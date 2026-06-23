„Místo stávky ČT dali cenu vajec a bouřky,“ naříká novinář

23.06.2026 14:59 | Monitoring
autor: Jakub Makarovič

Pracovníci České televize a Českého rozhlasu vstoupili v pondělí do jednodenní výstražné stávky na protest proti vládnímu návrhu, který počítá se zrušením koncesionářských poplatků a přechodem na financování veřejnoprávních médií přímo ze státního rozpočtu. Protest se promítl do vysílání televizních i rozhlasových stanic, na webové stránky médií a doprovázely jej demonstrace v Praze i dalších městech. Kritika se ale v pondělí snesla paradoxně i na komerční televize Nova a Prima. „Včera to na Nově a Primě každopádně vyhrála vejce a bouřky,“ podivil se novinář Vojtěch Berger, že stávka veřejnoprávních médií nebyla tématem číslo jedna.

„Místo stávky ČT dali cenu vajec a bouřky,“ naříká novinář
Foto: Repro ČT
Popisek: Stávkové vysílání České televize

Pracovníci České televize a Českého rozhlasu v pondělí vstoupili do jednodenní výstražné stávky, kterou chtěli upozornit na důsledky vládního návrhu na změnu financování médií veřejné služby. Kabinet premiéra Andreje Babiše schválil návrh zákona, který ruší dosavadní systém televizních a rozhlasových poplatků a nahrazuje jej financováním ze státního rozpočtu. Podle vedení obou institucí i zástupců zaměstnanců by nový model znamenal nejen citelné snížení příjmů, ale také zvýšené riziko politického vlivu na fungování médií. Stávka se proto stala dosud nejvýraznějším projevem odporu proti připravované reformě.

Protest se projevil přímo ve vysílání České televize i Českého rozhlasu. Na televizních obrazovkách se objevovaly informační lišty a některé pořady začínaly s minutovým zpožděním. Podobně byly upraveny i zpravodajské relace, publicistické pořady nebo sportovní studia. Český rozhlas zařazoval minuty ticha před hlavními zpravodajskými bloky a na některých stanicích vysílal upravený program. Obě instituce zároveň zdůraznily, že i během protestu zajistí plnění zákonných povinností a zachovají informační servis pro veřejnost.

Zaměstnanci veřejnoprávních médií upozorňují především na ekonomické dopady připravované změny. Podle současných propočtů by Česká televize přišla přibližně o jednu miliardu korun ročně a Český rozhlas o dalších 400 milionů korun. Vedení obou institucí varuje, že takový výpadek příjmů by znamenal rušení některých pořadů, omezení regionálního i zahraničního zpravodajství a propouštění stovek zaměstnanců. Celkem by podle odhadů mohlo přijít o práci až 700 lidí.

Protesty v Praze i regionech

Stávku doprovodily protestní akce organizované iniciativou Veřejnoprávně. Před budovami Českého rozhlasu na pražských Vinohradech a České televize na Kavčích horách se shromáždily stovky lidí. Účastníci vytvořili lidský řetěz kolem budovy rozhlasu a na transparentech nesli hesla jako „Ne státním médiím“, „Nezávislost není výdaj“ nebo „Pro vás, ne pro politiky“. Do protestů se zapojili také herci, hudebníci, novináři i zástupci odborových organizací.

Ostrou kritiku vládního návrhu vyslovil šéfredaktor zpravodajství České televize Michal Kubal. Podle něj nejde pouze o otázku peněz, ale především o budoucí nezávislost médií veřejné služby. „Říkají nám, že tenhle návrh, že to takto všechno funguje ve Skandinávii. Ale tohle není cesta na sever, to je cesta na východ. Je to maďarská cesta a je to slovenská cesta,“ uvedl v rámci stávky pro Českou televizi. Dodal, že veřejnoprávní média čelí největšímu ohrožení ve své novodobé historii.

Podobné protesty se uskutečnily také v Brně a Ostravě. V Brně zaměstnance podpořili herci místních divadel, kteří četli úryvky z děl George Orwella, Karla Čapka či Františky Plamínkové. V Ostravě se demonstranti shromáždili u budovy Českého rozhlasu a později se přesunuli ke studiu České televize. Účastníci upozorňovali na význam nezávislých médií pro fungování demokratické společnosti a vyjadřovali obavy z rostoucího politického tlaku.

Představitelé vlády kritiku odmítají. Premiér Andrej Babiš v minulých dnech uvedl, že kabinet nehodlá zasahovat do obsahu vysílání ani omezovat redakční svobodu. Podle něj je cílem reformy především nastavit efektivnější a předvídatelnější systém financování. Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) zdůraznil, že návrh zákona zachovává všechny dosavadní pojistky nezávislosti. „Já to hlavně vnímám jako nesouhlas s výší částky, která byla předložena v zákoně,“ uvedl.

Generální ředitel České televize Hynek Chudárek nicméně upozornil, že dopady plánovaných škrtů by byly velmi konkrétní. Potvrdil, že o možných důsledcích jednal s ministrem kultury a chystá schůzku také s premiérem. Podobně generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral uvedl, že zaměstnanci protestují především proto, aby veřejnost upozornili na možné omezení služeb, které dnes považuje za samozřejmost.

Novinář Vojtěch Berger z neziskovky Hlidacipes.org si v pondělí rýpl do konkurenčních televizních stanic Novy a Primy, které o stávce podle něj dostatečně neinformovaly. „Nikdo nečeká od komerčních TV aktivní obhajobu ČT a ČRo. Ale nedat do hlavních zpráv ani slovo o výstražné stávce ve veřejnoprávních médiích je profesní fail. Včera to na Nově a Primě každopádně vyhrála vejce a bouřky,“ uvedl Berger na síti X s představou, že stávka ČT a ČRo bude hlavním tématem na všech mediálních kanálech v Česku.

 

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Babiš , ČRo , ČT , poplatky , stávka , Klempíř

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Uživateli nejlépe hodnocený komentář

z, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseJarle Halsnes , 23.06.2026 15:39:32
A nebude to tím, že -nejen- pro cílovou skupinu Novy, Primy jsou události spjaté s ČT naprosto bezvýznamné?

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