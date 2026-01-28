„Motoristé mě nasr*li. Směřujeme do kýblu sr*ček.“ Hauser, co šňupal z Bible, hovoří

„Celý ten spolek je prostě nablblý. A přijde mi, že ještě víc, než byli lidé, co byli u vlády před nimi. Jestli takhle budeme pokračovat, tak do úplné debility a ještě dál,“ říká zpěvák a frontman legendární elektronické kapely Vanessa Samir Hauser, který na sólové dráze vystupuje po pseudonymem Bruno Ferrari. Hodně známé je jeho šňupání kokainu z Bible v přímém televizním přenosu a mnohem méně vymítání ďábla v redakci Blesku. Dnes, zdá se, vymítá ďábla ze strany Motoristé sobě.

„Olda má nadání práskat svoje kámoše, Olda má nadání promlouvat lidem do duše. Olda má nadání psát anonymní udání, Olda má nadání, bejt zmrd je jeho poslání.“ Tak zní část textu z vašeho asi prvního protestsongu Nadání věnovaného někdejšímu spolupracovníkovi StB, členu skupiny Jednotka akademického rapu (J.A.R.) a současnému ministrovi kultury Otovi Klempířovi. Proč zrovna on?

Je to člověk, který má skutečně nadání. Je to dobrý textař. Nicméně tohle nadání devalvoval tím, co dělal. Takže je mu to nadání dost na ho*no.

Nicméně šéfuje ministerstvu kultury. Co vy na to?

No, já si myslím, že tady se může stát ministrem už každý. Tady by se asi mohl stát i kůň ministrem jako kdysi v Římě senátorem.

Vy máte se stranou Motoristé sobě – nazval jste je sektou a vyzval, ať si jdou leštit volanty – nějaké nevyřízené účty?

Turek hrál kdysi u mě v klipu za gram koksu. (Jde o klip I spend the last money for your coke, tedy Utratil jsem poslední peníze za tvůj koks. Pozn. red.) Ten gram v té šatně ležel a zadarmo nebyl, i když to tak možná vypadalo.

Nicméně mě nas*ali hlavně tím Klempířem. Za každou cenu si natáhnout někoho, kdo jim má zvýšit popularitu?

Ale ono je to dost jednoduché. Nejde o to, kdo čemu věří, nebo nevěří. Jde o to, co všichni cítíme, že je to tady buď opravdu blbý, anebo jen trochu blbý. Na chytrý se tady nikdy nedostaneme. Nicméně teď překračujeme hranici z trochu blbého do úplného debilna. To se děje.

Turkovi fanoušci pak soustavným nahlašováním na facebooku dosáhli toho, že vám byl zablokován profil…

Je to tak. A lidem, které jsem tam měl jako přátele, chodila varování od Mety (Americký nadnárodní technologický konglomerát se sídlem v Menlo Parku v Kalifornii, který vlastní a provozuje Facebook, Instagram, Threads a WhatsApp. Pozn. red.), že jsem podezřelý. Ani jsem nevěděl, že to dělají.

Pak jsem postnul, přišlo mi to jako p*del, obal německého pornodévédéčka Rajchla. Rozmazal jsem pečlivě ty ku*dy a ču*áky. Jenže jak neumím německy, tak jsem nevěděl, že tam je napsáno Školačky a jejich první píchání. A za to jsem dostal doživotní ban (Zablokování přístupu uživatele na web, fórum, sociální síť. Pozn. red.) Nicméně už mě měli před tím zařazeného jako problémového uživatele.

A Motoristé sobě?

Celý ten spolek je prostě nablblý. A přijde mi, že ještě víc, než byli lidé, co byli u vlády před nimi. Jestli takhle budeme pokračovat, tak do úplné debility a ještě dál.

Jsme tedy podle vás o krůček blíže peklu, než za vlády Petra Fialy?

Spíše kýblu plnému sr*ček. Osobně ale netrpím nějakou nenávistí. Lidé nejsou černobílí a určitě je v každém něco dobrého a může se vzpamatovat.

Navíc je mi to v podstatě jedno. Stejně se odsud odstěhuju někam k moři a budu se tam válet na lehátku s flaškou v ruce. Chci umřít hezky. Umřít se totiž musí umět. Tím, co se tady děje, se budu jen bavit.

To není moc vlastenecký postoj…

Ne. Já vlastně fandím tomu, ať je těch debilů více, a ať to tu jde do řiti.

I podtitul vaší nové knihy Vyvrhel na tripu zní: „Všude hnusně, doma k zblití.“ Takže vám to tu k srdci moc nepřirostlo?

Já jsem cestovatel, kterému se nikde nelíbí. Vždy se těším, pak někam přijedu a je to tam na ho*no. Nevím, jestli mám takovou smůlu. Líbilo se mi jen v Kalifornii, což je dnes už no-go zóna a v Thajsku.

Takže se člověk vždy z cest těší domů, přijede a tady zjistí, co to vlastně znamená.

