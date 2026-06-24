Niedermayer (TOP 09): Motorista Macinka situaci vyhrotil

Jediným důvodem, proč prezident nejede na důležité jednání NATO, je, že Motorista Macinka situaci vyhrotil natolik, že ho premiér nemohl nechat prohrát. Bohužel si pan Babiš není s to představit, že by buď vládl bez Motoristů a SPD, nebo jim mnohem míň vycházel vstříc.
Naší zemi to uškodí.
Summit není o "národních plánech výdajů", ale hlavně o budoucnosti Aliance a snižování role USA v Evropě. Právě zde mohly znalosti a zkušenosti pana prezidenta, bývalého druhého nejvyššího představitele NATO, pomoci nasměrovat jednání směrem, který by byl lepší pro Českou republiku i Evropu. Rezignace na tuto možnost je dětinské, hloupé a neodpovědné gesto.
RNDr. Luděk Niedermayer
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