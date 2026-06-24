Berkovcová (ANO): V4 je zpět. Česko, Polsko, Slovensko a Maďarsko

V4 je zpět. Česko, Polsko, Slovensko a Maďarsko. Ve střední Evropě jsme vždy dokázali nejvíc ve chvíli, kdy jsme táhli za jeden provaz. Proto mám radost, že se země V4 znovu scházejí u jednoho stolu a hledají společné odpovědi na výzvy, které dnes řešíme všichni.
Ať už jde o bezpečnost, energetiku, dopravu nebo ochranu našich ekonomických zájmů, platí jednoduchá věc: společně jsme silnější. Když spolu mluvíme a spolupracujeme, je náš hlas v Evropě slyšet mnohem víc.
Někdy se zapomíná, že sousedé nejsou konkurenti. Jsou to partneři, se kterými sdílíme historii, zkušenosti i budoucnost. A právě na tom stojí síla V4
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