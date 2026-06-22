Trumpova rodina se nachází v kapsách Arabů. Josef Mašín z Kalifornie

Co si myslíte o vývoji války v Íránu?
Prozatím Írán vyhrává. Izrael je ve stejné situaci jako bylo Československo v roce 1938 až 1939. Je zrazen všemi. Trump nedodržel svoje sliby, které dal Izraeli a Izrael má právo se bránit. Izrael má štěstí, že má ve vládě někoho jako je Benjamin Netanjahu, který chyběl Československu v roce 1938. Trumpova rodina se nachází v kapsách Arabů.
Za vyjednavače má muslimské země, tedy Pákistán, Katar, Saúdskou Arábii, Spojené arabské emiráty. Čtyřhvězdičkový generál Ken Keen mluvil o tom, že situace už je pro Izrael neudržitelná. Sám se byl podívat na sever Izraele, odkud civilisti museli být evakuováni, protože je pod palbou Hizballáhu podporovaným Íránem. Na Izrael bylo jenom v posledních sedmadvaceti letech vypáleno 55 tisíc raket a bylo uskutečněno 60 tisíc vražedných útoků ze strany Hizballáhu, Fatahu a Hamásu. Jeden třeba 7. října 2023.
Kdyby Česká televize dnes přestala existovat, byla by to škoda?
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Kdyby Česká televize dnes přestala existovat, byla by to škoda?
Katar byl sedmadvacet let domovem pro vedení Hamásu. Kdo by si to nechal líbit? Přesto Izrael dokázal úspěšně fungovat a funguje dodnes. Vyzbrojování Hizballáhu a Hamásu bylo financováno Evropskou unií a nepřímo Amerikou za Baracka Obamy a Joe Bidena. Během dvou a půl měsíce příměří vystřílel Írán tisíce raket a poslal drony na severní Izrael. Před několika dny Írán dokonce skoro potopil americkou loď, což Donald Trump považuje za přijatelné a neporušení příměří. Írán zavřel Hormuzský průliv a požaduje, aby se Izrael stáhl z Libanonu a nesmí se bránit. A Írán musí dostat 12 miliard dolarů než vůbec otevřou Hormuzský průliv. Přistoupili na podmínky, které vyjednal Jared Kuschner a Steve Witkoff.
Vy tedy považujete Witkoffa s Kuschnerem za neschopné vyjednavače?
Naprosto neschopné vyjednavače, kteří sledují jen své vlastní zájmy. Oba jsou v kapsách Arabů. Kuschner dostal 2,5 miliardy od Saúdského státního investičního fondu a bylo mu nabídnuto Katarem 25 miliard dolarů na jeho plánovanou investici po boku filmového producenta Davida Ellisona při nákupu části Warner Bros. Discovery.
Kuschnerův otec Charles, jehož rodina pochází z Běloruska a Litvy, byl celoživotním mecenášem demokratické strany. Pochází z židovské rodiny. Pětaosmdesát procent Židů v Americe podporuje demokratickou stranu proti zájmům Izraele. Dva roky seděl ve vězení za federální zločiny a v roce 2020 byl amnestován Trumpem. Dnes je velvyslancem ve Francii. Jeho přítomnost při oslavách dvaaosmdesátého výročí vylodění v Normandii byla urážkou 9 389 vojáků, kteří jsou tam pochováni. Otec manžela nejmladší Trumpovy dcery, provozovatel heren v Nigérii libanonského původu, byl jmenován poradcem pro Střední východ a Afriku.
Takže měníte svůj názor na Trumpa?
Ne. Jeho první prezidentství bylo velice úspěšné přes odpor protivníků. Druhé prezidentství začal dobře společně s Elonem Muskem. Trump si zaslouží kredit za ty první týdny ve funkci, kdy mu republikáni podkopávali nohy, jenže pak naopak Trump podkopal nohy Muskovi. Dělá věci, které jsou prospěšné pro Ameriku, například „Save America“, kde se jedná o udílení občanství.
Prospělo prezidentství Donalda Trumpa světu?
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Prospělo prezidentství Donalda Trumpa světu?
Podívejme se na Mehmeta Öz, Melanii Trumpovou a jejího syna Barrona Trumpa. S Izraelem teď Trump zachází tvrději, než by býval měl zacházet s Ukrajinou. Ačkoli v obou konfliktech jsou nesrovnatelné problémy. Evropská unie by nikdy nepřipustila, aby byl mír vyjednán mezi Amerikou a Ruskem bez Ukrajiny, která není a nikdy nebyla demokracií. Kdežto v případě demokratického Izraele je jednání mezi Íránem a západním světem bez Izraele. Volodymyru Zelenskému je dáno slovo, kdežto Netanjahuovi ne, ačkoli Izrael je jedinou demokracií na Středním východě.
A co vás štve?
Válku na Ukrajině měl a mohl skončit krátce po svém zvolení. Írán by se choval jinak. Choval-li by se Trump tak, jak během kampaně sliboval, že se bude chovat, když bude zvolen. Jeho soupeři neberou jeho řeči vážně. Jeho jednání na Ukrajině povzbudilo Írán k jeho dnešnímu chování. Trump, aby podpořil své úsilí o Nobelovu cenu za mír, přinutil Izrael ukončit dvanáctidenní válku, kdy sto dvaceti izraelským letadlům nacházejícím se ve vzduchu a připraveným k pokračování útoku na Írán bylo přikázáno se vrátit. Dnešní situace je výsledkem nedůsledných rozhodnutí.
Izrael dnes celý svět „hází pod autobus“. Chtějí ho nechat padnout, poněvadž jejich slovy je to zemička, která má jen devět milionů obyvatel, za které nestojí obětovat prosperitu světa. Na Hormuzském průlivu, Středním východě a na zásobování ropy od Arabů závisí ekonomika celého světa a celý svět si nemůže dovolit ekonomickou recesi.
Podobně jako v Zátoce sviní (Bay of Pigs), kdy John Fitzgeralde Kennedy stál před rozhodnutím, zda podporovat 2000 Kubánců tehdy bojujících proti Fidelu Castrovi. Jeho bratr Robert mu řekl: „Vyser se na ně, jsou to jenom Kubánci.“ Izrael je země, která může být vděčná, že má za svého vůdce Netanjahua, kterého postrádala Československá republika v roce 1938.
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Ukrajina (válka na Ukrajině)
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