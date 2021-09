,,Lhali nám.” Veterán Grebeníček končí: Babiš, Piráti, NATO, budoucnost

VOLEBNÍ AUDIT ČESKA Piráti? To není žádná levice. Babiš nenapáchal takové škody jako ,,padlí” Topolánek a Nečas. Budoucnost závisí na tom, co z výsledků práce národa se rozkrade. Tak uzavírá své politické působení expředseda KSČM, dlouholetý poslanec Miroslav Grebeníček. Ještě tvrdší slova volil k NATO a jeho zastáncům v ČR: Byli jsme prý obelháni.

Prošlo Česko od roku 2017, kdy se konaly poslední parlamentní volby, významnějšími změnami, které by stálo za to při ohlédnutí za čtyřmi roky vlády hnutí ANO a ČSSD vzpomenout?

Za ty čtyři roky se neodehrálo nic zcela zásadního, co by mohlo Českou republiku výrazněji změnit k lepšímu. Nepochybně se poněkud oslabily, ale samozřejmě zdaleka nezmizely, některé protekční a prokorupční postupy a vazby, které dříve po léta umožňovaly špičkám ODS, ČSSD, TOP 09 a lidovců rozdělovat si republiku a úřady jako jakýsi pašalík a nutit občany k tomu, aby snášeli a platili náklady této klientelistické praxe. Vidíme ale, že ODS a spol se už zas těší na návrat. Co považuji v současné české společnosti za pozitivní, je zkušenost z toho, jak republika čelila první vlně nákazy covid-19. Tehdy se ukázalo, čeho bychom byli schopni, pokud by se ve společnosti prosadila ta sounáležitost, sociální vnímavost a solidární spolupráce, kterou tehdy Češi, Moravané a Slezané prokázali v zájmu ochrany a záchrany životů spoluobčanů a svých blízkých a kterou postupně prokázal i stát při podpoře rodin, zaměstnanců a podniků postižených pandemií a lockdownem.

Jak si vedly politické strany, ať už ty, co byly u moci, nebo ty, které po minulých volbách usedly do opozičních lavic?

Mám-li hodnotit celá čtyři léta volebního období Sněmovny a závěr tohoto období, pak koncentrovaně vyjádřeno většina lidí pracovala, starala se o rodiny, žila své životy a vedle toho papaláši a jejich kmotři a sponzoři šli za svými prebendami a výhodami, za nadstandardními zisky. Politické strany se hašteřily jako obvykle, jen obstrukcí a zástupných žvanění a nechutných tahanic bylo ve Sněmovně víc než dříve. Tentokráte to ovšem mělo i velmi fatální důsledky včetně nemalých ztrát lidských životů. To, co republiku významně poznamenalo, byl totiž právě vnější zásah pandemie koronaviru. A tradiční nesnášenlivost a prospěchářství řady politických stran nenapomohly efektivnímu řešení a obraně, ale naopak přispěly k chaosu a rozbíjely občanské odhodlání v době, kdy bylo zapotřebí čelit nákaze. Pověstná hostina vítězů nad koronavirem na Karlově mostě podporovaná tehdy primátorem a za účasti a podpory špiček ODS a dalších přispěla k neodpovědnosti a k loňské podzimní katastrofální vlně nákazy.

Ale tento rok už se vysmátý Dominik Feri či šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová nebo Miroslava Němcová z ODS na Karlově mostě při hodování fotit nenechali, jejich loňská veselice však byla jen epizodou uplynulých čtyř let, na níž voliči s velkou pravděpodobností už zapomněli. Na co z končícího volebního období by ale zapomenout neměli?

Letos v létě česká společnost konečně v plném rozsahu zjistila, co prozíraví a informovaní dávno věděli o intervenci a okupační praxi zemí NATO včetně české vlády a armády v Afghánistánu. A to je fakt, že Česká republika a čeští vojáci byli po dvě desetiletí zneužíváni Američany k pochybné akci s katastrofálními výsledky. V uplynulých čtyřech letech ale vidím ve vývoji české společnosti i některé nepominutelné dobré výsledky. Co republice prospělo a posunulo ji kupředu, to jsou výsledky práce většiny poctivých zaměstnanců, živnostníků a slušných podnikatelů. Republika má potenciál a většina občanů dobrou vůli uplatnit se a žít lépe v tom dobrém smyslu. Příslovečnou koulí na noze je ovšem sobecké a krátkozraké jednání majetkové a mocenské elity a stranických špiček většiny stran. Nad zájmy občanů a republiky dál povětšinou staví svou nenasytnost a aroganci. Stranické špičky v Parlamentu jak ve Sněmovně, tak i v Senátu už tradičně před věcnou diskusí o potřebách republiky a před prací pro republiku a občany dávají přednost účelovému politikaření, sobeckému a nesnášenlivému hašteření a honbě za vlastním prospěchem. Co se prokázalo a potvrdilo i v tomto volebním období Poslanecké sněmovny nade vši pochybnost, je fakt, že papaláši, ať už z vládních stran, nebo z takzvané „demokratické“ opozice se pro své osobní kariéry a výhody a na úkor republiky a občanů úslužně hrbí před diktátem Evropské unie, Washingtonu a NATO. Selhávání Bruselu v době koronavirové pandemie a krach dvacetileté vojenské intervence a „dočasného pobytu“ NATO v Afghánistánu názorně ukazují, že nám hlasatelé takzvaných „euroatlantických hodnot“ dlouhá léta lhali a podváděli nás. A to by měli občané zvážit v nadcházejících volbách.

Vládní garnitura podle většiny opozice nezvládla řešení pandemie, s níž se naše země začala potýkat před rokem a půl. Co považujete za její hlavní chyby, kterých se jinde v Evropě politici v čele státu nedopouštěli?

Troufám si tvrdit, mám-li hodnotit celé to období, že při řešení pandemie neselhávala jen vláda. V plném rozsahu selhaly a vládu často k chybám dotlačily také trapné klíčové figury ODS, TOP 09, Pirátů, lidovců a další. Političtí kaskadéři typu Petra Fialy, Miroslava Kalouska a dalších nesou podstatnou spoluodpovědnost za chyby, které vyčítají vládě. Byli jsme přece svědky toho, že v prvních měsících pandemie kabinet dokázal velmi rychle reagovat a první vlnu koronavirové nákazy republika ustála. Pak ale začalo vydírání vlády ze strany ODS, TOP 09 a dalších, útoky a zpochybňování všech vládních preventivních opatření. Profláknuté figury typu pražského primátora a Miroslavy Němcové slavily na Karlově mostě vítězství nad koronavirem a napomohly tím marketinkem tomu, co následovalo. V nové vlně nákazy na podzim roku 2020 se republika dostala do pozice jedné z nejpostiženějších zemí, nakonec s děsivými ztrátami, s více než třiceti tisíci obětmi.

Co dalšího kromě vydírání vlády ze strany ODS, TOP 09 a dalších i zpochybňování vládních preventivních opatření stálo za tím, že se Česko stalo jednou z nejpostiženějších zemí na světě? V čem si vedly jiné státy lépe?

Kdybych měl pojmenovat chyby, pak to není jen obvyklá a pochopitelná míra vládní a úřední, ale i odborné bezradnosti a hledání prostředků k obraně před zcela novým druhem nákazy. Jsou zde i společné chyby vlády a kariéristů a politických hochštaplerů arogantních stran pravice, ke kterým počítám vedle ODS, TOP 09 a lidovců také Piráty a na politice závislé špičky STAN. K těm chybám patří politická vychytralost, se kterou se chtěli zalíbit občanům tlakem na předčasné rozvolňování protiepidemických opatření a zpochybňováním řady důležitých kroků. V Parlamentu mlátili prázdnou slámu a mnoha obstrukcemi paralyzovali Sněmovnu i v době, kdy bylo zapotřebí rychle a efektivně jednat. Necítím se povolán k hodnocení politiků jiných zemí, s výjimkou toho, že jsem velmi kritický k selháním Bruselu a ke kšeftaření s vakcínami a jejich dodávkami. Ukázalo se konec konců, že i na smrtící pandemii lze s tolerancí a podporou euroelit lichvářsky vydělávat a parazitovat. A česká vláda byla ve vleku toho všeho a v závislosti na byrokracii Bruselu.

Budou blížící se volby referendem o zvládnutí boje proti covidu, nebo příznivá situace posledních týdnů v počtu nákaz odsune toto téma do pozadí a rozhodovat bude jiné? Jaké by to mohlo být a co vám osobně by se zamlouvalo jako stěžejní téma letošních voleb?

Současná situace, to znamená nízké počty nově nakažených a nízké počty těch, co vyžadují nemocniční péči a mají těžký průběh nákazy, naznačuje, že téma covidu ustupuje. Nemizí, ale mohlo by nabýt na významu jen při podstatnějším zhoršení situace v příštích týdnech. Zatím to ale na to nevypadá. Předvídat, s čím přijdou ti, kdo se obvykle v době voleb za pomoci zákulisí a některých médií pokoušejí nečistými metodami odstřelit své volební soupeře, nemohu. Co by mělo být tématem věcných diskusí, to je podle mě ekonomický stav země, fakt, že desetina populace žije v chudobě a statisíce domácností bojují s exekucemi a nehorázným růstem cen bydlení a životních potřeb. Tématem k odpovědné diskusi je zadlužení republiky a statisíců domácností na jedné straně a extrémní zisky a daňové úniky a zvýhodňování bohatých, úniky kapitálu na straně druhé. Extrémní růst cen bydlení, neúměrné zdražování základních životních potřeb, to jsou témata pro věcnou předvolební debatu. Ale také diskuse o nenasytnosti zbrojařů a o předražené účasti v agresivním paktu NATO a v proamerických aktivitách a konfrontacích, které ohrožují světový mír, Evropu a bezpečnost republiky.

Selhal Andrej Babiš jako premiér, nebo má na to, aby stál v čele vlády i pro další čtyři roky?

Mám-li někdejšího příznivce ODS Andreje Babiše porovnávat s padlými premiéry prokorupčních a asociálních vlád vedených ODS, s Topolánkem a Nečasem, ale třeba i s nějakým Bohuslavem Sobotkou, pak z řady důvodů Andrej Babiš jako premiér nezpůsobil republice a občanům takové škody jako jeho předchůdci. Možná i proto, že jeho vláda vznikla a vládla jako vláda menšinová a byla do jisté míry zejména v domácí politice a v sociální oblasti závislá na limitované podpoře ze strany KSČM. Rád bych po volbách v čele země viděl někoho schopného a lidsky slušného, člověka se sociálním cítěním a bez korupčních a klientelistických vazeb. Člověka, který nebude figurkou, loutkou domácích ani zahraničních sponzorů a kmotrů, lokajem Bruselu a pucflekem NATO a amerických intervencí a agresí. Obávám se, že zatím se nikdo takový programově ani činy veřejnosti nepředstavil.

Vneslo by volební vítězství Pirátů a jejich případná hlavní úloha v řízení země do společnosti potřebný elán, svěžest a modernost, nebo jde o naivní očekávání? A co si s možným volebním úspěchem Pirátů spojujete vy?

Zaznamenal jsem, že předseda Pirátů se už měl vyjádřit v tom smyslu, že se chce stát předsedou vlády. Ta strana se v Poslanecké sněmovně zatím od dosavadní praxe nijak zvlášť neodlišovala. Beru ji proto po někdejších Věcech veřejných Víta Bárty nebo TOP 09 Miroslava Kalouska, ale i hnutí ANO Andreje Babiše jen jako další účelové uskupení v řadě s velkou aspirací na mocenské posty pro konkrétní figury.

Před pár týdny Piráti v koalici se STAN dominovali předvolebním průzkumům, podle těch posledních spadli až na třetí místo. Co pokazili, kde se stala chyba?

Volební průzkumy, ať už je zadává a provádí kdokoli, se často kontextem i procenty preferencí liší od volebních výsledků. Procenta aktuálních průzkumů jsou závislá na mnoha faktorech, také na zadavateli a ingerenci a přízni médií. Proč účelové spojenectví Pirstan oslabilo v médiích a v průzkumech, je na politologické debaty. Možná proto, že navzdory podpoře médií nic zásadně nového nenabízí kromě toho, že chce získat poslanecké mandáty a posty ve vládě.

Jste poslancem levicové KSČM a o Pirátech se říká, i když oni se tomuto označení brání, že jsou levicoví až ultralevicoví. Vy jste je v jedné z předchozích odpovědí zařadil mezi pravici. Na levici tedy podle vás nepatří?

Mediální hra na levicovost a sociální profilaci stran pravice a středu je někdy až úsměvná. Ne, pravicové a do středu se profilující strany typu ODS, lidovců a Pirátů za levicové považovat nemohu.

Jak vůbec vidíte budoucnost levice a potažmo KSČM v Česku? A platí vůbec ještě dělení politických subjektů na levicové a pravicové, což třeba dlouhodobě zpochybňuje politolog Zdeněk Zbořil?

Rozdíl v hodnotách a zájmech levice a pravice nepochybně existuje a bude existovat. Bez ohledu na to, zda mnozí komentátoři a politologové elit tento rozdíl přiznávají, nebo popírají a zpochybňují. Klíčové je, co se týče stran, to, jestli strany, které se k levici hlásí, tyto hodnoty skutečně programově zastávají. Zda je pouze nevyhlašují, ale v praktické činnosti skutečně uplatňují a radikálně prosazují. Exemplárně to demonstruje příklad ČSSD, která z vůle stranických špiček, často navzdory poctivým členům dole, se od 90. let až dosud vždy spojovala s pravicí. V důsledku tohoto spojenectví se špičky ČSSD zpravidla po volbách někdy chytře, někdy zcela nedůstojně vymlouvaly, že nemohou plnit to, co voličům ve volbách slibovaly. Čitelná, programově vyhraněná a aktivní levicová politika budoucnost nepochybně má.

Opozice především z řad ODS, TOP 09 a STAN tvrdí, že začátek ohrožení demokracie nastal zásahem na Úřadu vlády a pádem kabinetu Petra Nečase. Mají pravdu? A jak v tom kontextu vnímat Roberta Šlachtu a jeho hnutí Přísaha, kterému některé průzkumy přisuzují překročení pěti procent potřebných pro vstup do Sněmovny?

Demokracie je v České republice silně omezena a ohrožována už od nástupu ODS k moci. Vždy, když by měli o něčem skutečně zásadním rozhodovat sami občané, nastupuje namísto věcné demokratické diskuse účelová manipulace, výroba afér, zákulisní pletichaření, hra médií. Korupční a klientelistický systém vládnutí a tunelování veřejných rozpočtů a práv i peněženek občanů zakládal Václav Klaus v čele ODS spolu s kalvodovci a lidovci. Šlo tehdy, jak to prasklo, o ohýbání a popírání demokratické volební soutěže za pomoci využití špinavých peněz, černých sponzorů a politicky vlivných médií. Sociální demokraté proklamovali tehdy, že ten prokorupční systém „vlády zlodějů“ a omezené a formální demokracie změní. Skončili ale v bahně uzavřením takzvané opoziční smlouvy s ODS o rozdělení moci, postů a vlivu. Petr Nečas vydávaný neseriózními novináři za „pana Čistého“ rozhodně nebyl ani skutečným odpůrcem, ani nešťastnou obětí těchto nedemokratických a klientelistických praktik. Byl, jak to aféra Nagyová a další potvrdily, pokrytcem a aktivní figurkou na té šachovnici. Jako premiér o rozsahu toho všeho, u čeho stáli kmotři a sponzoři ODS, dobře věděl jak z vlastní stranické zkušenosti ve špičkách ODS, tak nakonec i ze svodek BIS, o které měli kmotři ODS takový zájem.

Snahu Roberta Šlachty vstoupit do Sněmovny bych nedával do kontextu se zkompromitovaným Petrem Nečasem. Jde tu zatím jen o další pokus nějak získat přízeň voličů pro cestu do politiky.

Jak by musela vypadat nová vláda, aby se jí dalo věřit, že v roce 2025 po čtyřech letech jejího fungování bude Čechům ekonomicky lépe? Co by pro to mohla udělat?

Chcete po mně příliš. Obecně lze ale usuzovat, že často bez nějakých přímých zásluh vlád, které se leckdy i zříkají přímé odpovědnosti a vlivu na trh a ekonomiku, jde technologický pokrok a lidské poznání kupředu. Z tohoto hlediska, pokud konkrétní vlády a jejich protektoři a kmotři a elity nerozkradou a nepromrhají zcela to, co pracovití a podnikaví občané prací vytvořili, mělo by být z roku na rok materiálně lépe. Republika se ale v příštích letech bude muset vyrovnat s ohromným dluhem schodkového rozpočtového hospodaření z posledních dvou let, tedy z doby koronavirové pandemie. Nepochybuji, že je možné se s ním vypořádat. Odpovědné vlády mohou využít ke snižování a umoření státního zadlužení pověstné tvořivosti a pracovitosti českých občanů a výnosů postupující modernizace výroby, růstu produktivity práce. Ty méně ekonomicky gramotné a méně odpovědné či vlády přímo klientelistické, typu někdejších vlád ODS a jejích klonů, mohou jít opět po krku důchodcům, zaměstnancům, odborům, lidem s nejnižšími pracovními příjmy. Neodpovědné vlády mohou promrhat prostředky třeba i na vojenské expedice nebo tunely typu předražených dálnic, pražských jízdenek Opencard. Pak se splácení dluhů státu může v příštích letech zkomplikovat a kvalita života mnoha občanů může být ohrožena.

Konec srpna byl ve znamení dramatických událostí v Afghánistánu. Vy jste se už krátce zmínil o zneužívání České republiky a českých vojáků, při pohledu na výsledek nedává tamní dvacetileté angažmá NATO včetně českých misí smysl. Co tedy ukázalo?

Američané, velení NATO a, bohužel, i naše vlády a naše generalita a bezpečnostní služby nám po dvě desetiletí o afghánské intervenci, o skutečném průběhu okupace a války proti afghánskému odboji lhaly. To, co Američané a NATO za ta dvě desetiletí s pomocí nejmodernější vojenské techniky a logistiky a s pomocí soukromých bezpečnostních agentur a loutkových kábulských vlád nedokázali, zvládl afghánský odboj za pár týdnů. Ovládl zemi fakticky bez větších bojů, často i zcela bez výstřelu. Opět ovšem neslyšíme od Američanů žádnou omluvu Afgháncům ani omluvu zneužitým spojencům z řad zemí NATO. Utopili tam, jak přiznávají, přímo na válku a vojenské a okupační aktivity bilion dolarů. Agentura Reuters ty náklady vyčíslila dokonce na dva biliony dolarů. České vlády do té války přilily miliardy korun českých daňových poplatníků, a především bezvýhradnou lokajskou servilitu a slepou, otrockou podporu. Záminkou pro intervenci a 20 let okupace a války proti odbojným Afgháncům přitom byla původně teroristická akce nikoli Afghánců, ale skupiny Saúdů. Vůdce té skupiny Usámu Spojené státy ale nakonec před léty dostihly a zabily nikoli v Afghánistánu, ale ve spojeneckém Pákistánu.

Dvacetiletou válkou ničený a zbídačovaný Afghánistán, množství ztracených lidských životů, miliony uprchlíků a znásobení ploch tamějších makových polí pro produkci drog padá na hlavy nejen amerických vlád, generality a zbrojních koncernů. Ze strany USA a vojsk NATO docházelo i k válečným zločinům, k pobíjení zajatců a civilistů, ničení civilní infrastruktury. Spoluodpovědnost za to vše nesou všichni slepě poslušní. Mezi nimi i české vlády a konkrétní politici a politické strany, které nehájily a zrazovaly zájmy České republiky a občanů, ignorovaly situaci Afghánců a podporovaly amerického protektora. Ta válka bohatě naplňovala především zájmy zbrojních koncernů, aparátu NATO a generálů a šéfů soukromých bezpečnostních agentur, kteří na ní vydělávali a udělovali si funkce, benefity a metály. Česká republika, a to je pozoruhodné, má z té podivné intervenční války, kterou Parlament České republiky nikdy oficiálně nevyhlásil, tisíce válečných veteránů, 14 padlých a větší počet postižených přeživších vojáků. Ten účet nastavuje bídě české oficiální politiky a některých servilních médií hodně přiléhavé zrcadlo.

