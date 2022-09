Proč toto Fiala neřekl. Co promarnil. Zbořil nejen k projevu

reklama

„Myslím, že se pan premiér rozhodl dobře, když nešel diskutovat s Andrejem Babišem, ale také s nikým, kdo by mu mohl klást nepříjemné otázky,“ říká k mimořádnému proslovu, který pronesl v neděli večer premiér Petr Fiala, politolog Zdeněk Zbořil. „S pochopením můžeme konstatovat, že nezapomněl na občany ČR v době, kdy je zaneprázdněný účastí na smutečním obřadu v Londýně a rozloučením s britskou královnou a hlavou Commonwealthu. Snad jeho přítomnost ve Westminsterském sálu britského parlamentu upozorní královskou rodinu na význam ČR v době, kdy předsedá Evropské unii, která se s vládou Jejího Veličenstva nedávno dohodla, že se svého členství v Unii vzdá,“ dodal.

Zbořil také podotýká, že případná diskuse s Andrejem Babišem nebo jiným českým politikem „by velikosti a významu jeho pobytu ve Velké Británii neodpovídala a jeho samotného by stavěla na úroveň hašteřivého českého politika“.

„Obsah jeho sdělení nepřekvapil. Pan premiér sdělil, co všechno vláda už udělala a ještě udělá, ale přece jen se zdálo, že se to nejdříve dozvíme až po komunálních volbách, které se budou konat tento týden. Opakoval jako už po několikáté, jen snad s menší naléhavostí, co všechno jeho vláda udělala, ale přesto si myslím, že těch 100 až 120 tisíc protestujících na Václavském náměstí v Praze by mu nevěřilo,“ reagoval politolog. „To, že se např. domnívá, že ‚Putin nás chce odstřihnout‘ od dodávek plynu, je asi pravda, ale asi si nepamatuje na petici 1 200 občanů, kterou v ČT asi před měsícem prezentovala Petruška Šustrová, která poučovala Jiřího Paroubka, proč máme přestat ruský plyn ‚od Putina‘ odebírat. To je ale jen drobný detail. Vážnější bylo, když pan premiér opakoval oblíbenou mantru své vlády o tom, kolik a kde megavšeho pro ČR sehnala a uskladnila. Chyběla jen informace, kolik to stálo a kolik to bude stát a odkdy komu budeme muset platit. Vláda prý ale sama půjde příkladem.

Nevím, zda Petr Fiala, který je dnes hromosvodem všech nepravostí svých ministrů, se dočká mírnějšího posouzení svého TV vystoupení, ale možná kdyby se nevyhýbal diskusi s Andrejem Babišem, mohl dopadnout lépe,“ dodal.

Už před odvysíláním kritizovala vystoupení opozice. Např. podle bývalého šéfa Sněmovny Radka Vondráčka bylo „v rozporu se zákonem, v rozporu s férovou kampaní a v rozporu s principem rovného přístupu k veřejnoprávním médiím“. Fialu vyzval, aby s proslovem počkal po komunálních volbách, které se konají v závěru týdne. A jestli skutečně ovlivnilo nedělní vystoupení premiéra „férovou kampaň“?

„Podle nepsaného pořádku a podle dosavadních nepsaných pravidel to jistě v pořádku není, ale není to ani nic nezákonného. To by se podobnými věcmi museli zabývat evropští volební kontroloři, dozorci, nebo dokonce sama paní komisařka Jourová. To se ale asi dozvíme až po volbách, a budou-li mít evropští výzkumníci toho, jak to chodí nebo má chodit v demokracii, náhodou jinou práci, bude to trvat dost dlouho,“ komentuje Zbořil. „Jinak je to jen otázka politického citu, vkusu a taktiky, a víme, že za jistých okolností může být vystoupení v ČT, zejména když jej bude moderovat nějaký méně oblíbený moderátor, danajským darem. A dávno víme, že se máme bát Danajských, i když nám nesou dary,“ dodává.

Duel Fialy s Babišem? „Promarněná příležitost.“

Ve svém dnešním komentáři se Zbořil ještě vrací k možnosti televizního duelu současného a bývalého premiéra. Fiala dlouhodobě oponuje, že se svým předchůdcem ve funkci premiéra nechce chodit do debat do té doby, než veřejně potvrdí, že nebude kandidovat na prezidenta. „Není to dobrá výmluva, protože Andrej Babiš mnohokrát neoficiálně zmínil svůj nezájem o funkci prezidenta, takže debata expremiéra se současným premiérem by mohla být dobrým důvodem k jejich předvolebnímu setkání,“ říká politolog. „Už ale k takovému rozhodnutí došlo a současný předseda vlády promarnil jednu z příležitostí,“ dodává.

„Občanská společnost“ rozpuštěna. „Tetovaná generace“ neodhadnutelná

Agentury přicházejí s předvolebními průzkumy. Co se týká prezidentské volby, v druhém kole by např. podle aktuálního průzkumu Median vyhrál generál Petr Pavel. „Zatím se zdá, že pro generála Pavla hraje, že se při svých veřejných vystoupeních až úzkostlivě drží diabolizace formátu Putin – Babiš – Rusko. Dnes se zdá, že Andrej Babiš do prezidentských voleb nepůjde, na Fialovo heslo ‚jsme ve válce!‘ ruští generálové nereagují, a kdo dnes ví, komu a kolikrát pan generál přísahal v minulosti a bude přísahat dnes,“ komentuje Zbořil. „Naopak mu jistě bude pomáhat, že citové zaujetí časti prezidentského elektorátu je vzhledem k nedostatku výrazných osobností v české politice osudové a jeho dosavadní potenciální soupeři nejsou charismatické osobnosti. ‚Občanská společnost‘ byla rozpuštěna a iracionální vztah k politice celé ‚tetované generace‘ je neodhadnutelný,“ dodává.

Pokud nedojde k výbuchu neexistující společnosti…

Předvolební průzkum agentury STEM hlásí, že SPD předstihla vládní ODS. Průzkum komentoval na Primě europoslanec Alexander Vondra, který ujistil, že „to musíme zvládnout“ a „česká společnost touhle soutěskou projde“.

„Průzkum je něco jiného než volby, a volby komunální mohou být z hlediska parlamentních voleb jen jakýmsi zajímavějším zkoumáním volebních nálad v době, kdy do voleb do Poslanecké sněmovny zbývají ještě víc než čtyři roky. Na ‚průchod soutěskou‘ je tedy dost času a koaliční vláda má svou legitimitu odvozenou z voleb, a nikoliv z předvolebních výzkumů,“ uvedl Zbořil. „Snad bychom se mohli obávat, že ‚neprojdou‘ jen někteří senátoři, a pokud nedojde k velkému výbuchu neexistující společnosti, nemusejí se členové pětikoalice a jejich patroni na Ústavním soudu ničeho obávat. Případné spory uvnitř koalice lze sice očekávat, ale nebudou jistě takové povahy, aby ohrozily hojná nabytá obročí. Můžeme se snad jen obávat tvrzení pana Vondry, že ‚průchod musíme zvládnout‘, protože neumíme odhadnout, za jakou to bude cenu a zda ji nebudeme platit všichni rukou společnou a nerozdílnou,“ dodal.

Bývalý premiér Andrej Babiš po soudních líčeních v uplynulém týdnu vyrazí opět na kampaň, tentokrát na Vysočinu. A co očekávat těsně před volbami? „Andrej Babiš jistě bude na všech místech podporovat kandidáty ANO 2011 a očekávám, že se mu podaří přesvědčit, že sice mohou volby v regionech vyhrát, podobně jako ve volbách minulých, ale mohli by již před volbami uvažovat o tom, kdo bude jejich partnerem při sestavování povolebních koalic,“ připomíná Zbořil. „Pomáhat jim může, že program ‚Antibabiš‘, který se osvědčil v minulých parlamentních volbách, nebude mít podobnou sílu a že snaha ukončit soudní proces s Andrejem Babišem do voleb nebude mít očekávané důsledky. ‚Babiš mučedník‘ bude možná ovlivňovat volební chování víc, než si autoři scénování tohoto případu do předvolebních dnů představovali,“ dodává.

Maďarsko? „Centralizace evropské integrace.“

Evropský parlament ve čtvrtek odhlasoval, že Maďarsko již nelze kvůli trvalému porušování „evropských hodnot“ ze strany vlády premiéra Viktora Orbána považovat za plnohodnotnou demokracii. Místo toho navrhuje označení „hybridní režim volební autokracie“. Europoslanci současně vyzvali Evropskou komisi, aby začala důsledně uplatňovat pravidla umožňující mimo jiné odebrat Budapešti část unijních peněz. Aktuálně evropská komise navrhla odebrat Maďarsku 7,5 miliardy eur.



„Evropský parlament jen potvrdil, že mu jde o další centralizaci a byrokratizaci procesu evropské integrace, který považuje jeho parlamentní většina za nezvratný a směřující k nerovnoprávnosti členských států Unie. Kdo si pamatuje, v jaké souvislosti prohlásil J. V. Stalin ‚budeme je bít rublem‘, nebude překvapený,“ uvedl Zbořil. „Nápad s označením Maďarska za hybridní režim volební autokracie je natolik nejasný až zmatený, že bude politologům i politikům ještě dlouho dělat problém, aby mu porozuměli. Ale hlavně je dobře použitelný vždy, když bude třeba někoho potrestat nebo pochválit,“ dodal.

„Když někdo v PL připomínal osud Výmarské republiky…“

Koncem týdne startují komunální a senátní volby. Na závěr dnes Zbořil přidává i tento komentář: „Snad všichni víme, že situace u nás doma, v ČR, ale i v celé Evropě je ovlivněna nedostatkem výrazných osobností a vlády členských zemí, stejně jako jejich ekonomik. Proto vlády a státy podléhají jednáním a přáním ‚nevolených elit‘, ale rozhodujících elit nadnárodních korporací a vojensko-průmyslových komplexů,“ říká politolog. „Proto také nelze pochybovat o tom, že Evropská unie začala být až příliš vzdálena ideálům, ze kterých se zrodila a kterými se chtěla řídit. To se v českém prostředí projevuje nedostatkem odpovědnosti vůči občanům, kazatelstvím a stále se množícími novými příklady omezování svobod. Vede to i k chaoticky prezentovaným touhám po změně, kterou málokdo dokáže definovat. Když někdo v PL připomínal osud Výmarské republiky, nemuseli bychom jeho obavy přehlížet. A začít přemýšlet a diskutovat o všech možnostech, které dnes mohou vést k nové ‚transformaci‘ a rozpadu poltického systému doma i v zahraničí,“ uzavírá Zdeněk Zbořil Rozjezd.

