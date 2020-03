Zdeněk Zbořil: Češi, jste stádo? Zásah ČT na Slovensku. Milione chvilek, tady bys prosoudil miliony!

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA „Zdá se, že na sobě nenechá dříví štípat.“ Vítězství Igora Matoviče v parlamentních volbách na Slovensku komentuje politolog Zdeněk Zbořil: „Myslím si, že vyhrál díky prezentaci své osobnosti a že to byly jeho volby a nikoli OĽaNO. Má samozřejmě i své charisma, nemá tvář a výraz člena bývalého SSM s prošlou garanční lhůtou.“ V dnešním Rozjezdu se Zbořil věnuje také demonstracím Milionu chvilek nebo informování o šíření koronaviru: „Žijeme ve světě, ve kterém je informací jenom informace neúplná a zraňující. Bránit se jistě lze všelijak, mj. také tím, že na sebe nebudeme kašlat, a to dokonce i na náměstích.“

Parlamentní volby na Slovensku vyhrálo hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) Igora Matoviče se ziskem 25,02 procenta hlasů. Dosavadní nejsilnější vládní strana Směr-sociální demokracie Roberta Fica je druhá a míří do opozice.

„Je to pozoruhodný fenomén studií politiky. Ještě nedávno měla tato pospolitost 5 členů, a aby se mohla ucházet o křesla v jednokomorové Národní radě SR, rychle si jich vyrobila čtyřicet. Pak oznámila, že nemá ráda Roberta Fica, SMĚR-SD a slovenskou mafii. Politický program se z názvu této strany nevyčte, ale takových stran na Slovensku, v České republice a některých dalších evropských zemích v poslední době přibývá. Co se stane, až se ti obyčejní stanou neobyčejnými a nezávislí závislými, dnes ještě nevíme. V názvu OLaNO je skryt také rébus či kalambur ANO a organizační struktura, tvorba rozhodnutí a výběr osobností, a vlastně také osob, se bude muset řídit trochu podobnými pravidly,“ myslí si politolog Zdeněk Zbořil.

„Igor Matovič je sympatický, dobře se vyjadřuje, a je (na rozdíl od Andreje Babiše vstupujícího v roce 2013 do české politiky) relativně více známý ve slovenském veřejném prostoru. Svá vydavatelství přepsal už v roce 2010 na svoji paní, a tak mu asi nehrozí udání do Bruselu kvůli střetu zájmů,“ dodal.

Zbořil také podotýká: „Zdá se, že bude dobře vycházet s prezidentkou Čaputovou a že první ukázkou jeho politických schopností bude sestavení vládní koalice. Ale to nebude zkouška jen pro něho, ale i pro reprezentanty ostatních politických stran, kteří se nezdají být dnes jasně rozděleni na ochotné a neochotné spolupracovat. Jistou kuriozitou je neúspěch maďarské strany Mosty-Híd, ale ten mohl mít důvod za hranicemi Slovenské republiky. V každém případě ale stojí za pozornost, že jde o změnu politických generací (která nemusí být jen změnou biologickou) a ukázku, jak je dnes snadné vyhrát volby jen proto, že tomu někdo tak chce a má vůli k moci.“

V Parlamentu bude šest uskupení. Na třetí příčce se umístilo hnutí Sme rodina, které předstihlo stranu Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko. Dvanáct mandátů bude mít Za ľudí a třináct SaS. Čtyři setiny procenta chyběly k zisku mandátů koalici PS-Spolu, která vyhrála loňské evropské volby a z níž vzešla také prezidentka Zuzana Čaputová.

„Také některé tyto politické strany mají názvy, které se vzdávají tradiční politické ideologie a programů. Dokonce i o SMERU se mluví méně jako o sociálně demokratické straně a snad jen Ľudová strana odkazuje na politickou minulost Slovenska. Pro jistotu ji ale média nazývají kotlebovci. Ze 150 členů rady budou mít stoupenci Igora Matoviče 53 křesel, jasnou opozicí bude SMER-SD a ostatní strany budou mít mezi 13–17 mandáty, což jim dovolí účastnit se sestavování koaliční vlády a prezentovat své požadavky, které doufejme, nebudou příliš odlišné, a tedy neprůhledné, od jejich předvolební agitace,“ komentuje Zbořil.

Zapomněli jsme na české strany a hnutí, které se prezentovaly podobně

Odborníci se shodují na tom, že Matovičova předvolební kampaň byla suverénně nejviditelnější ze všech. Pár měsíců před volbami rozložil v parlamentu plachtu s obrázkem premiéra Fica a heslem „Chráníme zloděje“. Od řečnického pultíku potom spustil jeden z nejhutnějších projevů, jaké kdy slovenský parlament slyšel: „Pouze zloději ze Smeru si řeknou, že potřebují i na, s prominutím, posraný přívoz ukrást 50 milionů. A to jste celí vy. Tohle je váš sociální stát,“ padlo mimo jiné. Matovič proslul svým extravagantním stylem. Mnohé zaujal, jiní ale zase zpochybňovali jeho způsobilost pro jakoukoliv funkci, ve které se musí reálně rozhodovat. Bývalý ministr kultury Marek Maďarič jej v rozhovoru pro český magazín Echo rovnou nazval slovem „cirkusák“.

„Rétorika pana Matoviče se příliš neliší od té, kterou jsou nadání čeští stejně jako slovenští politici. Trochu jsme zapomněli na české politické strany a hnutí, které se prezentovaly podobně a slibovaly novou politiku a odstranění podvodníků, zlodějů a tunelářů. Bude asi ještě dlouho trvat, než nastanou poměry, kdy volby budou skutečně jen největším svátkem demokracie a vrcholným číslem soutěže politických stran, po kterém budou ti zvolení vládnout, a ti nezvolení se stanou konstruktivní opozicí. A strany budou mít na zřeteli zájem celého státu a všech jeho občanů,“ uvedl Zbořil.

„Když si vzpomeneme na léta po roce 1989, nebo 1993, dost obtížně budeme hledat politiky a političky, kteří nebyli extravagantní. My z Prahy, a dokonce i z některých jiných míst ČR, bychom měli šetřit silnými slovy, ona se budoucí slovenská opozice postará, aby panu Matovičovi jeho politickou kariéru neusnadnila. Ale on stejně jako mnozí jiní se po volbách bude muset snažit, aby svými skutky všechny přesvědčil, že žádným cirkusákem není. Zatím se spíše zdá, že na sobě nenechá dříví štípat,“ dodal.

A čím Matovič nejvíc zaujal a vyhrál volby? „Myslím si, že vyhrál díky prezentaci své osobnosti a že to byly jeho volby a nikoli OLaNO. Má, samozřejmě, i své charisma, nemá tvář a výraz člena bývalého SSM s prošlou garanční lhůtou. Jeho mediální zkušenosti také jsou na jiné úrovni než u jiných slovenských politiků a nebál se ukázat, že ví o jakou přízeň a u kterých zájmových skupin by se mohl ucházet. Samozřejmě mu pomohla zjitřená až iracionální atmosféra na Slovensku a víra mnohých, že s paní Čaputovou a ‚mladým‘ Matovičem přijde jiná doba. Můžeme o tom sice někdy pochybovat, ale to nic nemění na tom, že si lidé nějakou změnu přáli. O to víc bude zajímavé sledovat vývoj dalších politických stran, protože emoce jsou vždy nejen za dočasným úspěchem, ale i za zklamáním politických stran, které protestují a slibují jen to, že budou i nadále protestovat,“ říká Zbořil.

Bude se muset chovat podobně jako ANO 2011?

Premiér Andrej Babiš popřál na svém twitteru Matovičovi k vítězství a smekl před jeho kampaní. „Gratuluji Igoru Matovičovi a hnutí OĽaNO k vítězství ve slovenských parlamentních volbách! Skvělá kampaň, díky které si dokázal získat obrovskou důvěru lidí,“ vzkázal s tím, že se Slovenskem máme vynikající vztahy a moc se těší na spolupráci bilaterálně, ve V4 i v EU.

„Věřím, že Andrej Babiš ocenil volební vítězství Igora Matoviče nejen kvůli, jak jsme už s trochou ironie zmínili, rébusu v názvu strany. Také my si myslíme, že pokud bude chtít být OĽaNO úspěšnou politickou stranou, bude se muset chovat někdy podobně jako ANO 2011. A to dokonce nejen doma, ale i v zahraničí. Když vynecháme zarámovanou EU, kde hledat alespoň informační pole pro zahraniční politiku obou států než ve dvoustranném porozumění Slovenské a České republiky? A to dokonce i tehdy, když bude EU opakovaně projevovat zájem na rozmělnění V4,“ podotýká Zbořil.

Výsledky slovenských voleb hodnotil ředitel Transparency International David Ondráčka. Konec Fica považuje za konec neomezené korupce, rozebírání státu oligarchií na Slovensku. „Matovič je pro někoho málo odhadnutelný a nevypočitatelný. Ale to se mi zdá dnes na Slovensku výhoda. Snad ho nikdo zákulisní neumí,“ napsal na svém twitteru.

„Politická vyjádření a komentáře pana Ondráčka se mi zdají někdy až nevhodná. Pokud je pro něho pan Matovič neodhadnutelný, nemusel by hned druhý den po volbách se svou nenázorovostí tak spěchat. Třeba má pravdu, třeba také ne, ale v každém případě vyzradil, co si on a jeho sponzoři o nové situaci na Slovensku myslí,“ komentuje politolog.

Petr Štěpánek v souvislosti se slovenskými parlamentními volbami nařkl Českou televizi, že napomáhala slovenské opozici. Jde o průzkumy preferencí, které se dva týdny před volbami už nesměly zveřejňovat. „Když to nejde zveřejňovat na Slovensku, navalíme to lidem do hlav přes Prahu. A tak Česká televize, která je na Slovensku běžně dostupná, masírovala slovenské voliče dle zadání tamních protivládních ‚píárových‘ agentur. Scénář je jednoduchý. Podívejte se jak dosavadní favorit taje, zatímco nová hvězda roste,“ napsal Štěpánek.

„Občas jsem se díval a zahlédl to tradiční podprahové doporučování ČT názorů a informací, zřejmě v domnění, že na Slovensku se na její vysílání dívají s větší radostí než v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Zvláštní se mi ale zdála zejména forma rozhovoru redaktora ČT s panem Matovičem hned po vyhraných volbách. Na pozadí bratislavského hradu nejen kladl otázky, na které nemohl dostat odpověď, ale i jeho sebeprezentace, jako by chtěl ukázat divákům ČT, že tomu právě on rozumí lépe než předseda vítězné politické strany, byl až nezdvořilý. Někomu by se mohl zdát až zpupný. Ale když už Larry King uprchl do Russia Today, a ta je u nás doma skoro zakázána, kde se to vlastně má naučit?“ zmínil politolog.

V době, kdy do Prahy dorazily z italsko-americko-českého dovozu z Itálie první viry…

Z Hradčanského náměstí na náměstí Staroměstské vyrazil v neděli průvod s transparenty a s řadou hesel na rtech. Nesli si s sebou velkou vlajku EU a na Staroměstském náměstí se dovolávali Masarykových ideálů. Členům a příznivcům spolku Milion chvilek se nelíbí zvolení dvaaosmdesátiletého advokáta a dlouholetého poslance za ČSSD Stanislava Křečka ombudsmanem. Předseda spolku Mikuláš Minář nesl spolu s kolegy v čele průvodu transparent, na němž stálo „Stop ničení důležitých institucí“.

„Na ČT a několika od sebe opisujících zpravodajských serverech jsem se dozvěděl, že v Praze protestovaly tisíce lidí. Zda dva tisíce, nebo sto se neuvádělo. Když opomenu dnes tak populární ageismus neboli věkovou diskriminaci, která je v některých vzorných západních demokraciích považována za jejich ohrožení a ve Spojených státech se na jejím odsouzení vydělávají miliony, zdá se mi právě tento typ demonstrace ‚ničením důležitých institucí‘.

Když už bývalý zástupce ombudsmanky se po šestiletém provozu stane jejím nástupcem, domnívám se, že by se měli stopnout hlavně tito demonstranti proti jeho zvolení Poslaneckou sněmovnou PČR,“ uvedl Zbořil.



„Dokonce v době, kdy do Prahy dorazily z italsko-americko-českého dovozu z Itálie první viry, by bylo lepší zůstat doma než dovolávat se hesel TGM, a to zrovna na místě, kde se obnovuje symbol ideologie státu, jehož byl Masaryk nepřítelem,“ dodal.

Na demonstraci promluvil také filozof a vysokoškolský pedagog z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Daniel Kroupa. Po něm bývalý náměstek na Ministerstvu financí a Babišův spolupracovník Ondřej Závodský. „Rakovina s názvem korupce zasáhla i centrální systém naší země,“ hřímal. „Pojďme přesvědčovat lidi, aby nevolili zlo,“ požádal své spoluobčany Závodský s tím, že má na mysli jak krajské volby, tak volby senátní a blížící se volby sněmovní. „Pojďme věci změnit,“ žádal lidi.

„Daniel Kroupa už promarnil svou příležitost bojovat, když ještě byl členem politické strany v době divokého kapitalismu v Čechách. Pan Závodský na podobný objev přišel, až když musel odejít ze služeb Andreje Babiše. Nevím, co dělal tehdy předtím pro to, aby se to změnilo. Takže jde asi jen o ty volby a možná o předčasnou předvolební kampaň a nějaký tunel na její financování. Takže doufejme, že nejde o ničení institucí ohrožením voleb a nedodržováním volebního zákona,“ komentuje Zbořil.

Chvilkaři už minulý týden zahájili svou Štafetu pro demokracii v Plzni, pokračovat budou v dalších krajských městech. Jako první z hostů promluvila v Plzni herečka Aňa Geislerová. „Každý si musí nastavit svou vlastní laťku. Já potřebuju věřit sama sobě. Dělám to jen kvůli sobě,“ zdůvodnila, proč se tolik angažuje. „Ještě si to pak třeba budu vyčítat,“ podotkla s úsměvem a poukazem na perzekuce v dobách minulých. „Mám tu děti a vím, proč je tu s sebou mám. Chci jít příkladem. Ne sedět doma a nadávat. Měli bychom být takoví, jaké chceme mít lidi kolem sebe,“ vyjádřila své pocity s dovětkem, že si je vědoma, že ona díky svému povolání ovlivňuje lidi v širším poli: „Je to někdy diskomfort, je to drsný… Ale potřebuju, abych se sebou vydržela, proto to dělám. Je potřeba kvůli občanům zoufalým a frustrovaným připomenout, že politikům předáváme zodpovědnost za svoje životy,“ uvedla.

„Myslím, že paní Geislerová má pravdu. Určitě to dělá kvůli sobě a kvůli svým dětem. Věk nikdo z nás nezastaví, mladí rychle dorůstají a divadelní a filmové prostředí opravdu není vždy příliš komfortní. Pravdu samozřejmě má, když tvrdí, že je každý sám svého štěstí strůjcem. Anebo, s ohledem na sešlost a předpokládané přiblížení se k maturitě, člověk je mírou všech věcí, jsoucích, že jsou, a nejsoucích, že nejsou. Jen si nejsem jistý, že její kolega Kroupa s tím bude souhlasit,“ podotýká Zbořil.

„TV NOVA dramaticky přerušila vysílání a oznámila nám, že už je to tady“

Řadu lidí zachvátila panika a kvůli šíření koronaviru v minulých dnech nakupovali potraviny ve velkém. Situace si všímají lidé na sociálních sítích. S odkazem na poloprázdné regály se o problému rozepsala před pár dny na Facebooku také paní Jana Filipová, která se do povědomí veřejnosti dostala i díky tomu, že vyhrála prvoinstanční soud o údajnou lež premiéra Babiše. Ta s odkazem fota poloprázdných regálů poznamenala i to, že „jsme skutečně stádo, naprosto neschopné vlastního rozumného uvažování“. „Omlouvám se všem, kteří hysterii okolo koronaviru nepropadli, ale většinově se skutečně jevíme tak, jak jsem výše popsala.“ Média zaplnila fota prázdných regálů, instituce, politici, odborníci zdůrazňují, že panika není namístě.

„Mediální úspěch Grety Thunberg se zdá být omšelý, do Wu-chanu daleko a povánoční výprodeje asi nebyly úspěšné. A tak se všichni snaží. Protože v neděli přicestovaly do ČR tři viry, TV NOVA dramaticky přerušila vysílání a oznámila nám, že už je to tady. Zářící elegantní oznamovatelce, kněžně informační války, už chyběly jen fanfáry z Libuše.

Jistě jde o vážnou věc, ale když se už dostala do rukou dětí, je nutné se zabývat tím, kdo jim tu hračku dal a pomohl ze zpráv udělat zprávu poplašnou. Čína, Putin, Trump se nabízejí jako viníci a paní Filipová by při svých justiciárních zkušenostech mohla také pomoct,“ komentuje Zbořil.

Česká republika má první tři potvrzené případy nákazy způsobené novým typem koronaviru.

„Snad bychom mohli více věřit lékařům než internetu a zběsilým médiím, která se chovají neuvěřitelně nezodpovědně. Pokud nastalou paniku dokonce nešíří záměrně. Žijeme ve světě, ve kterém je informací jenom informace neúplná a zraňující. Bránit se jistě lze všelijak, mj. také tím, že na sebe nebudeme kašlat, a to dokonce i na náměstích. Dokonce mne napadlo, zda třeba BIS, která se zatím stará jen o naši výuku dějepisu, by nemohla přijít s nějakým nápadem a varovat nás před rozšířením virového dovozu třeba z Turecka do Řecka nebo ze severní Afriky do Itálie. Třeba by za to mohlo být i nějaké to povýšení,“ uzavírá dnešní Rozjezd Zdeněk Zbořil.

