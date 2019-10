„Kdo nehlásá ve jménu EU, USA i Grety svaté, hlásá proti nám.“ Komentátor Vyoral tuší, co se po „výhrůžkách“ Pavla Zemana bude dít a koho to postihne

Přibývá nenávisti vůči menšinám na internetu. Na konferenci Nenávist na internetu to uvedl nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Podle něj jsou nenávistné komentáře nemocí naší doby, kterou je nutné léčit, jinak bude docházet k podobným činům, jakým byl nedávný útok v Halle. Sdílíte názor, že naší nemocí je hate speech? Jde o jakousi přátelskou radu občanům?

Pavel Zeman – léčitel naší doby – ještě alespoň podle ČT dodal, a to je vůbec nejdůležitější, že to, co lidi na internet napíší, tam zůstane, že to je dohledatelné a že za to mají odpovědnost, mnohdy i trestní. Což spíše než jakákoliv rada zní jako výhružka. Vlastním občanům. Že jakmile bude mít Zeman zdroje a síly, které se mu již formují v podobě udavačů a narovnávačů pravdy a lásky, jako jsou Elfové a #jsmetu z dílny politické Pánkovy ziskovky Člověk v tísni, tak se na občany s nepohodlnými názory hned vrhne. Začíná to Zemanovými výstrahami a vyhrožováním, časem začnou konfiskace a internace, pak převýchova a nakonec třeba vaporizace. Seznamte se s novodobým Bobligem z Edelstadtu. Novodobým inkvizitorem, který, až bude moci, tak bude upalovat na hranicích nonstop. Jak jsem zaznamenal, tak na konferenci byl Zeman ještě s panem Rychetským a paní Šabatovou, dvěma dalšími známými vzývateli cenzury. Takže zřejmě slušný oddíl a nebetyčná pakárna. Zajímavé je, že se Pavel Zeman vehementně angažuje a je pobouřen, když se neznámá paní na internetu – jakkoliv nevybíravě – vyjádří vůči skutečné nemoci a hrozbě naší doby – ilegálním migrantům, zatímco když známý politik Novotný opakovaně na internetu i jinde vyzývá a volá po smrti svých politických oponentů – konkrétních lidí, k močení na jejich hroby a bůhví k čemu, tak soudruh Zeman mlčí. Není hate speech jako hate speech. Zřejmě. Poplatný stejně jako jeho kolegyně paní Bradáčová době, poplatný bruselsko-washingtonskému režimu, žádoucímu proudu. Zájem českých občanů, skutečného práva, bezpečnosti v našem státě je u něj až kdo ví na kolikátém místě. Naší nemocí není žádná hate speech ani fake news, jak často slýcháme od uvědomělé části osazenstva. Protože nenávist a falešné zprávy tady byly odjakživa. A budou tady vždycky. A právě takoví Bobligové jako pan Zeman toužící po cenzuře a jediné tolerované pravdě a lásce nenávist v širokých vrstvách sami nejvíce rozdmýchávají.

Můžeme čekat posílení Centra proti terorismu a hybridním hrozbám a podobných úřadů? Směřujeme k tvrdšímu postihování „nevhodných“ názorů a myšlenek na internetu?

Anketa Je ,,nenávist na internetu" tak velké nebezpečí, jak popisují Pavel Rychetský a Anna Šabatová? Ano 13% Ne 87% hlasovalo: 6583 lidí

Světem otřásá invaze Turecka, našeho spojence ve strukturách NATO, do severních regionů Sýrie. Jak by měl reagovat zbytek NATO včetně České republiky? Považujete jednoznačně kritickou reakci ministra zahraničí Petříčka za dostatečnou? Co může Česko reálně ve věci udělat?

Začnu od konce. V těchto otázkách si však nejsem úplně jistý v kramflecích. Ale to pan Petříček alias tělem i duší Ralfík Wiggum ze Simpsonů také ne. Reakce pana Petříčka na sociálních sítích obvykle slouží asi k popukání soupeřů. Zřejmě se pokouší překonat nejsmrtonosnější vtip, který vymysleli svého času Monty Pythoni. Česko reálně nemůže udělat nic. Nemá prostředky ani vliv. Symbolicky možná. K tomu právě slouží většinou ty nesmysly pana Petříčka na sítích, které slouží de facto jen pro novináře. Jinak Turci nikdy nebyli a nikdy nebudou přirozeným spojencem ČR ani NATO, žádné sekulární demokratické země západního střihu. A mohou nám to loutky, jež zveme politiky, stokrát opakovat, ale přijde čas, my zúčtujeme spolu. Bohužel, bohudík. Jediné co má NATO s Tureckem společné, je agrese. Turecko už dávno mělo být z NATO pryč.

Turkové zároveň vyhrožují, že v případě označení současné okupace severní Sýrie za invazi, mohou do Evropy poslat 3,6 milionu syrských uprchlíků, které má Turecko na svém území. Jaký dojem na vás takovýto vzkaz od spojence dělá? Máme se s Erdoganem snažit o dohodu?

Člověku myslícímu hlavou je přeci jasné, že pokud jste čímkoliv vydíratelní, tak tím budete vydíratelní vždycky. A pokud se vyděrači vyplatíte jednou a necháte mu v rukou nadále trumfy, pak nejste-li člověk s inteligencí průměrného europoslance, pak je vám jasné, že budete vydírán znovu. A je-li oním vyděračem Turek, je-li jím muslim a vy jste bezvěrec či jinověrec, pak je snad o nějakém partnerství škoda mluvit. Jediná možnost je tomu čelit. Uzavřít hranici a výsostné vody, avizovat, že lodě ziskovek s oním nám známým obohacením na palubě nebudou vpuštěny, případně budou torpédovány. A je po problému. To, co řeší kříženci epileptiků, alkoholiků a psychotiků v EU parlamentu léta, jsem rozklíčoval za tři minuty. Na to nemusím být žádný Einstein.

Kulminuje konflikt mezi starostou Řeporyjí Pavlem Novotným a poslancem KSČM Zdeňkem Ondráčkem. Novotný se ve středu dostavil k policejnímu výslechu v uniformě příslušníka SNB a po skončení výslechu si povídal s novináři. Z jeho úst zaznělo například, že „pedofilie není nic trestného“. Co na takový výrok říci? A co indikuje skutečnost, že se nejvyšší představitel pravicové a konzervativní strany nechá vyfotit se stranickým enfant terrible, který konzervativní rozhodně není?

Že jakkoliv nemusím mít rád komunisty, tak stylem jeho vyjadřování řeporyjský homohavloidní prasopes a kraken soudruha Fialy, který se tak hrdě staví proti komunistům, by lidi věšel a vraždil, ač tvrdí, že jen slovně, evidentně stejně jako oni. Z pohledu respektu k jinému názoru bolševik v modrém zahalený do pravdy a lásky. A trapnou šaškárnu zavánějící pohrdání soudem už jsme viděli u vandalů ze sta hoven kradoucí a ničící státní symboly, takže nic moc originálního. Co se týká pedofilie, tak nevím, zda mají v ODS nějaké jiné zákony. Jak to myslel, by se Novotného měli zřejmě zeptat novináři, policisté nebo lidé u soudu. Protože se jedná o poměrně znepokojivý výrok z úst politika. Že se s ním fotí a vynáší ho do nebes pan Fiala, jenom ilustruje Fialovu politickou i lidskou inteligenci na úrovni Jiřího Drahoše. Nemastný, neslaný a na oko rozzlobený Harry Potěr Fiala s přehazovačkou a na rozdíl od pana Drahoše možná se skutečnými brýlemi zkrátka potřebuje jakékoliv PR jako sůl. A jen pro jistotu, homohavloid není urážka, ale terminus technicus – homo sapiens havloidus.

Na facebooku ČT Jihozápad se před několika dny objevila bomba – na Střední průmyslovou školu strojnickou v Plzni dorazil premiér Andrej Babiš – žákům prý mělo být ze strany vedení školy vyhrožováno, aby se neptali na nic kolem Čapího hnízda, jinak budou mít problémy. Reportáž ovšem z internetu velmi rychle zmizela a nyní je ticho po pěšině. Z jakého důvodu se tak mohlo stát? Není to podivné?

Anketa Kdo je nejlepší moderátor? Václav Moravec 5% Rey Koranteng 1% Jaromír Soukup 34% Terezie Tománková 4% Xaver Veselý 56% hlasovalo: 13244 lidí

Před pár dny po českém internetu kolovalo video, na němž se moderátor Luboš Xaver Veselý obul do redaktorky pořadu Newsroom ČT24 a zjistil, že tzv. Ústav nezávislé žurnalistiky, kterým se redaktoři pořadu zaštiťovali, provází mnoho nesrovnalostí. Nyní se ozývají postižení v čele s Ondřejem Neumannem, který je ředitelem ústavu. Podle něj Xaver své bádání pojal velmi účelově a jde prý pouze o boj o nezávislost ČT. Deník N se pro změnu podíval na pozadí Xaverovy XTV a našli podivnou nájemní smlouvu, kterou má XTV se státní firmou SŽDC. Jak na vás celá tato kauza působí?

Potrefené husy kejhají a příkaz zněl jasně: Xaver Veselý nesmí projít. Nastavit zrcadlo a nedej bože ještě píchnout do vosího hnízda, z něhož tryská veřejnoprávní hnis proudem, se neodpouští. A Bakalovsko-neziskovkářská klika přirozeně prolnutá s Českou televizí dostala povel a na značky. Nic nového, nic nečekaného. Jen krásně dalším lidem ukazují a dokazují, co za nekritizovatelnou pakáž bez sebereflexe se jedná. Všichni ti Bakalovo Respekti, Deníci N z podobného podhoubí, psychošafrovo psychofórysti… Čekám už jen, kdy soudruzi přijdou s informací, že Xaver jí malé děti a chodí do domovů důchodců posmívat se seniorům. Případně, že je agentem té Putinovy nejsupertajnější služby, o které nedávno informovali, a že on otrávil Skripala. Nebo že ovlivňuje tání ledovců svou uhlíkovou stopou 1,666násobně vyšší než má průměrný homo sapiens havloidus.

