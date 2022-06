Měli by poslouchat. A přemýšlet. Ti vysloužilí totiž už vědí. Zdeněk Zbořil vládu nešetřil

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA „Kdo ví, co se vyvrbí z celé této podivné akce okolo STAN a dnes už i okolo TOP 09. Kolik kostlivců ze skříně ještě vypadne a kolik lidí nečekaně a náhle onemocní nebo dokonce zemře,“ komentuje první, velký korupční problém současné vlády politolog Zdeněk Zbořil. „Zatím se zdá, že vláda je nerozhodná ve svých krocích, které se týkají hospodářství, ale doufejme, že to bude lepší po nějakých výměnách a doplněních nebo dokonce po zrušení některých nekompetentních úřadů,“ glosuje ještě politolog nynější horentní inflaci a energetickou krizi.

reklama

Jak byste zhodnotil premiérův projev k národu? Někteří komentátoři a politikové ho chválí, jiní zatracují. Měl se premiér v projevu zmínit i o velké korupční kauze ve vládní straně STAN?

Anketa Je zákrok Fialovy vlády proti cenám energií dostatečný? Ano 0% Ne 99% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 18540 lidí

Podle mého názoru se panu předsedovi vlády jeho „projev k národu“ příliš nepovedl. Snad není ani tak důležitá jeho „řeč těla“, které si všímají jeho zaujatí kritici, protože všichni, kdo ho znají, vědí, že se nechová při jiných příležitostech tak strojeně a toporně jako tentokrát. Zřejmě spolupráce s jeho poradci nepřinesla žádoucí efekt, ale konec konců o celkové aranžmá ani tolik nejde. Horší to bylo s obsahem, který mu byl zřejmě také doporučen, podle kterého všechny problémy naší dnešní „velké doby“ zavinili Andrej Babiš nebo Vladimír V. Putin. To byl nápad, který by snad nepřežil ve všech českých TV a ve většině dalších médií ani jednu bouřlivou noc. To, že vynechal problémy koaliční politické strany hned v prvních dnech vznikajícího skandálu, vyvolalo velký zájem nikoliv o to, co chtěl národu sdělit, ale zejména o to, co ve svém projevu neřekl. Nemusel zrovna opakovat po svém československém předchůdci z třicátých let Janu Malypetrovi jeho slavnou větu „Kluci, z hrušky dolů!“, avšak trochu opatrnosti mu chybět nemělo. Kdo ví, co se vyvrbí z celé této podivné akce okolo STAN, a dnes už i okolo TOP 09 a kolik kostlivců ze skříně ještě vypadne a kolik lidí nečekaně a náhle onemocní nebo dokonce zemře. A jak říkají zkušenější politici, než je Petr Fiala a jeho poradci – když je nejhůř, tak pravdu, pravdu, nic než pravdu! A dodejme ze zkušenosti posledních třiceti let – ona ani ta nejhorší pravda není o moc horší než lež.

Jak vůbec chápat zmíněnou korupční kauzu u strany Starostů a nezávislých? Paradoxně Miroslav Kalousek, který s nimi sám vícekrát domlouval volební koalice, ji označil i jako lobbistickou skupinu bez nějakých politických idejí. Měl tentokrát bývalý předseda TOP 09 pravdu? Mnoho lidí, kteří tolik nesledují politické dění, si totiž mysleli, že právě Starostové jsou pro ně tím pravým politickým uskupením, protože pocházejí zezdola a rozumí problémům obyčejných lidí a korupce je jim, na rozdíl od vládních „papalášů“, dost cizí.

Politická kultura nebo vzdělanost u nás doma není na vysoké úrovni, a to, že se do české politiky dostali různí šibalové, jak připomněl už skoro před dvaceti lety, a nyní opět Jiří Paroubek, je toho důkazem. Snad bychom si mohli vzpomenout na to, že pojmenování šibal je známé už ze 14. století jako pojem trestně právní a nikoliv z prostředí nevázaných zábav, kabaretů a discolandů.

Možná by dnešní tak spěchající pětikoalice měla naslouchat dnes domněle vysloužilým politikům, jako je Václav Klaus, Miroslav Kalousek, Vlastimil Tlustý, Vladimír Špidla, Jiří Paroubek atd. Nebo odborníkům, za které všechny jmenuji alespoň Karla Ungermana, od kterých nemusejí hltat každé slovo, ale přemýšlet o tom, co říkají a trochu se zamyslet nad svým, s prominutím, diletantstvím a nediletovat. Oni ti politicky starší mají jednu výhodu – už jim většinou nejde o „moc a slávu“ a vědí, co to je sebereflexe. Konec konců se zdá, že častěji chodí mezi lidi a leccos si od nich museli vyslechnout. A také vědí, že politická moc korumpuje a absolutní moc korumpuje absolutně. (Trochu školometsky připomínám, že ve starém Římě slovo „corruptio“ znamenalo kažení mravů.)

Česko se v současné době potýká s několika závažnými problémy, které lze jistě nazvat i krizí. Předně máme jednu z největších inflací v Evropě, dále se potýkáme s obrovským nárůstem cen potravin a prakticky veškerého zboží i služeb. Také ceny energií se vyšplhaly do zatím nevídaných výšek. Dělá vláda dost pro občany, aby se řada z nich nedostala na hranici chudoby? Například v sousedním Polsku je cena potravin i benzínu o dost nižší než u nás...

To je otázka pro ekonoma a národohospodáře, kteří nedostali příležitost sedět v současné vládě a nést na sobě zodpovědnost svých odborných a politických rozhodnutí. Snad se dámy a pánové, kterých se tato slova týkají, neurazí, ale jejich legitimita je sice dána „spřízněním volbou“, ale nikoliv navždy a musí o její potvrzení neustále usilovat. Nestačí si jen chodit popovídat do nějaké televize, a když není čas, poslat tam místo sebe nějakého přítele nebo přítelkyni, ale musí „dělat politiku“ 24 hodin denně. Zatím se zdá, že vláda je ve svých rozhodnutích, které se týkají národního hospodářství, nerozhodná, ale doufejme, že to bude lepší po nějakých výměnách a doplněních nebo dokonce po zrušení nekompetentních ministerstev a úřadů. Zatím je ještě letní čas, a jak víme, pro politiky je většinou nebezpečný podzim a doba, jak říká exministr Tlustý, kdy ruka ministra financí narazí na dno prázdné státní kasy a půjčovat si bude možné jen u lichváře.

Fotogalerie: - Řehka generálmajorem

Vláda připravila v boji proti energetické krizi i úsporný tarif, který by měl, podle slov premiéra i ministra průmyslu, pomoci jak firmám, tak i domácnostem. Už nyní se ale objevují hlasy z opozice i od některých zástupců firem, že se zřejmě nebude jednat o celoplošné opatření, na které dosáhnou téměř všichni, kdo to potřebují. Co můžeme v tomto směru čekat od současné vlády?

Nedovolím si prorokovat, a nevím, zda nás všechny může zachránit jen vláda. Zatím se, podle mého názoru, starala spíše o to, jak bude vypadat v evropském blízkém zahraničí, ale ani to nemusí pomoci všem, kteří se už dnes potácejí na hranici úpadku a v blízkosti exekucí. Snad by pomohl vznik nějaké „vlády spásy“, ve které by nešlo o ideologii a vyčítání si, kdo byl v minulosti a kdo je v současné době lepší. Snad by stačilo jen vědět, že „lepší, neznamená být dobrý“.

To by mohlo dojít brzy k provolávání pirátského „Pusťte nás na ně!“ a může se to týkat někoho jiného, než Piráti původně zamýšleli. A to by mohl nastat, jak mi napsala jedna věcí znalá kolegyně, „opravdový maglajz“.

Vláda, zejména právě Česká pirátská strana, usiluje o zásadní změnu služebního zákona, který jak známo zaručoval vysokým státním úředníkům definitivu, tedy že byli pak prakticky neodvolatelní. Byla by tato změna užitečná? Na jednu stranu nemohou v současné době politikové vyhodit každého úředníka jen proto, že není sympatizant jejich hnutí, na straně druhé se mohou i někteří neschopní úředníci „zabukovat“ na svém postu a nikdo s nimi už nehne. Jak se na tuto problematiku díváte vy sám?

To je věčný politický problém ve všech koutech politického světa a státního vládnutí. Kvůli tomuto principu a jeho nejextrémnější projevu „nepotismu“ se hroutily světové říše, stejně jako miniaturní státečky na okraji světové politiky. My máme svoje historické zkušenosti z doby rakousko-uherské byrokracie, Československé republiky a kdo si dokáže vzpomenout, co to byl pojem nomenklatura za tzv. socialismu, ví, že bylo vždy těžké zvládnout výkon státní administrativy ve prospěch obce nebo společnosti.

Problém nastává, když si někdo myslí, že dokáže svým dočasným držením moci změnit svět a myslí si, že se náhlé a opakované změny provedou jen trhnutím opony. Asi se to nedá vysvětlit těm nadšeným z politických změn, o kterých si myslí, že budou věčné, ale i v současné české politice jsou lidé, kteří tomuto problému rozumějí lépe než já a mohou si dovolit nepostupovat unáhleně a bez svatého revolučního nadšení.

Současná bezpečnostní situace v Evropě je velmi napjatá kvůli válce na Ukrajině. Ještě více ale eskalovala v posledních dnech, kdy Litva zablokovala zásobování ruské enklávy Kaliningradu v souladu se sankcemi EU. Rusové, dle mnohých médií, prý nyní zcela vážně přemýšlejí o napadení Litvy, tedy člena NATO, což by mohlo vyvolat třetí světovou, jadernou válku. Existuje vůbec nyní nějaký rozumný způsob, jak by se EU a NATO mohli s Ruskem domluvit na nějaké vzájemně vstřícné dohodě?

Slyšel jsem a viděl na ruské TV prohlášení MID/MZV o tom, jak Ruská federace prakticky odpoví na to, co považuje za bezprecedentní porušení výsledků druhé světové války. V prohlášení ministra Lavrova byl zmíněn i český ministr pan Lipavský, který prý někde prohlásil, že Rusko musí být odstraněno z Evropy a podle Lavrova zničeno vše ruské. Pokud si v Moskvě ještě pamatují výkřiky řeporyjského starosty, který chtěl „zabít Lavrova a Putina“ (toto interview vysílala i ruská TV), a pokud někdo z ruských politiků může číst diskuse třeba na Novinkách.cz a slyšel výrok předsedy vlády ČR, že „jsme ve válce“, pak bychom si mohli myslet, že eskalace mezinárodního napětí dostoupila svého vrcholu. Jsme ale před významným jednáním NATO. A také v různých evropských zemích i ve Spojených státech se ozývají varovné hlasy z části americké administrativy. Konečně ani významné evropské státy se ještě netváří tak výhrůžně, jako někteří polští a litevští politici. Tak počkejme, s čím NATO na svém zasedání ve Španělsku přijde. Jistě se tam bude hovořit o obraně míru a demokracie, ale pochybuji, že to bude do rozhodnutí až „do hrdel a statků“ nebo zničení některých částí Evropy.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama