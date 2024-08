Zbořil: Odmítají vidět, co vidí obyčejní lidé. USA a náš srpen 1968

Pane doktore, Německo stále bojuje proti „pravicovému extremismu“ a varuje před nebezpečím strany AfD, nicméně se otřásá pod útoky islámských extremistů. Nyní v Solingenu, pověstném výrobou nožů, islamista zabil tři lidi paradoxně nožem. Jak vnímáte to, že elity a vládnoucí kruhy se stále obávají „pravicového extremismu“, občané však trpí extremismem islámským?

Už je tomu tak nejméně od roku 1997, kdy německá vláda vydala rozhodnutí a doporučení, aby nejenom v Německu, ale v celé EU pokračoval „boj“ proti „pravicovému extremismu“, což měla být metafora pro boj s rezidui německého nacionálního socialismu, jinde v Evropě často nesprávně nazývaného fašismem. Byla to historicko-právnická klička, která se používala od poloviny padesátých let a měla umožnit státně-ideologickou lež a prezentovat politický systém SRN, dnes tedy SNR, jako demokratický. Sice s nedostatky, ale nikoliv systémovými. Německý nacionální socialismus se tak stal pravicovým extremismem a tento terminologický trik, chceme-li úchylka, odstartoval historickou lež, jejíž obětí jsou nejen dnešní Němci, ale i velká část sjednocené Evropy.

Tehdy ještě málokdo předpokládal, že staleté střetnutí křesťanství a islámu na evropském kontinentu vezme na sebe podobu střetnutí civilizací nebo válek kultur, jak to bylo účelově vymyšleno na americké Harvardově univerzitě Samuelem Huntingtonem, který se stal mj. i poradcem prezidenta Jimmy Cartera. Už tehdy to mohlo být pro celý svět varováním, že autor zabývající se tzv. měkkými vědami dělá politickou kariéru a dodává slovní zásobu mocensko-politickým centrům, která se připravují nebo vedou války ve všech koutech světa.

Když se nedostávalo komunismu, bolševismu, socialismu nebo jiných -ismů a vznikla potřeba vyrazit za zdroji někam jinam než dosud, objevil se na mapě „islamismus“, původ všeho zla. Islám, jako víra našich nepřátel. Samozřejmě jen do doby, než se stanou našimi přáteli. Jak se často v dějinách stává, nejenomže se začal bránit tomu, aby nebyl svými tvůrci využíván, ale zaujal dokonce nepřátelský postoj vůči svým stvořitelům.

Spojené státy se pak stanou dramatickým jevištěm tohoto historického pohybu, ale protože u nás máme nejblíže za hranice s Německem, začali jsme si všímat, co se za nimi právě děje. Sice nám také občas vadilo, když nepoučení a nevychovaní adolescenti hajlovali na fotbalových stadionech, když se jim zdály hákové kříže hezčí než rudé hvězdy. Ale teprve když u našich sousedů přišli na nápad, že je možné obstarávat si levnou pracovní sílu, nebo dokonce kanónenfutr, mezi běženci ze zemí, které jsme rukou společnou a nerozdílnou uvrhli do materiální bídy, museli jsme vytvořit nebezpečí „islamismu“. Evropě nevadila „nesjednocená Evropa“ v posledních šesti stoletích, ale objevila nepřátelský islamismus. Bohužel, ale jenom tu část ideologicky a politicky vykládaného islámu, který je nám důvodem válčit a bojovat ve jménu kultury nebo civilizace. Charlie Hebdo přivedlo na pařížskou ulici několik hlav států, kteří s cynismem litovali povražděné redaktory, přísahali svou věrnost ochraně lidských práv, ale dál kšeftovali prostřednictvím různých agentur s osudy přicházejících běženců, ale zároveň i neštěstím občanů EU. Extremismus je odporná lež, využívaná jen k obchodování s osudy lidí, které jsou politickým elitám v Evropě lhostejné. A tak se i zlu musejí evropští občané někde naučit, a současné politické reprezentace se snaží, aby se tomu naučili co nejrychleji.

Tento zarputilý rozpor mezi žitou realitou, kterou vidí občané, a tím, čeho se bojí elity, asi nemusí skončit dobře?

Myslím, že používání budoucího času zde není namístě. Už se tímto rozporem mezi chtěnou virtuální realitou a realitou všedního dne potácíme a neumíme dohlédnout svou budoucnost. Nešťastná veřejná vystupování některých politiků, mezi kterými jeden z nejzkušenějších a nejdéle zlu sloužících, jako je pan Jiří Pospíšil, jsou toho nejlepším důkazem. A jsem každým dnem víc a víc překvapený, že neumějí žasnout nad hvězdným nebem nad námi a kategorickým mravním imperativem v sobě. A máte pravdu, skutečně se obávám, že všichni ti, co nechtějí vidět a slyšet, se možná stanou oběťmi svých neřestí a neochoty vidět všechno to, co je už dnes nepřehlédnutelné. Možná se budete divit, ale dokonce jim to nepřeji, i když se obávám, že je to v dnešní době nevyhnutelné.

Obecně se tvrdí, že „Němci nedělají malé chyby“. K obtížné bezpečnostní situaci se přičítají neuspokojivé ekonomické výhledy a zvyšující se ceny. Popularita vlády je minimální, ačkoliv dle výzkumů novináři stojí na straně koaličních Zelených. Může se německá ukázněnost a schopnost „stát v řadě“ zlomit?

Vzpomínám na ty velké krize šedesátých let v Německu, které mimo jiné vedly i k tomu, že politiku dělali lidé, kteří ji dělat neměli. Ale přesto si myslím, že ta současná německá nespokojenost je stále ještě zahalena pláštěm relativního bohatství a prosperity. Už se i Německu ví, že je to i na úkor lidí, kteří žijí za hranicemi, a kteří se jednou budou ptát, zda účty dané jim za jejich vstup do „německé“ EU se budou muset platit. A zda nakonec to všechno zase neskončí vynucenou expanzí a vojenskými konflikty, na které dnešní generace, zdá se, zapomněly.

Co se týče rozporů mezi vůlí lidu a konáním vlády, příkladem může být i francouzský prezident Emmanuel Macron. Parlamentní volby byly už před měsícem a půl a on stále nejmenoval nového premiéra. Prý nechce, aby ve vládě seděla Nepoddajná Francie, kterou považuje za extremistickou. Lídr levice Melenchon dokonce už navrhuje, že dobře, že jeho kolegové ve vládě nebudou. A Macron stále nic. Jak tuto situaci chápat?

Když jsme v Parlamentních listech věštili „francouzskou budoucnost“, zdálo se to být všechno trochu lehkovážné. Ale asi jsme se nezmýlili. Prezident Macron začal hrát o čas a zdá se, že je to dobrá metoda jak dosáhnout toho, že na spoustu problémů, které se před „ francouzskými OH“ daly přehlédnout, se stále ještě nezačalo vzpomínat. Musím se přiznat, že prázdninové sledování francouzských médií mne nijak nezaujalo, ale možná je to také jen mou vinou a brzy dojde na věci vážnější. Ale přece jenom, při pohledu ze vzrušené Prahy a jejích politických kuloárů to vypadá, že je ve Francii ještě na velké politické události a činy dost času.

U nás proběhlo několik průzkumů veřejného mínění, které ukazují náskok opozice. Ať už se započítáním koalic, nebo nez nich. Premiér Petr Fiala však hýří optimismem, vše je pro něj v pořádku a opozice dle něj jen straší lidi. Proč je, podle vás, tak v klidu?

Průzkumy veřejného mínění v době dovolených, jak opakovaně připomínal už dávno Jan Herzmann, nebývají důvěryhodné. Dokonce se mi zdá, že srovnáme-li je v posledních dvou třech měsících, vypadají, jako kdyby byly pod kontrolou. Asi nejsou cinknuté, ale jen upravené tak, aby někoho vystrašily, někoho uklidnily. I ty vyvíjející se data jsou vlastně stále stejná, pokud jde o popularitu tradičních politických stran a jejich vzájemné korelace. Žádné „pusťte nás na ně!“ není na pořadu dne, a dokonce se nikdo ani nezajímá, jak, kdo a kde bude hlasy sčítat a jak bude probíhat jejich kontrola. Všude okolo nás se tomu věnuje mimořádná pozornost, i když jde o takové „zavedené systémy“, jako jsou ve Spojených státech a Velké Británii. O některých změnách se sice diskutovalo v PS PČR, dokonce i bouřlivě, ale část veřejnosti to nezajímá. Alespoň jsem neslyšel ani poznámku o volbách do Senátu, kromě konstatování jejich nadbytečnosti. A nebýt tradičních předvolebních útoků na Andreje Babiše a některé jiné předem vybrané oběti naší demokracie, zdálo by se, že se nic neděje. A kdyby se dálo, jistě velká většina občanů ČR ví, že bude-li třeba, najde se nějaký zodpovědný soudní dvůr a ten to v duchu Rychetského odkazu nějak zařídí.

Proběhly „oslavy“ výročí srpna 1968. Úřad vlády osvítil nápis „Jdi domů, Ivane“ a komunikační zmocněnec Otakar Foltýn nechal za vládní peníze vystavit vzpomínky potomků obětí invaze. Samozřejmě, ty oběti byly reálné a byla to sprostá agrese. Nicméně jak se vám líbil ten „aktualizační“, skoro až agitační duch letošního srpna 1968?

Já nemusel ani letos propadat panice. Osmašedesátý jsem se prožíval v Praze už nejméně od šestašedesátého a paměť mi stále ještě slouží. Dokonce si pamatuji, jak mne ještě v roce 1987 po dlouholeté nezaměstnanosti přijímali na DAMU a vzpomínám, kdo chtěl, abych se vyjádřil ke vstupu vstupitelů v roce 1968. Tehdejší rektor AMU to kulantně odmítl na rozdíl od dvou přísedících, kteří s jistou mírou opatrnosti to stále ještě vyžadovali. Nedošlo k tomu, ale pan rektor byla jako „stará struktura“ odejit mnohem dřív, než ti dva jeho bývalí kolegové. Proto si také pamatuji ta léta jinak než mnozí jiní, ale nedivím se jim. Jedno z mála rozumných slov k tomu řekl, dokonce v ČT, Vladimír Špidla, který upozornil své vášnivě diskutující o tlusté černé čáře, že existuje nejen historie, ale i historiografie, a že ta se studuje „bez hněvu a zaujetí“ a bez ohledu na to, kdo si chce myslet co se někomu právě myslet chce. Byl jsem vyučen profesorem Polišenským, že i paměti jsou použitelné jako prameny sui generis, ale s přihlédnutím k tomu, že lidská paměť není hlavním arbitrem. A „aktualizace“ legend, vyprávění politických pohádkových příběhů známé z české slovotvornosti je tolik, že nemusíme nad každým z těch nových propadat beznaději.

Co příliš neznělo, to byl tehdejší geopolitický kontext. Pražské jaro a následná invaze se neděly ve vzduchoprázdnu a v kontextu studené války pro nás Západ příliš nemohl udělat. Co k tomu doplnit?

Známe podobnou událost z roku 1956, kdy vysílání Radia Svobodná Evropa vybízelo Maďary k boji na posledních barikádách v Budapešti v okamžicích, kdy americko-sovětské ujednání už bylo hotovo. My jsme v srpnu 1968 zažili něco podobného. Poslouchal jsem vystoupení Jiřího Hájka, tehdy MZV ČSSR, na půdě Rady bezpečnosti OSN, který přečetl prohlášení nejvyšších státních autorit odsuzujících invazi pěti armád Varšavské smlouvy. Krátce poté, přišla zpráva, že prezident Lyndon Johnson akci také odsoudil a odletěl odpočívat do svého sídla v Camp Davidu. Nepotkal jsem v té době nikoho, kdo by věřil, že se lidem v ČSSR dostane nějakého zastání. Všichni se bavili o tom, co bude dál a co dělat. Proto také následovala první vlna emigrace, která ještě nebyla tak beznadějná, jak se později ukázaly ty další. Jiří Hájek byl ale okamžitě odvolán ze své funkce ministra a podobný osud potkal i Viléma Pitharta, tehdy velvyslance v Paříži, který Hájkovu cestu do New Yorku pomáhal připravit. Samozřejmě si pamatuji, kdo z pozdějších zúčastněných si dopsal a jak svoje CV, ale i to zůstalo pro mne částí dějin, které je možné stále ještě studovat.