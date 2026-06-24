Berkovcová (ANO): V4 je zpět. Česko, Polsko, Slovensko a Maďarsko

24.06.2026 12:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Visegradské čtyřce.

Berkovcová (ANO): V4 je zpět. Česko, Polsko, Slovensko a Maďarsko
Foto: anobudelip.cz
Popisek: Jana Berkovcová

V4 je zpět. Česko, Polsko, Slovensko a Maďarsko. Ve střední Evropě jsme vždy dokázali nejvíc ve chvíli, kdy jsme táhli za jeden provaz. Proto mám radost, že se země V4 znovu scházejí u jednoho stolu a hledají společné odpovědi na výzvy, které dnes řešíme všichni.

Ať už jde o bezpečnost, energetiku, dopravu nebo ochranu našich ekonomických zájmů, platí jednoduchá věc: společně jsme silnější. Když spolu mluvíme a spolupracujeme, je náš hlas v Evropě slyšet mnohem víc.

Někdy se zapomíná, že sousedé nejsou konkurenti. Jsou to partneři, se kterými sdílíme historii, zkušenosti i budoucnost. A právě na tom stojí síla V4

Mgr. Jana Berkovcová

  • ANO 2011
  • poslankyně
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ANO , Berkovcová

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Fakt může EU zvýšit daň z nemovitosti?

To už ani určení výše daní není v kompetenci jednotlivých států? A kdo s tím zvýšením přišel? Často se říká EU, ale musí za tím být přeci nějací konkrétní lidi. Zajímá mě kdo, z jakých zemí? Je to i někdo z ČR?

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Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Visegradské čtyřce.