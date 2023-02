Provokace. Zbořil popsal, co hrozí na Václaváku

reklama

„Musím se svatokrádežně přiznat, že jsem napodobil Andreje Babiše a jeho slovy jsem si dal detox,“ předesílá k dnešním Rozjezdu politolog Zdeněk Zbořil. „Dovolilo mi to radovat se z postupu mladého Jiřího Lehečky do čtvrtfinále na Australian Open a hlavně ze způsobu, jakým toho dosáhl. Nevím, jaká bude jeho tenisová budoucnost, ale připomnělo mi to nedávný úspěch hokejových juniorů na jejich mistroství světa v Kanadě,“ dodal. V obou případech si Zbořil vzpomněl na Baťovo reklamní heslo „Baťa obouvá svět!“, které neobsahuje militantní vyhrožování „těm druhým“, že s nimi vedeme válku. Nebo dokonce hrozbu vylekaných a vystrašených politiků, kteří poníženě shrbeni za zády někoho mocného hrozí, jak říká pan pirátský MZV Lipavský, že někomu „dáme na budku.“ „Snad jen ten spěch nezapřísahaného a stále ještě jen zvoleného nástupce dosavadního prezidenta Miloše Zemana – pana ing. Petra Pavla, trochu připomíná neposedného Vítka Rakušana a jeho skoro zábavné přijímání rezignace policejního prezidenta ČR ještě před vyjádřením důvěry nové vládě PS PČR. Ale to zase není pro nový režim moc důležité a jistě se budeme dovídat ještě spoustu věcí mnohem zajímavějších,“ uzavírá dnešní úvodní slova Rozjezdu Zbořil.

Pokud věřil, že ho podpoří ČSSD a SPD? Politická naivita

Bývalý kandidát na prezidenta Andrej Babiš nekončí. Zůstává předsedou ANO i poslancem. Na tiskové konferenci už stihl natřít ČSSD a SPD, že zradili zájmy svých voličů, když ho nepodpořili v 2. kole prezidentských voleb. „Snad pan Babiš nemusel používat tak silná slova, ale neměl si nikdy dělat iluze, že ho nejen současní členové ČSSD, ale i SPD podpoří. Pokud to myslí vážně, pak to byla politická naivita až neuvěřitelná. Mezi svými spolustraníky, kterým pomáhalo členství v ANO k vysokému postavení a materiálnímu bohatství doma i v zahraničí, má přece tolik těch, kteří nebyli vůči němu a jeho hnutí loajální,“ uvedl Zbořil. „Já tomuto prohlášení rozumím tak, že se předseda ANO obrací k členům a voličům obou cit. stran, navíc jedné mimoparlamentní, aby si příště rozmysleli, koho ve všech nadcházejících volbách, zejména v těch poslaneckých v roce 2025, budou podporovat. Snad také proto chce zůstat poslancem a sledovat, jak už několikrát řekl, jak si to celá ideově nesourodá pětikoalice, která má jediné pouto být u moci, ‚bude užívat‘,“ dodal.

Degradují demokracii a mění ji v ochlokracii

A jaká bude dál budoucnost hnutí ANO? „Stejná jako u všech ostatních politických stran, které v současné době degradují demokracii a mění ji v ochlokracii. Vede to k rozpadu politických stran, k jejich neustálé metamorfóze a odumírání celého zastupitelského systému. Tak jako aristokracie se proměňuje v oligarchii, tak jsme svědky pomalu rostoucí změny, řečeno slovy Aristotela, politických stran ‚správných‘ v ‚nesprávné‘,“ popisuje Zbořil. „Hraní si se slovy pravice a levice je jen žurnalistický zlozvyk, který má zakrýt, o jaké zájmy a komu vlastně jde. Takže budoucnost hnutí ANO bude obdobná jako u všech ostatních. Balancování na laně nad propastí a pád nepaměti do propasti. Snad by to mohl urychlit jen někdo s pevnými gesty a rysy, kdo přesvědčí většinu ostatních, že je třeba klidu a pořádku. A pak nám bude jedno, budou-li existovat příznivci ANO 2011 nebo jeho kritici,“ dodal.

Ministr financí Zbyněk Stanjura překvapil, když připustil, že by mohlo dojít ke zvyšování daně z nemovitosti. V kuloárech se prý mluví až o dvojnásobném zvýšení.

„Od pana Stanjury je možné v poslední době slyšet pozoruhodné myšlenky. Před několika dny tvrdil, že děti se nemusí ve školách učit, co to byla Zlatá bula sicilská nebo Zlatá bula Karla IV., dokumenty zakládající českou státnost a podle některých i celé naší milované Evropské unie. Ale to není ještě tak nebezpečné. S tím si bude umět poradit každá střední škola,“ uvedl Zbořil. „Horší je to s tou daní z nemovitosti. Jedno slovo sem, jedno slovo tam a už se zemí šíří strach, co si ta pětikoaliční vláda ještě může dovolit horšího. Někdy se zdá, že trochu obsoletní volební heslo Pirátů Pusťte nás na ně!, se už nebude týkat jen Andreje Babiše a Agrofertu, ale všech občanů ČR, kteří vlastní nějakou nemovitost,“ dodal.

Psali jsme: Izolování Ruska. To bude provedeno, sliboval Zelenskyj „Jako kdyby vám vykradli byt. Přišli jste o třetinu všeho.“ Silná slova k vládě Petice za modernizaci železničního mostu na pražské Výtoni Nad USA, Kanadou i nad Čínou. Všude se střílí po „neznámých objektech“

Kdyby pan Stanjura nepodceňoval tolik studium historie, možná by podle Zbořila věděl, že stanovení optimální výše daní je nejen nejdůležitějším úkolem správců obce, ale také rozhodnutí jedno z nejobtížnějších. „V nám blízké Francii vedlo v roce 1789 nejprve k svolání Generálních stavů, potom k pádu monarchie, teatrální popravě krále a Marie Antoinetty, k jakobínskému teroru a ve svých důsledcích k napoleonským válkám. Kdyby panu ministrovi někdo připomněl Hic Rhodos, hic salta! (tady Rhodu, tedy skoč!), snad by mu to pomohlo více vážit slova a vzít na vědomí i ten dějepis,“ dodal.

Důchody. Co je obecná vůle a co zvůle?

Podle ministra Jurečky by se měla hranice odchodu do důchodu posunout. Spekuluje se až o 68 letech pro některé profese. Přitom ve Francii lidé protestují a stávkují kvůli návrhu na odchod do důchodu v 64 letech. „Kdybych si mohl dovolit trochu ironie, připomněl bych, že se mě to netýká, stejně jako těch, kteří dnes sedí v poslaneckých a senátních lavicích, a že si myslím, že dvěma generacím našich spoluobčanů to pomůže uvažovat, co to je občanská společnost a neviditelná ruka trhu, co to je volonté general (obecná vůle) a obecná zvůle,“ uvedl Zbořil. „Ve Francii se stávkuje kvůli všemu možnému, ale tyto poslední protesty trvají už týden a mají i podobu generální stávky. U nás to asi tak bouřlivé nebude, protože nejméně 3 mil. občanů souhlasí s politikou vlády a ještě je tu asi 2 mil. mlčících, kteří v tichosti souhlasí s těmi už zmíněnými. A protože už vím, co s člověkem a jeho zdravím udělá 68 let, nebudu nikoho dnešního dvacetiletého, sebevědomého a alternativního přesvědčovat, co by měl dělat. Uvěří, až když jako sv. Tomáš ‚vloží prsty do ran Kristových‘,“ dodává politolog.

Protest na Václaváku. Dá se předpokládat nějaká teatralizovaná provokace

Po protestech na podzim, přichází další vlna, tentokrát se iniciativy chopila strana PRO. Zahájila kampaň Česko proti bídě a 11. března se bude konat protest na Václavském náměstí. Účast přislíbila i nová senátorka, známá advokátka Jana Zwyrtek Hamplová. „Samozřejmě ani tato demonstrace nebo manifestace vůle toho moc nezmění. Ale pokud bude naše do sebe uzavřená politická třída vnímavější, mohla by se někdy nad svými rozhodnutími také více zamyslet. Natřásat se a po brežněvovsku se objímat a líbat na opulentních summitech a nalhávat si, že dělají něco pro lidi, by je snad přestalo bavit a mohli by začít být trochu skromnější,“ podotýká Zbořil. „Paní senátorka Zwyrtek Hamplová je bystrá pozorovatelka a umí spoustu věcí reflektovat. A tak jí to snad pomůže vidět, jak lidé reagují a jak jsou schopni uvažovat nad nápady, které ona umí srozumitelně prezentovat,“ dodal.

A jaký efekt může protest mít? „Předpokládám, že v současné atmosféře strachu politické elity, boudou použity různé prostředky k rozbití tohoto protestu anebo alespoň snížit jeho vážnost obvyklým hanobením prostřednictvím ČT, služebných jednotlivců i politického bulváru. Domnívám se, že se dá předpokládat i nějaká teatralizovaná provokace, které bude věnována velká pozornost. Bylo by zajímavé, kdyby se tento protest stal protestem ‚mimoparlamentní opozice‘. A bylo by sympatické, kdyby se k němu nesnažili přimotat politici z parlamentních i mimo parlamentních stran. Ti už meze svých schopností několikrát ukázali a vypadá to, že se svých nenápadů nechtějí vzdát,“ komentuje Zbořil.

„Perverzní instrument uchvácení moci?“ To potěší

Velká skupina lidí, která je nespokojená s uspořádáním a směřováním státu, má potenciál ohrozit demokratické základy Česka. V situační zprávě o projevech extremismu za druhé pololetí loňského roku to uvedlo Ministerstvo vnitra.

„Když jsem dělal znalecké posudky a odborná vyjádření z ‚oboru‘ politický extremismus a radikalismus v ČR. Musel jsem skoro patnáct let každoročně pročítat podobné (někdy až totožné) ‚situační zprávy‘. Mám dojem, že je píšou stále stejní ‚extremistologové‘, anebo ti, kterých stále přibývá jako vzdělávaných ve stejném oboru. Také ‚dezinformatologů‘ je dost, ale ti v poslední době nějak přestali být zajímaví. Stáhli se pravděpodobně do svých ziskově neziskových ulit a obtěžují svými nápady spíše školy a dnes už také školky,“ říká Zbořil. „Vyjádření, že ten, kdo je nespokojený, je pro stát nebezpečný, je tak obecné a bezobsažné až hloupé. Ale jako perverzní instrument uchvácení moci to potěší nejednoho ‚ochlokrata‘, ať už je to bohatec nebo houmlesák,“ dodává.

Zbořil: Co na to Kocáb a Horáček?

Vyjednávači o česko-americké dohodě o obranné spolupráci dokončili na pracovní úrovni návrh smlouvy, která má usnadnit případný pobyt amerických vojáků v Česku. „Není třeba za tím hledat něco mimořádného. Není to nic jiného, než nám z minulosti dobře známá ‚smlouva o dočasném umístění spojeneckých vojsk na území ČR‘. Je to stejně důležité, jako formální,“ uvedl Zbořil. „Jen by mne zajímaly názory Michala Kocába a Michala Horáčka, veleslavných hrdinů vyhnání armády SSSR z území ČSSR, na tento dokument. A také, zda svoje zkušenosti nepředali autorům a spoluautorům této připravované smlouvy. Když pomineme politické důvody celé této záležitosti, jde, stejně jako tehdy, jen o vymezení operačního prostoru České a Slovenské republiky pro US Army a jeho dnes už mnohem složitější logistiky,“ dodal.

V současnosti se lidé mohou stát vojáky z povolání, vstoupit do aktivní zálohy nebo se dobrovolně zúčastnit vojenského cvičení. K těmto možnostem zapojení do obrany státu se přidává takzvané dobrovolné předurčení pro doplnění ozbrojených sil. Člověk, který by o ně požádal, by musel bezprostředně podstoupit jen zdravotní prohlídku. Pokud by se ale zhoršila bezpečnostní situace, musel by projít výcvikem.

„Je to nápad současné vlády schválený současným Parlamentem a nový pan prezident jako voják proti tomu jistě také nebude protestovat. Já jako dnes už nevoják, dávno vyřazený z evidence, neumím na tuto otázku odpovědět. Nad tím nechť přemýšlejí ti, kterých se to týká. Jako už je v té schválené nebo dosud projednávané novele zákona v Poslanecké sněmovně, budou z branné povinnosti vyňati poslanci, senátoři, členové vlády etc. Takže ani ti nám moc neporadí,“ komentuje politolog. „Ale protože víme, že je u nás doma spousta válkychtivých mladých, snad se jim to bude zdát rozumné. A jak říkal jeden dobrý voják – to bude krása, až všichni padneme za císaře pána!“ uzavírá dnešní Rozjezd Zdeněk Zbořil.



Psali jsme: „Média se spojila, aby vyhrál Pavel.“ Bývalý ředitel Slovenské televize ukázal jak Naiclerová (STAN): Proč v Prostějově platíme tak moc za vodu? Senátoři Chalánková, Kovářová a Canov: Právo na hotovost má být v Ústavě Vladimír Pikora: Inflace nejspíš dosáhla letošního vrcholu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.