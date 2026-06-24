Niedermayer (TOP 09): Motorista Macinka situaci vyhrotil

24.06.2026 13:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke sporu Hradu se Strakovkou.

Niedermayer (TOP 09): Motorista Macinka situaci vyhrotil
Foto: Youtube
Popisek: Luděk Niedermayer

Jediným důvodem, proč prezident nejede na důležité jednání NATO, je, že Motorista Macinka situaci vyhrotil natolik, že ho premiér nemohl nechat prohrát. Bohužel si pan Babiš není s to představit, že by buď vládl bez Motoristů a SPD, nebo jim mnohem míň vycházel vstříc.

Naší zemi to uškodí.

Summit není o "národních plánech výdajů", ale hlavně o budoucnosti Aliance a snižování role USA v Evropě. Právě zde mohly znalosti a zkušenosti pana prezidenta, bývalého druhého nejvyššího představitele NATO, pomoci nasměrovat jednání směrem, který by byl lepší pro Českou republiku i Evropu. Rezignace na tuto možnost je dětinské, hloupé a neodpovědné gesto.

RNDr. Luděk Niedermayer

  • TOP 09
  • europoslanec
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Článek obsahuje štítky

Niedermayer , TOP 09

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