU. Leckde cenzurováno

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.