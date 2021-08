„Potáhnou je do bordelu. Uvidí gaye. A pak...” Aghánci u nás: Zle to dopadne, zní z SPD. Hodně zle

Přijede afghánský tlumočník do Prahy, projde se po Václaváku. „Za ruku jej chytne černý naháněč do místních bordelů, z baru vyběhne zvracející anglický turista, to vše za doprovodu Gay Pride, kterou pořádá primátor Prahy. Co si asi o nás pomyslí? No, že Tálibán nelhal,“ zamyslel se Jan Čížek, dvojka na pražské kandidátce SPD, místopředseda pražské organizace hnutí a vydavatel.

Jako kandidát SPD proponujete petici za zachování české koruny. Proč? Zástupci průmyslu, například Radek Špicar, tvrdí, že přijetí eura by Česku pomohlo.

Česká koruna je zárukou české svébytnosti. Vstup do eurozóny nás předurčuje k placení dluhů jiných. To už zažilo Slovensko, když muselo platit dluhy Řecka. Ostatně je dobré se zeptat prostých Slováků, jak jsou s eurem nespokojení. Jejich životní úroveň se zhoršila. My se musíme naopak zaměřit na budování národní ekonomiky a posilování vlastní měny. Jinak se naši lidé nebudou mít lépe, profitovat budou jiní.

Aktuálně se řeší situace v Afghánistánu, konkrétně osud našich spolupracovníků (tlumočníků). Jejich přivezení přivítal třeba i prezident Zeman. Proč jste proti tomu vystoupili?

Protože si dovážení ortodoxních muslimů do naší země nepřeji a nejsem zdaleka sám! Je to velké bezpečnostní riziko. Ti lidé nezažili v životě nic jiného než války. Pocházejí z ortodoxního islámského prostředí. Teď přiletí do úplně jiného světa. Jsem zvědav, co si tento muslim pomyslí, až se poprvé projde večer po Václaváku. Za ruku jej chytne černý naháněč do místních bordelů, z baru vyběhne zvracející anglický turista, to vše za doprovodu Gay Pride, kterou pořádá primátor Prahy. Co si asi o nás pomyslí? No, že Tálibán nelhal, když mluvil o zkaženosti západního světa.

Nemůže se pak nikdo divit, že se tito muslimové radikalizují. Jejich mentalita je úplně jiná. Všichni ti, kdo nám je sem nyní násilně vnucují, jsou strašlivě nezodpovědní lidé. Asi nemají děti a rodiny, o které by měli starost. Já jsem jiný.

Vystupujete proti Pirátům a jejich vládnutí v Praze. Je pravda, že řada občanů kritizuje dopravní situaci v Praze: uzavírky, „zelenání“ dopravy, potlačování aut. Co byste Pražanům v tomto směru mohl nabídnout jako poslanec, který má řešit celostátní politiku?

Moje priorita je postarat se o to, aby se Pražané měli zase dobře. Tedy nejdříve napravit všechny škody, které tu napáchali Piráti. Jde o spousty věcí. Například díky pirátským politickým provokacím jsme přišli bez náhrady o miliony turistů z Číny a Ruska. Praha přišla zhruba o deset miliard korun ročně na příjmech. Musíme je opět přesvědčit, aby k nám začali jezdit. Praha musí změnit bytovou politiku, aby byty dostávali opět slušní a pracující obyvatelé.

Dnes se v Praze přidělují byty pouze nepřizpůsobivým Romům a feťákům. Ti některé části Prahy mění v ghetto. Je také třeba zastavit pirátské blokování dostavby potřebné infrastruktury. Musíme dostavit okruh, dráhu na letiště, metro D. To jsou stavby, ze kterých bude profitovat celá země, nejen Praha. Poslanec má možnost přednostně vystupovat na zastupitelstvu hl. města Prahy. Toho bych chtěl využívat a předkládat konkrétní návrhy k hlasování. Předkládat petice občanů, kterým se nyní vysmívají. Video, jak se Piráti vysmáli petici občanů Prahy 10 proti dani z nemovitosti, je dnes už legendární.

Psali jsme: „Žrali bychom trávu, nechat jídlo na EU.“ Jarmark SPD bez cenzury Ať si to řeší doma! Nic jim nedlužíme! Nebrat! Foldyna s Luzarem šokovali. NATO prý mučilo. A Vrbětice? Očkovat se? Nevím proč, řekl Okamura na jarmarku SPD. Lidé si odnesli plné tašky jídla Generál Blaško hořce vzpomíná. Afghánistán? Nestrkejte do toho nos, řekli mi. Výsledek? Kluci v rakvích, zničené životy. Stálo to za to?

Když jsme u toho „poslancování“. Jaký návrh zákona byste si vzal za svůj a nenechal byste se odbýt, dokud byste ho neprosadil?

Moje priorita jsou nízké daně a svobody občanů. Tedy všechny zákony na snižování daní podpořím. Je to základ programu SPD. Daně nezvyšovat, aby lidem zůstalo více peněz v peněženkách. Dalším absolutoriem jsou osobní svobody jednotlivce, které musejí být nedotknutelné. Tedy všechny ty státní covid buzerace okamžitě zrušit. Bohužel, z covidu se stal strašák, který vyhovuje různým vyžírkům, kteří to mají jako kšeft. Snaha diskriminovat naše neočkované děti je zločin, který nedopustíme.

Ve Sněmovně nedávno neprošel návrh SPD, který se týkal sociálních dávek. Piráti ho označili za „anticikánský“. Kde je pro vás rozumná politika řešení romské problematiky, která nebude označována jako „anticikánská“?

Za „anticikánský“ jej označují strany, které samy dlouhodobě profitují na romských hlasech ve volbách. Jedná se především o Piráty a ČSSD. Je to ale přesně naopak. Ten zákon donutí nepřizpůsobivé se chovat slušně, a neobtěžovat tak slušné Romy, kteří jsou nespokojení úplně stejně jako většinové obyvatelstvo. Slušní lidé se brání těm neslušným. Pro slušné a pracovité je SPD partnerem. Oni to vědí. Proto nás podporují.

Propagoval jste majitele pizzerie na Kačerově, který svou provozovnu oblepil slovy: „Neočkuj se! Dodržuj dostatečný odstup od osob, na kterých se testují experimentální vakcíny. Když předložíš covid pas, máš 100% přirážku zdarma.“ Co jste tím sledoval? Není to nabádání k neočkování se?

Ne, je to projev svobody názoru, který ten majitel statečně projevil. To se mi moc líbí, a proto podobné činy rád podpořím. Je to samozřejmě recese, on nikomu žádné přirážky neúčtuje. Navíc se ukazuje, že to je názor většiny. I mnoho těch, kteří se nechali očkovat, nesouhlasí s diskriminací neočkovaných na covid.

Jako fotbalový fanoušek jste odmítl navštívit stadion svého oblíbeného klubu, dokud bude u většiny diváků vyžadováno očkování. Jakou alternativu byste zvolil pro hromadné akce v současné době? Jak byste na nastalé situace nastavil covidová opatření?

Ano, projevuji solidaritu s těmi, kteří tam nemohou jít. Je to celé na hlavu. Očkování nemá na přenos nemoci žádný vliv. Podle výrobců vakcín chrání pouze před těžkým průběhem nemoci. Očkováním chráním pouze sebe. Proč by tedy vakcinovaný měl mít přístup a nevakcinovaný, zdravý člověk ne? Celé mně to přijde jako nátlak různých byznysmenů, aby prodali své vakcíny. Je to jako ve zlém sci-fi filmu. Budeme se tvrdě bránit.

Na závěr: jste, slovy pirátského poslance Profanta, „bílý konzervativní páprda inklinující k fašismu“?

Jsem bílý, konzervativní otec čtyř dcer, milující svou ženu Lenku a svou rodinu. Inklinuji k ochraně naší země před bílými neomarxistickými páprdy, jako je poslanec Profant.

